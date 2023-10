SAM ROTMAN, pianist de renume internațional și de origine română, va concerta la Chicago | 8-11 noiembrie (VIDEO)

SAM ROTMAN este un pianist de renume internațional ce-și are rădăcinile paternale în România, la Iași.

– Diplome de licență și masterat de la Juilliard School, NY

– A susținut peste 3300 de concerte în 61 de țări

– Specialist al muzicii lui Beethoven

– Doctor Honoris Causa în Arte Frumoase la The Master’s University, Santa Clarita, CA

ÎN CONCERTELE DIN CHICAGO VA INTERPRETA LUCRĂRI de Beethoven, Debussy și Rachmaninov.

Când Sam Rotman și-a făcut debutul la vârsta de 16 ani cu Orchestra Simfonică din San Antonio în fața unui public de 6.000 de persoane, revista Baldwin Keynote Magazine a scris: „Sam Rotman este un pianist cu un potențial abundent”.

Domnul Rotman a obținut diplomele de licență și masterat în muzică la Juilliard School din New York. În timpul studenției, a fost laureat a nouă premii sub formă de subvenții, burse și distincții. În prezent, domnul Rotman este membru al Societății Augustus D. Juilliard de la Juilliard School. Ulterior, s-a numărat printre câștigătorii a cinci concursuri de pian, atât în Statele Unite, cât și în Europa.

Cel mai prestigios premiu a fost cel de laureat al celui de-al patrulea Concurs Internațional Beethoven de la Viena, Austria. Domnul Rotman a participat la cel de-al 6-lea Concurs Internațional de Pian Ceaikovski de la Moscova, Rusia. În mai 2016, a primit titlul de Doctor Honoris Causa în Arte Frumoase din partea The Master’s University, unde Dr. John MacArthur este președinte. Domnul Rotman este singurul beneficiar al unui astfel de Doctorat Onorific din istoria școlii. De asemenea, a fost nominalizat pentru premiul guvernatorului statului Pennsylvania pentru excelență în domeniul artelor. Domnul Rotman a susținut peste 3300 de spectacole în Statele Unite, Canada, Mexic, Caraibe, America de Sud și Centrală, Africa, Africa de Sud, Europa și Asia, totalizând 61 de țări.

Domnul Rotman a dedicat o zonă specifică din viața sa muzicală studiului și interpretării lucrărilor lui Beethoven. Începând cu o serie de concerte integral Beethoven în 1970 (bicentenarul Beethoven), a fost prezentat la Public Broadcast System într-un concert special Beethoven. Domnul Rotman continuă să interpreteze lucrările lui Beethoven în recital și cu orchestra.

Domnul Rotman a lansat patru înregistrări. Portrait of a Piano include lucrări de Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Debussy și Rachmaninoff, Impressions: Piano Portraits of Claude Debussy, Mussorgsky’s Pictures at an Exhibition și Rachmaninoff Piano Works,iar cea mai recentă înregistrare a sa este The Piano Music of Beethoven, care include Sonatele Moonlightși Pathetique. Un videoclip intitulat Sam Rotman, pianist de concert: Muzica și mărturia unui evreu pentru Isus a fost, de asemenea, produs. Vânzările înregistrărilor și videoclipurilor domnului Rotman au depășit 85.000 de exemplare. Aceste înregistrări și videoclipul sunt afișate pe pagina de internet PRODUSE a domnului Rotman, cu informații despre comenzi și prețuri. Înregistrările domnului Rotman au fost descărcate de mii de ori pe iTunes și Rhapsody.

Sam Rotman a concertat în următoarele țări:

AMERICA DE NORD: Statele Unite, Canada și Mexic

AMERICA DE SUD: Venezuela, Brazilia, Argentina și Chile

AFRICA: Africa de Sud, Rwanda

AMERICA CENTRALĂ: Guatemala

CARAIBE: Puerto Rico, Republica Dominicană, Cuba, Haiti și Bahamas.

EUROPA: Anglia, Țara Galilor, Scoția, Irlanda, Irlanda de Nord, Franța, Monaco, Țările de Jos, Luxemburg, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Elveția, Germania, Polonia, Austria, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România, Moldova , Albania, Croația, Serbia, Kosovo, Grecia, Turcia, Rusia, Ucraina, Letonia, Norvegia, Finlanda și Suedia.

ASIA: China, India, Singapore, Filipine, Indonezia, Malaezia, Thailanda, Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă.

Mărturia pianistului Sam Rotman, “Performanță”, a apărut în Contact, publicată de Christian Business Men, și în The Good News Broadcaster, publicată de The Radio Bible Class. Articolul său „Muzica clasică și creștinul” a fost publicat în The Banner of Truth Magazine, Scotland, The Sword and Trowel, Arkenstone, a Christian Arts Magazine, și The Christian Arts, Inc. Newsletter.

