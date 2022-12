Sfaturi utile: Cum să ne organizăm congelatorul

Organizarea congelatorului nu e deloc grea dacă urmați aceste sfaturi ale specialiștilor, susține Stephanie Osmanski, Reader’s Digest.

Beneficiile unei bune organizări în bucătărie depășesc cu mult aspectul estetic. Organizarea congelatorului și păstrarea ordinii în el vă poate ajuta să refaceți stocurile de alimente care merită congelate, fără a vă întreba ce aveți și ce nu.

În plus, e mai ușor și să găsiți ceea ce căutați – nu mai ajungeți să vă întrebați unde a ajuns puiul congelat sau să dați peste cutia de înghețată ce ar fi trebuit aruncată cu luni în urmă.

„Veți avea o evidență clară a tuturor alimentelor pe care le aveți la îndemână ce vă va ajuta la planificarea meselor și este mai puțin probabil să uitați de unele alimente ce zac îngropate sub alte produse“, explică Laura Barnes, organizator profesionist din California.

Puteți astfel economisi și bani, pentru că este mai puțin probabil să cumpărați produse congelate pe care le aveți deja. Un alt beneficiu al organizării congelatorului? Prin utilizarea recipientelor potrivite pentru depozitare, reduceți pierderile cauzate prin deshidratare.

Dar, după cum știm cu toții, să înveți cum să congelezi alimente este floare la ureche; provocarea este să le păstrezi ordonate. Așadar, de unde începi? Din fericire, procesul e foarte ușor urmând acest ghid detaliat de organizare a unui congelator.

Include idei simple, începând de la organizarea unui congelator cu sertare până la alegerea celor mai bune sisteme de organizare pentru congelator – toate direct de la experți.

Iar după ce stăpâniți secțiunea de congelator, vă puteți îndrepta atenția spre organizarea frigiderului.

Sfaturi de organizare aplicabile tuturor tipurilor de congelatoare

Chiar dacă vă pricepeți la organizarea frigiderului și a cămării, congelatorul poate fi foarte dificil de ținut în ordine. Dar, după cum pot atesta profesioniștii în domeniu, există câțiva pași utili pe care îi puteți urma pentru a face procesul mai puțin greoi, indiferent de tipul de congelator pe care-l dețineți.

Începeți prin a-l goli

Nu puteți organiza corect un congelator fără a-l goli complet. Așadar, primul pas este să vă asigurați că aveți la îndemână o ladă frigorifică în care să depozitați tot ceea ce este perisabil în timp ce vă faceți treaba.

Goliți apoi complet congelatorul. „Curățarea congelatorului este cel mai important prim pas“, spune Barnes. „Așa veți știi ce spațiu aveți la dispoziție, veți putea măsura ce sisteme de organizare încap și veți putea arunca orice produs distrus prin deshidratare sau expirat sau de alimentele pe care știți că oricum nu le veți consuma“.

Vreți să faceți o treabă și mai bună? Dezghețați congelatorul și curățați-l bine înainte de a începe organizarea.

Etichetați totul

Regula nr. 1 de organizare a congelatorului este să vă asigurați că totul este la vedere. Dacă îl puteți vedea, îl veți decongela și consuma. Dar când vine vorba de recipiente și pungi, s-ar putea să nu puteți vedea sau recunoaște ce se află înăuntru. Pentru asta este utilă etichetarea – capul de afiș al organizării.

„În cazul pungilor pentru congelator, puteți pur și simplu să scrieți pe ele cu un marker ce conține, cantitatea și data la care ați congelat-o“, detaliază Barnes.

„De asemenea, puteți folosi etichete cu aceleași informații și pe recipientele din materiale dure. Dacă știți ce conține recipientul și cât timp a stat acolo, este mai probabil să îl folosiți“.

Creați zone în congelator

Dacă ați urmărit vreodată Tidying Up cu Marie Kondo sau The Home Edit, ați auzit despre beneficiile creării de zone. Fiecare obiect are un „loc“, nu-i așa? Ei bine, potrivit experților, acest lucru e valabil și în privința congelatorului.

„Zonele reprezintă spații specifice din congelator în care vor fi depozitate anumite alimente“, explică Barnes. „Creați zone specifice familiei dvs. și alimentelor pe care le consumați. Exemple ar putea fi legume și fructe, carne, semipreparate, resturi etc.“.

Faceți o listă de inventar

Cel mai bun mod de a rămâne organizat este să știi ce ai deja. Crearea unei liste de inventar a congelatorului vă poate ajuta, de asemenea, să economisiți bani, deoarece nu veți cumpăra inutil lucruri pe care le aveți.

