ROMÂNIA | Bucharest International Air Show: 29 – 31 august 2025

În periaoda 29 – 31 august 2025, la Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu, București, va avea loc Bucharest International Air Show 2025.

Devenit o tradiție pentru cei din industria aviatică civilă și militară, dar și pentru pasionați și mai ales copii, BIAS 2025 va fi un weekend de adrenalină și spectacole aeriene de neuitat.

Pe lângă spectacolele aeriene, organizatorii pun la dispoziția pasionaților și o expoziție aviatică statică.

Program

Vineri: 10:00 – 18:00 (expoziție aviatică statică, antrenamente)

Sâmbătă: 08:00 – 22:00 (show aviatic, expoziție aviatică statică)

Duminică: 08:00 – 16:00 (show aviatic, expoziție aviatică statică)

Programul detaliat și alte informații sunt disponibile pe https://www.biasairshow.ro/ro/

