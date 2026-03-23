Republicanii repetă greșeala Democraților: confundă social media cu realitatea

Democrații au petrecut ultimii ani fără să înțeleagă că rețelele sociale nu reprezintă realitatea de zi cu zi. Acum, republicanii se află în aceeași situație, iar cu cât vor recunoaște mai repede acest lucru, cu atât mai repede vor putea să se despartă de elementele toxice din partid.

Partidul Republican din California a recunoscut acest lucru, trimițând o notă către asociații săi din stat pentru a-i pune pe lista neagră pe candidații republicani care sunt adepți ai podcasterului rasist Nick Fuentes. Prea mulți politicieni republicani s-au lăsat convinși că Fuentes este o voce importantă în dreapta (chiar dacă el urăște republicanii și promite acum să voteze cu democrații).

Acest lucru a fost demonstrat de Joe Kent, teoreticianul conspirației care a demisionat recent din Centrul Național de Combatere a Terorismului al Casei Albe. Pe vremea când Kent candida pentru Congres, el l-a contactat pe Fuentes pentru a-i cere sfaturi cu privire la strategia sa pe rețelele de socializare. Kent, genul de politician la care se referă Partidul Republican din California, a sfârșit prin a pierde alegerile într-o circumscripție electorală cu un avantaj republican de 11 puncte procentuale.

După ce a demisionat din Centrul Național de Combatere a Terorismului, Kent s-a alăturat circuitului de podcasturi al lui Tucker Carlson, unde comentatori „conservatori” căzuți în dizgrație țipă și urlă despre Israel și evrei. Carlson este încă, din anumite motive, considerat de unii politicieni republicani ca o figură importantă în rândul alegătorilor republicani.

Realitatea este că Tucker Carlson, Fuentes și cei de teapa lor (inclusiv Candace Owens și Megyn Kelly) nu au aproape nicio influență în Partidul Republican. „Influența” lor este o creație a rețelelor sociale care nu se reflectă în lumea reală.

Un exemplu elocvent: toți aceștia se dezlănțuie, susținând că atacurile președintelui Donald Trump asupra Iranului reprezintă o operațiune belicoasă controlată de Israel, care trădează mișcarea MAGA a lui Trump.

În realitate, potrivit unui sondaj NBC News, Trump are un rating de aprobare de 100% în rândul republicanilor care se autodescriu ca fiind MAGA. Oamenii pe care Trump i-ar fi trădat, potrivit acestor experți de pe rețelele sociale, îi acordă până acum o notă perfectă. Nu numai atât, dar procentul alegătorilor care se autointitulează „MAGA” a crescut de fapt de la alegerile din 2024, de la 28% la 30%. Trump, ignorându-i pe acești isterici obsedați de Israel, și-a consolidat baza de susținere în rândul alegătorilor MAGA.

Pentru a sublinia cu adevărat acest aspect, un sondaj realizat de J.L. Partners a arătat că 83% dintre republicani au încredere în judecata lui Trump în ceea ce privește Iranul. Când au fost întrebați în mod specific despre Carlson și Kelly, doar 6% au declarat că au mai multă încredere în judecata lor, 6% sunt de acord cu viziunea lor asupra politicii externe în detrimentul celei a lui Trump, iar tot 6% afirmă că îi iau mai în serios decât pe Trump. Pentru a pune lucrurile în perspectivă, procentul democraților care susțin eliminarea cerințelor de vaccinare pentru elevii din școlile publice este, de asemenea, de 6%. Adică, 6% reprezintă o minoritate neglijabilă.

Cu cât politicienii republicani își dau seama mai repede că alegătorilor lor nu le pasă de figuri precum Carlson, cu atât mai repede partidul îi poate da afară și se poate concentra pe câștigarea alegătorilor care chiar influențează alegerile. Rețelele sociale nu sunt viața reală, iar acest lucru este valabil mai ales pentru podcasterii pseudo-republicani, obsedați de Israel, care se bucură de o credibilitate mult prea mare în rândul clasei politice republicane.

