SUA suspendă vizele pentru 75 de țări, inclusiv Rusia

Administrația Trump suspendă toate procedurile de eliberare a vizelor pentru vizitatorii din 75 de țări începând cu 21 ianuarie 2026, potrivit Fox News, care citează un memo al Departamentului de Stat. Lista poate fi contultată mai jos.

Sunt vizate Somalia, Rusia, Afganistan, Brazilia, Iran, Irak, Egipt, Nigeria, Thailanda, Yemen și multe altele.

Reprezentanții Departamentului de Stat nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii cu privire la nota internă menționată, care, potrivit Fox News, instruiește ambasadele SUA să refuze acordarea vizelor în conformitate cu legislația în vigoare, în timp ce departamentul își reevaluează procedurile. Nu a fost furnizat niciun termen.

„Imigrația din aceste 75 de țări va fi suspendată temporar, în timp ce Departamentul de Stat reevaluează procedurile de procesare a imigrației pentru a împiedica intrarea cetățenilor străini care ar beneficia de ajutoare sociale și de beneficii publice”.

Sistarea menționată survine în contextul măsurilor drastice de combatere a imigrației luate de președintele Donald Trump, de la preluarea mandatului în ianuarie anul trecut, printre care și publicarea unei liste de 38 de țări ale căror cetățeni trebuie să depună o garanție de până la 15.000 de dolari pentru obținerea unei vize SUA.

În noiembrie, Trump a promis să „suspende definitiv” migrația din toate „țările din lumea a treia” după ce un cetățean afgan a împușcat mortal un membru al Gărzii Naționale în apropierea Casei Albe.

Deși lista nu este confirmată oficial, ea ar include Afganistan, Albania, Algeria, Antigua și Barbuda, Armenia, Azerbaidjan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia, Brazilia, Birmania, Cambodgia, Camerun, Capul Verde, Columbia, Coasta de Fildeș, Cuba, Republica Democratică Congo, Dominica, Egipt, Etiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guineea, Irak, Jamaica, Iordania, Kazahstan, Kosovo, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Liberia, Libia, Macedonia, Moldova, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Republica Congo, Rusia, Rwanda, Saint Kitts și Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadine, Senegal, Sierra Leone, Sudanul de Sud, Sudan, Siria, Tanzania, Thailanda, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan și Yemen.