„Dacă credeți că nu veți ține minte tot ce aveți în congelator, puneți o listă pe partea laterală a frigiderului, organizată pe categorii, cu produsele pe care le aveți în interior“, spune Barnes.

„Când folosiți ceva, tăiați-l de pe listă. Iar când adăugați ceva, asigurați-vă că îl notați acolo“.

Dacă acest sfat vi se pare de modă veche, puteți descărca o aplicație cu liste de cumpărături, pentru a păstra evidența în varianta digitală și pentru a o putea partaja cu ceilalți membri ai familiei.

Bonus: Păstrarea unei liste și analizarea ei vă poate ajuta să completați lacunele pe care le aveți în dietă și vă permite să adăugați mai multe alimente sănătoase pentru inimă și care luptă împotriva cancerului când planificați ce gătiți.

Folosiți sisteme de organizare

Pentru a avea un congelator bine organizat – și pentru a-l păstra astfel – folosiți sisteme speciale de organizare adaptate nevoilor proprii. De exemplu, coșurile mai mari pot adăposti articole cu forme atipice, iar în recipientele din sticlă puteți păstra resturile, permițându-vă să vedeți ceea ce se află înăuntru.

„Folosirea de coșuri și separatoare în congelator vă poate ajuta să păstrați la un loc și să organizați articole similare“, spune Barnes. „Asigurați-vă că măsurați interiorul congelatorului înainte de a le cumpăra, pentru a fi siguri că se potrivesc“.

Aruncați ambalajul

O mulțime de produse congelate se vând învelite în pungi și apoi ambalate într-o cutie. Bineînțeles, acest lucru le face mai ușor de cumpărat la vrac de la magazin, dar vă poate încurca atunci când organizați congelatorul. Așa că aruncați cutia exterioară ce ocupă mult spațiu.

„Puteți depozita pungile cu alimente într-un coș“, spune Barnes. „De asemenea, aș decupa instrucțiunile de gătit și le-aș atașa la pungă“.

Hillary McGuigan, vicepreședinte de marketing la Stasher, are aceeași părere. „Dacă este posibil, scot totul din cutii“, spune ea.

„De asemenea, îngheț resturile rămase, supele, fructele sau legumele în pungi Stasher – personal, prefer pungile de 2 litri pentru depozitarea în congelator. Asigurați-vă că o așezați plat până îngheață. Dar, odată congelate, le puteți stivui sau așeza în dungă pentru a eficientiza spațiul. De asemenea, le puteți eticheta cu ușurință scriind conținutul și datele direct pe pungă pentru a le identifica ulterior“.

Nu vreți să dați bani pe pungi reutilizabile? Puteți face același lucru cu pungile de plastic cu fermoar.

Organizați în funcție de data de expirare

Achiziția la vrac poate fi economică, mai ales dacă aveți o familie numeroasă. Dar veți sfârși prin a arunca banii pe fereastră dacă nu respectați regula „primul intrat, primul ieșit“. Ce înseamnă aceasta: Organizați congelatorul astfel încât produsele care vor expira primele să fie în față și să fie primele pe care le veți utiliza.

Organizarea în funcție de data de expirare este una dintre cele mai eficiente modalități de a vă asigura că folosiți produsele congelate înainte ca acestea să se strice. Dacă un produs expiră în doar câteva săptămâni, nu vreți să îl puneți cât mai în spate, nu-i așa?

„În acest fel, puteți pune mereu în față produsele care expiră primele și veți reduce risipa“, explică Barnes.

Încercați să țineți totul cât mai etanș

Alegeți recipiente de depozitare care elimină cât mai mult aer din jurul alimentelor. „Circulația aerului în jurul alimentelor provoacă fenomenul numit arsuri de congelare“, explică Barnes.

„Un aparat de sigilare în vid este un instrument excelent pe care trebuie să-l aveți dacă folosiți multe alimente congelate“.

Depozitați produsele pe verticală

Într-un spațiu îngust precum congelatorul, trebuie să utilizați tot spațiul pe care îl aveți – inclusiv spațiul vertical.

„Congelând piureul de banane, fructele tocate, resturile de carne gătită, de sosuri și supe într-o pungă de congelator și apoi depozitându-le pe verticală este o modalitate excelentă de a utiliza la maxim spațiul din congelator“, spune Barnes.

„Depozitarea pe verticală este, de asemenea, mai eficientă. Dacă stivuiți cutiile una peste alta, când scoateți una trebuie să le ridicați pe celelalte și pot cădea. Este mult mai ușor să găsești pur și simplu punga pe care o vrei și să o scoți ca pe o carte de pe raft“.

