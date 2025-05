Românii cu domiciliul în străinătate pot obține o carte electronică de identitate românească. Cum se procedează

În luna martie 2025, Guvernul României a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care românii cu domiciliul într-o altă țară, inclusiv în SUA, dar nu în România, pot obține cărți electronice de identitate cu valoare de document de călătorie.

Astfel, orice cetățean român care nu are domiciliul în România și locuiește în altă țară poate obține cartea electronică de identitate dacă prezintă un pașaport simplu electronic sau un pașaport simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu, aflat în termen de valabilitate, ori documente eliberate de autoritățile străine, în original, din care să rezulte că locuiesc în țara respectivă.

Pentru moment, cererile pentru obținerea unei cărți electronice de identitate vor fi depuse în România, la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor. De asemenea, solicitanții trebuie să dețină un cont validat în Platforma HUB de servicii de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne – link https://hub.mai.gov.ro/.

IMPORTANT: Noua carte electronică de identitate nu va fi emisă pentru românii cu rezidență în alte state, ci strict cetățenilor români cu DOMICILIUL în străinătate.

Totodată, specialiștii Ministerului Afacerilor Interne au inițiat demersurile de a dezvolta sistemele necesare astfel încât, în viitor, cetățenii români din străinătate să poată obține cartea electronică de identitate și de la oficiile consulare din țările unde locuiesc.

„Pentru cetățenii care fac dovada că locuința principală este în alt stat decât în România, câmpul referitor la domiciliul persoanei nu se va regăsi tipărit pe cartea electronică de identitate. Practic, nu va fi menționat domiciliul. În plus, persoana respectivă trebuie să dețină un cont validat în Platforma HUB (portalul de servicii și informații) de la nivelul MAI, cu excepția cetățenilor români care nu au împlinit 18 ani”, a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Ce este cartea electronică de identitate

Cartea electronică de identitate este o variantă modernă a clasicei cărți de identitate. Inițial, cartea electronică de identitate a fost introdusă în mod oficial în România începând cu august 2021, în cadrul unui proiect-pilot desfășurat la Cluj. Emiterea noii cărți electronice de identitate face parte dintr-un demers mai amplu de digitalizare a administrației publice și de aliniere cu standardele UE.

Potrivit directivelor UE, românii trebuie să preschimbe actualele documente cu noile cărți de identitate până în august 2031.

CEI – cartea electronică de identitate – are un format nou, diferit de cel al CI, actuala carte de identitate. Noul format este mai degrabă asemănător ca aspect unui card de tip bancar, mai mic decât buletinul clasic și include un cip electronic care conține datele titularului.

Autoritățile dau asigurări că noul document de identificare va oferi cetățenilor garanții suplimentare de securitate, iar instituțiilor de drept public sau privat, certitudinea că persoana care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe respectivul document.

În plus, autoritățile menționează că noua carte electronică de identitate nu limitează libertăţile individuale şi nu are funcţii care să permită localizarea geografică, dar poate fi utilizată ca document de călătorie, deoarece are un cip similar cu cel din paşapoarte.

Cartea electronică de identitate va înlocui cardul de sănătate

Funcția principală a cărții electronice de identitate va fi aceea de autentificare în sistemele informatice ale administrației publice, inclusiv în sistemul IT al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Așadar, CEI va permite, printre altele, autentificarea în Platforma informatică a sistemului public al asigurărilor sociale de sănătate pentru a dovedi calitatea de asigurat a titularului.

Noul document de identitate nu va conține date medicale, ci doar datele de identificare ale titularului. Cardul de sănătate își încetează valabilitatea în momentul emiterii către titular a unei cărți electronice de identitate. Pentru persoanele care nu vor solicita eliberarea unei cărți electronice de identitate se vor emite în continuare carduri de sănătate, în aceleași condiții din prezent.

Ce date conține cartea electronică de identitate

CEI păstrează majoritatea informațiilor de pe cartea de identitate clasică, dar include și unele elemente noi. În format tipărit, cartea electronică de identitate cuprinde următoarele date:

nume

prenume

cetățenie

data nașterii

sex

imaginea facială

CNP

semnătura olografă.

În plus, în format electronic conține toate datele tipărite, la care se adaugă prenumele părinților, domiciliul, impresiunile papilare a două degete ale titularului și certificate digitale pentru autentificare sau semnătură electronică.

CEI disponibilă pentru copii de la 0 la 14 ani

O nouate este că părinţii vor putea solicita cartea de identitate pentru minori, chiar începând de la naştere, mai exact de la 0 la 14 ani, părinţii având opţiunea să solicite acest document de călătorie pentru a putea să-şi exercite dreptul la liberă circulaţie în spaţiul UE. Cartea electronică de identitate pentru copii urmează să fie disponibilă din data de 2 iunie 2025.

Ce valabilitate vor avea CEI

Ca și până acum, noile documente vor fi valabile 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani.

În ceea ce privește minorii, cărțile de identitate electronice vor fi valabile astfel:

CEI pentru copiii nou născuți are valabilitate de 2 ani

CEI pentru copiii cu vârsta de peste 2 ani și până la 14 ani are o valabilitate de 4 ani

CEI emise pentru copiii cu vârsta de 14 ani sunt valabile până la vârsta de 18 ani.

