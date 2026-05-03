România, campioană mondială la competiția de robotică FIRST Tech Challenge din Houston, Texas

Echipa de robotică Velocity de la Liceul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila a obținut o performanță remarcabilă: a câștigat Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge, desfășurat la Houston, SUA, în perioada 29 aprilie – 2 mai.

România a dominat Campionatul Mondial de robotică din 2026. Pe lângă câștigarea titlului mondial, următoarele trei locuri au fost ocupate tot de echipe românești:

Locul 2 – Heart of RoBots (Buzău)

Locul 3 – Quantum Robotics (București)

Locul 4 – AI Citizens (Focșani)

„Suntem foarte mândri că am putut reprezenta România”

„Mă simt foarte bine, tocmai am câștigat campionatul mondial, nu avem cuvinte. Nu ne-am așteptat la asta, mai ales după ce am avut probleme tehnice ziua trecută, dar suntem foarte mândri că am putut reprezenta România și chiar să câștigăm campionatul mondial pentru România”, a declarat căpitanul echipei, Filip Neațu, citat de pagina de Facebook a Asociației Părinților Elevilor Colegiului Național Gheorghe Munteanu Murgoci.

Participarea echipelor din România la competiția FIRST Tech Challenge World Championship reprezintă una dintre cele mai rapide și spectaculoase evoluții din domeniul educației STEM la nivel național. Începând cu anul 2017, când primele echipe românești au ajuns la etapa mondială organizată la Houston, România a devenit o prezență constantă și din ce în ce mai puternică în această competiție internațională.

De-a lungul anilor, elevii români au demonstrat nu doar abilități tehnice solide în robotică și programare, ci și capacitatea de a lucra în echipă, de a inova și de a performa sub presiune. Participarea anuală – cu excepția perioadei afectate de pandemie – a contribuit la formarea unei comunități puternice și motivate, care inspiră noi generații de tineri.

Astăzi, după aproximativ nouă ani de prezență la nivel mondial, România nu mai este doar un participant, ci un competitor de top, reușind să obțină titluri importante. Această evoluție confirmă potențialul ridicat al elevilor români și impactul pozitiv al programelor educaționale moderne în dezvoltarea lor.

Foto: Colegiul Național ”Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila

Share this: Facebook

X