Sfaturi de organizare pentru congelatoarele localizate deasupra frigiderului

Dacă congelatorul dvs. este situat deasupra frigiderului, veți dori să țineți cont de alte câteva sfaturi aprobate de experți pentru a vă asigura că organizați congelatorul în cel mai eficient mod posibil.

Depozitați carnea în partea de jos

Deoarece carnea crește riscul de contaminare și de intoxicații alimentare, e bine să respectați ghidul de depozitare corectă a cărnii.

„Depozitați pe raftul de sus alimentele care, în cazul în care s-ar scurge ceva din ele, să nu contamineze alimentele de dedesubt“, spune Barnes.

„Așadar, lucruri precum fructele și legumele în partea de sus, iar carnea în partea de jos“.

Organizați congelatorul în acest fel, iar carnea proaspătă care nu a avut suficient timp pentru a îngheța nu se va scurge peste fructele utilizate la smoothie-urile de dimineață.

Iar în cazul unei pene de curent, carnea congelată nu va contamina alimentele dacă se dezgheață.

Utilizați coșuri de depozitare

Uneori poate fi dificil să vedeți tot conținutul acestui tip de congelator, mai ales dacă sunteți și dumneavoastră, așa, mai mic de statură. Utilizând sisteme de organizare, vă faceți viața mai ușoară.

„Folosiți containere pentru fiecare categorie de alimente, astfel încât să fie ușor de scos și luat ceea ce aveți nevoie, ca dintr-un sertar“, sfătuiește Barnes.

Gândiți strategic ce depozitați pe ușa congelatorului

Este posibil să fi auzit deja asta, dar ușa nu este chiar cea mai rece parte a unui congelator, deoarece se deschide și se închide în mod constant. Prin urmare, deși în interiorul congelatorului temperatura va fi ideală, articolele depozitate pe ușă s-ar putea dezgheța.

„Nu este locația ideală pentru produse precum înghețata, care se poate dezgheța și reîngheța, schimbându-și textura“, explică Barnes.

„Depozitați acolo lucruri precum pachetele de gheață, pâinea și nucile“.

Depozitați înghețata și carnea în zona din spate

Înghețata are tendința de a se dezgheța și de a se recongela atunci când temperatura nu este stabilă, iar când se întâmplă acest lucru, textura sa se schimbă.

Ea trebuie depozitată în cea mai rece parte a congelatorului. Depozitați acolo și carnea, deoarece va ajuta la menținerea siguranței alimentelor.

„Zona de centru-spate este cea mai rece, așa că acesta ar fi cel mai potrivit loc pentru înghețată și carne“, spune Barnes.

Sfaturi de organizare pentru congelatoarele cu sertare

E adevărat că modelul cu sertare oferă o grămadă de spațiu de depozitare, dar dacă nu aveți grijă, aceste sertare pot deveni cu ușurință un amestec dezordonat de alimente pe jumătate ascunse.

„Am un congelator cu sertare și este probabil tipul de congelator cel mai greu de organizat“, spune Barnes.

Iată ce puteți face pentru a maximiza spațiul și a găsi mai ușor lucrurile pe care le căutați.

Utilizați zonele și containerele în avantajul dumneavoastră

Pentru a evita să pierdeți din vedere alimentele într-o groapă aparent fără fund de produse congelate, concentrați-vă pe crearea unor zone care să corespundă nevoilor dvs. proprii.

Coșurile de depozitare vă pot ajuta să divizați și mai mult congelatorul pentru o organizare optimă.

„Eu creez zone și folosesc coșuri pentru a păstra fiecare tip de alimente la un loc“, spune Barnes.

„Un coș pentru pungile de legume, pachetele de gheață, pungile pe care le-am scos din cutii, toate depozitate vertical în coșuri“.

Un alt sfat: Încercați să păstrați resturile de mâncare în recipiente din sticlă (da, puteți utiliza sticla în congelator!), pe care le puteți stivui unele peste altele, punându-le pe cele mai vechi deasupra.

Depozitați articolele plate pe raftul de sus

În funcție de marca frigiderului dvs., sertarul congelatorului poate include un sertar sau un raft mai puțin adânc în partea superioară.

„Eu folosesc acel raft pentru resturile congelate plate, pâine și produse de patiserie“, spune Barnes. De asemenea, puteți grupa pungile de alimente congelate (cum ar fi legume și cartofi prăjiți), le puneți pe verticală și le depozitați așa în sertarul de sus. Dacă sertarul dvs. are o adâncime foarte redusă, puneți aici articole plate, cum ar fi pachetele de gheață.

