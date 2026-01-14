SUA suspendă vizele de imigrare pentru 75 de țări, inclusiv Rusia

Administrația Trump suspendă toate procedurile de eliberare a vizelor de imigrare pentru cetățenii din 75 de țări începând cu 21 ianuarie 2026, potriv

Administrația Trump suspendă toate procedurile de eliberare a vizelor de imigrare pentru cetățenii din 75 de țări începând cu 21 ianuarie 2026, potrivit Fox News, care citează un memo al Departamentului de Stat. Procesarea vizelor de tursim/business și studii rămâne valabilă. Lista poate fi contultată mai jos.

Sunt vizate Somalia, Rusia, Afganistan, Brazilia, Iran, Irak, Egipt, Nigeria, Thailanda, Yemen și multe altele.

„Imigrația din aceste 75 de țări va fi suspendată temporar, în timp ce Departamentul de Stat reevaluează procedurile de procesare a imigrației pentru a împiedica intrarea cetățenilor străini care ar beneficia de ajutoare sociale și de beneficii publice”, transmite Administrația Trump.

Sistarea menționată survine în contextul măsurilor drastice de combatere a imigrației ilegale luate de președintele Donald Trump, de la preluarea mandatului în ianuarie anul trecut, printre care și publicarea unei liste de 38 de țări ale căror cetățeni trebuie să depună o garanție de până la 15.000 de dolari pentru obținerea unei vize SUA.

În noiembrie, Trump a promis să „suspende definitiv” migrația din toate „țările din lumea a treia” după ce un cetățean afgan a împușcat mortal un membru al Gărzii Naționale în apropierea Casei Albe.

Lista completă: Afganistan, Albania, Algeria, Antigua și Barbuda, Armenia, Azerbaidjan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia, Brazilia, Birmania, Cambodgia, Camerun, Capul Verde, Columbia, Coasta de Fildeș, Cuba, Republica Democratică Congo, Dominica, Egipt, Etiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guineea, Irak, Jamaica, Iordania, Kazahstan, Kosovo, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Liberia, Libia, Macedonia, Moldova, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Republica Congo, Rusia, Rwanda, Saint Kitts și Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadine, Senegal, Sierra Leone, Sudanul de Sud, Sudan, Siria, Tanzania, Thailanda, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan și Yemen.

