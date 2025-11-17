Scandalul Epstein revine în prim-plan: e-mailuri din mormânt

Ar putea exista un exemplu mai bun de disfuncționalitate a Congresului decât faptul că prima sa prioritate după redeschiderea guvernului este revenire

Ar putea exista un exemplu mai bun de disfuncționalitate a Congresului decât faptul că prima sa prioritate după redeschiderea guvernului este revenirea nebuniei Jeffrey Epstein? Este exact ceea ce poporul american nu aștepta, analizează echipa editorială a WSJ.

Dar e vorba de Washington, în 2025, așa că toată lumea este obsedată de e-mailurile lui Epstein din mormânt, care îl menționează pe Donald Trump cu mult înainte ca acesta să devină președinte. Democrații au divulgat în mod selectiv e-mailurile (obținute în cadrul unei anchete a Congresului) care se referă la Trump. Republicanii au ripostat publicând mii de alte e-mailuri care sunt jenante pentru mulți, dar care nu ne spun nimic nou despre infractorul sexual decedat.

Toată lumea știa că Trump și Epstein erau prieteni apropiați în New York în anii 1990 și la începutul anilor 2000, deși ulterior s-au certat. Acest lucru a fost evident în alegerile din 2024 și a devenit o problemă în primul mandat al lui Trump, când democrații au atacat acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de secretarul muncii Alex Acosta, pe când era procuror în Florida. Acosta a demisionat – inutil, deoarece înțelegerea judiciară garanta cel puțin o condamnare pentru infracțiune, iar Epstein a ispășit 13 luni de închisoare.

Noul e-mail al lui Epstein care atrage cea mai mare atenție este din 2011 și este adresat colegei sale traficante de femei tinere, Ghislaine Maxwell: „Vreau să-ți dai seama că acel câine care nu a lătrat este Trump… [Numele victimei a fost șters] a petrecut ore întregi la mine acasă cu el, dar nu a fost menționat niciodată. Șeful poliției. Etc. Sunt 75% acolo”.

Contextul e-mailului nu este clar și nici nu știm ce înseamnă „75% acolo”. Victima în cauză, tragica Virginia Giuffre, a declarat public înainte de a se sinucide că Trump nu a participat niciodată la nimic rău. Cu siguranță nu a fost reticentă în privința altor bărbați din cercul lui Epstein.

Democrații și câțiva republicani cer din nou Departamentului Justiției să facă publice toate dosarele Epstein, în numele „transparenței”. Se pare că există suficiente voturi în Camera Reprezentanților pentru a aproba o petiție care să impună publicarea acestor dosare, votul fiind posibil săptămâna viitoare.

Complicația pentru susținătorii transparenței este că Departamentul de Justiție al lui Biden a avut toate aceste documente timp de patru ani și ar fi putut să le facă publice. De asemenea, ar fi putut să le folosească pentru a-i urmări penal și pe alții, în afară de Maxwell (aflată acum în închisoare) și Epstein, dacă ar fi considerat că pot obține o condamnare. Oficialii lui Biden nu s-au sfiit să-l atace sau chiar să-l pună sub acuzare pe Trump.

Ca de obicei, Trump a fost propriul său dușman în această situație. În calitate de candidat, el a alimentat așteptările adepților teoriei conspirației Epstein, care consideră că guvernul protejează pe cei bogați și puternici. Odată ajunși la putere, procurorul general Pam Bondi și directorul FBI Kash Patel au făcut aluzii la descoperiri explozive, dar ulterior au declarat că nu este nimic de văzut.

Între timp, Trump a recurs la obișnuita sa reacție standard, afirmând că totul este o „farsă”, chiar dacă îi constrânge pe republicani să se opună petiției de destituire. Pare că are ceva de ascuns, chiar dacă nu este așa.

Ceea ce ar fi trebuit să facă doamna Bondi cu mult timp în urmă era să convoace o conferință de presă, să explice de ce nu dorește să facă publice mai multe dosare decât a făcut-o deja și să suporte presiunea mass-media. Există motive întemeiate legate de confidențialitate și de vinovăția nedreaptă prin asociere pentru a nu face publice sute de mii de pagini din dosarele de anchetă ale FBI. Unele victime care până în prezent nu au fost identificate public ar putea fi, de asemenea, afectate.

Democrații vor să mențină în atenție povestea Epstein, deoarece îl pune în încurcătură pe Donald Trump, și poate că dosarele vor scoate la iveală ceva și mai grav. Republicanii nu vor să se pună rău cu acea parte a bazei MAGA care crede că totul este o conspirație a statului profund. Asta se întâmplă în zilele noastre când vine vorba de a face treaba poporului la Washington.

