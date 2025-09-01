Rep. Moldova: Prezență record la Marea Dictare Națională cu ocazia Zilei Limbii Române

Peste 2.000 de persoane au participat duminică la Chișinău la a treia ediție a Marii Dictări Naționale, organizată cu ocazia Zilei Limbii Române. Invi

Peste 2.000 de persoane au participat duminică la Chișinău la a treia ediție a Marii Dictări Naționale, organizată cu ocazia Zilei Limbii Române. Invitatul special al președintei Maia Sandu a fost președintele român Nicușor Dan, care s-a arătat impresionat de dragostea moldovenilor pentru limba lor. Evenimentul s-a desfășurat și în 25 de raioane ale țării. La scrierea dictării au participat elevi, studenți, profesori, scriitori și alți iubitori ai limbii române.

În deschiderea evenimentului, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat rolul limbii române ca fundament al identității naționale, informează Ministerul Educației din Republica Moldova.

,,Indiferent de rezultatele pe care le veți obține, sunteți cu toții câștigători – pentru că vă pasă de felul în care scrieți și pentru că ați ales să luați parte la această sărbătoare. Vă mulțumesc încă o dată – și să urăm cu toții limbii române un călduros „La mulți ani!”.

La evenimentul desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale a fost prezent și Președintele României, Nicușor Dan, care a accentuat legăturile culturale dintre cele două state.

,,Limba română, dincolo de a fi o identitate, este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi. România și Republica Moldova sunt țări cu valori comune, care au nevoie una de cealaltă, iar responsabilitatea noastră este să ne ajutăm unii pe ceilalți”.

Participanții au scris un fragment din opera scriitorului Vladimir Beșleagă. Pentru a asigura condiții egale de participare, textul dictării a fost anunțat în dimineața concursului. Textele scrise de participanți vor fi verificate de o comisie specială, formată de Ministerul Educației și Cercetării.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Cei care se vor remarca prin rezultate excelente vor fi invitați la evenimentul festiv pentru a fi premiați de sponsorii evenimentului. Marea Dictare Națională, ediția a III-a, a fost organizată de Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției Republicii Moldova.

Ziua Limbii Române se sărbătorește la data de 31 august în România din 2011 și Republica Moldova din 1990.

Foto: Maia Sandu/Facebook

Share this: Facebook

X