Nu irosiți spațiul oferit de acest sertar! Folosiți-l! Utilizarea unor organizatoare transparente este o modalitate excelentă de a face acest lucru.

Sfaturi de organizare pentru congelatoarele laterale

Cunoscute și sub numele de congelatoare înguste, aceste aparate prezintă un dezavantaj: Mulți proprietari se plâng că pur și simplu nu au suficient spațiu.

Dar, deși acest tip de congelator vine cu propriile provocări (mai multe rafturi, dar înguste), vă promitem că există soluții. Cel mai bun mod de a organiza un congelator lateral? Tratați fiecare dintre aceste rafturi ca pe o zonă.

Și dacă toate sfaturile eșuează, utilizați un mini-congelator în care să depozitați toate alimentele congelate pe care nu intenționați să le consumați în scurtă vreme.

Organizați în funcție de nevoile pe care le aveți

Înainte de a începe să înghesuiți alimente în congelator, țineți cont de ce anume mâncați și ce ați vrea să consumați (știți la ce mă refer, acele alimente sănătoase cu care nutriționiștii își umplu frigiderele). Apoi, organizați-vă congelatorul în așa fel încât acele produse să vă fie la îndemână.

„Părerea mea este că depinde oarecum de forma și dimensiunea congelatorului dvs.“, spune McGuigan.

„Ce folosești cel mai des sau ce ai nevoie să fie vizibil când deschizi ușa? Așezați acele produse într-un loc ușor accesibil și vizibil. Iar produsele pe care nu le utilizați în mod regulat în partea din spate“.

Utilizați metoda zonelor

Metoda pe care o folosiți la organizarea congelatorului va depinde de preferințele dvs., dar țineți cont de metoda zonelor, grupând articolele asemănătoare în diferite zone ale congelatorului. Iată o sugestie de la care să porniți:

Raftul de sus: Puneți aici pâinea și produsele de panificație, plus alte articole pentru micul dejun, cum ar fi vafele, în partea de sus.

Al doilea raft: Folosiți coșuri pentru a separa supele, sosurile, resturile și semipreparatele. Pizza congelată poate merge în partea de sus.

Al treilea raft: Depozitați aici înghețata și alte deserturi congelate.

Al patrulea raft: Pungile de fructe și legume congelate.

Raftul de jos sau coșurile: Carnea congelată ar trebui pusă întotdeauna pe raftul cel mai de jos sau în coșurile de depozitare de la bază.

Depozitați pungile pe laterală

Stivuirea pungilor de fructe și legume unele peste altele pare o idee bună de economisire a spațiului, dar este o modalitate sigură de a face ca lucrurile să cadă de fiecare dată când deschideți ușa congelatorului. În schimb, așezați pungile în dungă. Va fi mai ușor să vedeți ce aveți și să accesați ceea ce vă trebuie.

Etichetați totul

Știți acel recipient sigilat cu resturi de ceva care stă în congelator de… o veșnicie? Există un motiv pentru care nu l-ați consumat: Nu aveți habar ce conține.

Etichetarea este sfatul de bază indiferent de tipul de organizare, dar este cel mai util util în cazul unui congelator lateral. Deoarece acestea tind să fie adânci și cu rafturi înguste, produsele ajung ușor în partea din spate și apoi uiți ce ai acolo. Etichetând recipientele, vă va fi mai ușor când căutați ceva în congelator.

Țineți cont de zonele de temperatură

Toate congelatoarele au zone diferite de temperatură, dar acestea sunt deosebit de important de luat în considerare în cazul unui congelator lateral. Nu uitați că deschiderea regulată a ușilor acestuia poate crește temperatura în zona articolelor depozitate în ușă, iar congelatoarele laterale au acolo spații semnificative de depozitare.

Țineți aici articole precum făină, pâine, unt, pachete de gheață, nuci și pastă de tomate. De asemenea, puteți depozita aici ierburi proaspete care au fost congelate.

Raftul din mijloc al unui congelator lateral este locul perfect pentru lucrurile care trebuie să rămână cât mai reci, inclusiv înghețata și alte deserturi congelate. Utilizați raftul de jos pentru carne. Este una dintre cele mai reci zone, iar locația va împiedica sucurile să se scurgă pe alte alimente în timpul necesar pentru a congela carnea.

Multe frigidere sunt dotate cu compartimente special încorporate în partea de jos pentru depozitarea peștelui și cărnii.

Traducere și adaptare

Tribuna.US