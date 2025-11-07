Texas: ICE arestează 1.505 străini suspectați de infracțiuni

Autoritățile Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) din Houston au arestat 1.505 presupuși infractori, printre care imigranți ilegali, membri ai unor b

Autoritățile Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) din Houston au arestat 1.505 presupuși infractori, printre care imigranți ilegali, membri ai unor bande transnaționale, fugari străini și alți infractori, potrivit unei declarații din 5 noiembrie a agenției federale.

Aceștia au fost arestați în cadrul unei operațiuni de 10 zile desfășurate în sud-estul Texasului, între 22 și 31 octombrie. Numărul arestărilor din ultima fază a operațiunii a depășit cele 822 efectuate în august și cele 543 de arestări efectuate la începutul acestui an.

Această informație vine după o declarație a președintelui Donald Trump, care a afirmat într-un interviu recent că acțiunile ICE împotriva imigrației ilegale „nu au mers suficient de departe”.

Trump a declarat că ordinele judecătorești au limitat capacitatea agenției de a desfășura anumite activități de aplicare a legilor privind imigrația.

„Trebuie să-i scoateți pe acești oameni din țară”, a spus el, referindu-se la imigranții ilegali. „Mulți dintre ei sunt infractori. Mulți dintre ei sunt oameni care au fost expulzați din țările lor pentru că erau infractori. Mulți dintre ei sunt oameni care au fost închiși în penitenciare și închisori”.

Pe 4 noiembrie, un judecător federal a împiedicat Departamentul Transporturilor să solicite statelor să coopereze cu autoritățile federale de imigrare pentru a primi subvenții de la departament.

Anterior, pe 29 august, un judecător federal de district a blocat efortul administrației Trump de a extinde deportările rapide în toată țara, argumentând că această măsură încalcă drepturile la un proces echitabil ale imigranților ilegali.

Printre persoanele arestate de ICE Houston se aflau 17 membri ai unor bande cunoscute, 40 de infractori recidiviști, un infractor condamnat, 13 agresori sexuali și 255 de străini aflați în situație ilegală care au comis o infracțiune prin reintrarea ilegală în SUA după ce fuseseră deportați cel puțin o dată, potrivit agenției.

Între timp, administrația Trump a înregistrat cel mai mic număr de treceri de frontieră pentru luna octombrie din istoria CBP, a declarat DHS într-un comunicat din 5 noiembrie.

Cele 30.561 de rețineri la nivel național din octombrie au fost cu 29% mai puține decât recordul anterior pentru luna respectivă – 43.010 – stabilit în 2012, potrivit agenției. Acest număr a fost, de asemenea, cu 79% mai mic decât în octombrie anul trecut.

În cele nouă luni de mandat ale administrației Trump, au fost înregistrate mai puține treceri de frontieră decât într-o singură lună a administrației Biden, potrivit DHS.

„S-a scris istorie: cel mai mic număr de treceri de frontieră din istoria lunii octombrie și a șasea lună consecutivă fără eliberări. Aceasta este cea mai sigură frontieră din toate timpurile”, a declarat secretarul DHS, Kristi Noem.

