SUA revocă 80.000 de vize: Trump dublează ritmul față de era Biden

Guvernul Statelor Unite a revocat aproximativ 80.000 de vize de intrare în țară în cursul anului 2025, potrivit unui raport publicat pe 7 noiembrie. M

Guvernul Statelor Unite a revocat aproximativ 80.000 de vize de intrare în țară în cursul anului 2025, potrivit unui raport publicat pe 7 noiembrie. Măsura face parte dintr-o amplă campanie a administrației Trump de verificare și restricționare a accesului străinilor considerați „incompatibili” cu normele de securitate și valorile Statelor Unite.

Potrivit oficialilor citați de The Epoch Times, Departamentul de Stat a confirmat că revocările au vizat în principal vize de tip non-imigrant, inclusiv pentru studenți, turiști și lucrători temporari. Motivele au variat de la încălcări ale legii americane, până la posibile riscuri la adresa securității naționale.

O creștere semnificativă față de administrația anterioară

Potrivit The Daily Wire, rata de anulare a vizelor a crescut considerabil față de perioada administrației Biden. Sursele citate de publicație afirmă că administrația Trump a dublat numărul revocărilor, în cadrul unei politici menite să „restabilească ordinea și siguranța națională”.

Într-o declarație transmisă de Casa Albă, un oficial de rang înalt a precizat că politica actuală reflectă principiul că „intrarea în Statele Unite este un privilegiu, nu un drept”.

„Președintele Trump a fost clar: securitatea americanilor este prioritară. Oricine încalcă legea sau sprijină acțiuni ostile față de Statele Unite își pierde privilegiul de a rămâne pe teritoriul nostru”, se arată în comunicat.

Motivele revocărilor

Potrivit informațiilor din, o parte dintre revocări au fost determinate de verificări extinse privind implicarea în activități ilegale, legături cu organizații suspecte sau declarații publice considerate ostile la adresa SUA.

Departamentul de Stat nu a oferit o listă completă a naționalităților vizate, însă oficialii au precizat că măsurile au fost aplicate „în mod uniform”, în funcție de evaluările de risc individual.

Sursele citate de The Epoch Times subliniază că revocarea unei vize nu implică neapărat comiterea unei infracțiuni, ci poate fi rezultatul „unei reevaluări administrative”, în contextul politicii stricte de imigrație.

Poziția administrației Trump

Administrația Trump consideră noua abordare un pas necesar pentru „restabilirea controlului asupra sistemului de imigrație”.

„Este o politică de protecție, nu de excludere”, a declarat un purtător de cuvânt al Casei Albe. „Statele Unite își rezervă dreptul de a decide cine poate rămâne și cine nu, în funcție de respectarea legilor și de conduita publică a fiecărei persoane.”

Totodată, oficialii au reafirmat intenția de a continua procesul de verificare periodică a tuturor vizelor existente, inclusiv a celor deja aprobate.

Reacții

Până la acest moment, Departamentul de Stat nu a oferit date detaliate privind distribuția geografică a vizelor revocate sau categoriile profesionale cele mai afectate. Revocările fac parte dintr-o strategie mai amplă de reformă a politicii de imigrație, relansată după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

În cadrul aceleiași campanii, administrația a anunțat intenția de a înăspri condițiile de acordare a vizelor pentru studenți și pentru lucrători temporari, cu scopul de a „preveni abuzurile și de a proteja locurile de muncă ale cetățenilor americani”.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Revocarea celor 80.000 de vize marchează un nou capitol în politica de imigrație a Statelor Unite, în care accentul cade pe securitate și control.

Deși detaliile complete ale măsurilor nu au fost făcute publice, mesajul transmis de administrația Trump este clar: șederea pe teritoriul american este un privilegiu condiționat de respectarea legilor și de alinierea la valorile naționale ale Statelor Unite.

Share this: Facebook

X

