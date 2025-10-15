Studiu: Numărul persoanelor transgender, în scădere liberă în rândul studenților americani

Un nou studiu realizat de Eric Kaufmann, profesor de politică la Universitatea din Buckingham din Marea Britanie și membru asociat al conservatorului

Un nou studiu realizat de Eric Kaufmann, profesor de politică la Universitatea din Buckingham din Marea Britanie și membru asociat al conservatorului Manhattan Institute, arată o scădere de aproape 50% a numărului de studenți care se identifică ca transgender. Kaufmann consideră că datele arată că tendința identității de gen este „demodată”.

Studiu include sondaje realizate de Fundația pentru Drepturile Individuale și Exprimare (FIRE), care chestionează peste 50.000 de elevi în fiecare an, și sondajul anual realizat de Institutul de Cercetare în Învățământul Superior (HERI) în rândul studenților din primul an.

„Sondajul anual al Academiei Andover Phillips a arătat că 9,2% dintre studenți nu s-au identificat nici ca bărbați, nici ca femei în 2023, o cifră care a scăzut la 3% în 2025”, potrivit unui raport publicat în Washington Times.

La Universitatea Brown, 5% dintre studenți au declarat că sunt non-binari în 2023, dar doar 2,6% au făcut acest lucru doi ani mai târziu.

Matt Walsh a declarat că transgenderismul a luat sfârșit.

„Transgenderismul a luat sfârșit, efectiv. L-am distrus. Cea mai clară și decisivă victorie culturală pe care conservatorii au obținut-o vreodată”.

„Studenții din primul și al doilea an sunt, de asemenea, mai puțin predispuși să se identifice ca transgender sau queer decât studenții din anii superiori, „un semn că moda se schimbă”, potrivit unui articol scris de Kaufmann în UnHerd.

Sondajul lui Kaufmann reflectă ceea ce poate fi considerată o mișcare de „reconsiderare” în rândul tinerilor. Nu este vorba că tinerii de astăzi sunt mai mult sau mai puțin înclinați să se identifice ca transgender sau non-binari. Ei reexaminează ipotezele de bază în lumina experienței lor. Acest lucru nu include doar genul, ci și politica, religia și toate celelalte pietre de încercare ale civilizației noastre.

Share this: Facebook

X

