Texas: Un membru al Pazei de Coastă salvează 165 de victime din inundații | VIDEO

Un eroic salvator al Pazei de Coastă este creditat cu salvarea a 165 de victime, multe dintre ele copii, în timpul inundațiilor devastatoare și mortale din Texas. Bilanțul victimelor se ridică la peste 100 de morți și 160 de persoane date dispărute.

În tumultul știrilor despre moartea copiilor, distrugerea caselor și alte tragedii, apare această poveste plină de speranță și inspirație. Scott Ruskan, un tânăr de 26 de ani din New Jersey, care a fost contabil înainte de a deveni salvator, a atras atenția națională încă de la prima sa misiune, datorită numărului semnificativ de victime ale inundațiilor pe care a contribuit la salvarea lor. El a declarat pentru Good Morning America: „Orice salvator din Garda de Coastă ar fi făcut exact același lucru ca mine sau chiar mai mult”.

During the first rescue mission of his career, Rescue Swimmer Scott Ruskan directly saved 165 individuals.

The Department of Homeland Security applauds the 65 Aircrew members for their heroism and bravery, including Lt. Ian Hopper, Lt. Blair Ogujiofor, and Flight Mechanic Seth… pic.twitter.com/CZ7BY3xo9x

— Homeland Security (@DHSgov) July 7, 2025