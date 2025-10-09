Tot mai mulți consumatori de marijuana, victime ale accidentelor rutiere

Șoferii sub influența drogurilor contribuie la creșterea numărului deceselor în accidente rutiere Cât de mult vor trebui să sufere americanii din p

Șoferii sub influența drogurilor contribuie la creșterea numărului deceselor în accidente rutiere

Cât de mult vor trebui să sufere americanii din punct de vedere social și al sănătății publice înainte de a face o schimbare radicală în promovarea marijuanei? Un nou studiu arată că peste 40% dintre șoferii care au murit în accidente de mașină într-un județ din SUA în ultimii șase ani aveau niveluri ridicate ale drogului în sânge, informează WSJ.

Cercetătorii de la Universitatea Wright State au analizat rezultatele autopsiei șoferilor implicați în accidente rutiere în Montgomery, Ohio, între ianuarie 2019 și septembrie 2024. Peste patru din zece au fost testați pozitiv pentru THC, ingredientul psihoactiv al marijuanei, cu un nivel mediu de 30,7 nanograme. Aceasta este de peste șase ori mai mare decât nivelul pe care majoritatea statelor îl utilizează pentru a defini starea de ebrietate.

Alcooltestele nu detectează consumul recent de marijuana, ceea ce îngreunează poliției prinderea persoanelor care conduc sub influența drogurilor. Marijuana de astăzi este de cinci ori mai puternică decât cea fumată de generația baby boomers când erau tineri, așa că este nevoie de o cantitate mai mică pentru a afecta capacitatea de conducere.

Numărul accidentelor mortale a crescut în ultimul deceniu, chiar dacă mașinile au devenit mai sigure și consumul de alcool a scăzut. Ar putea marijuana să contribuie la o conducere mai imprudentă? Este o întrebare legitimă. Potrivit unui sondaj federal, aproape un sfert dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani au consumat marijuana în ultima lună. La fel și 15% dintre cei cu vârste de peste 26 de ani.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Studiul din Ohio ar trebui să determine administrația Trump să pună frână unui plan controversat de a muta marijuana la un nivel mai puțin riscant în clasificarea federală a drogurilor. O astfel de măsură ar cultiva convingerea falsă că marijuana nu este atât de dăunătoare, în ciuda numeroaselor dovezi care demonstrează contrariul.

Marijuana poate afecta inima, plămânii, sistemul imunitar și creierul. Un studiu publicat în această primăvară în Journal of the American College of Cardiology a constatat că consumatorii de marijuana cu vârsta sub 50 de ani, care nu sufereau de boli cardiovasculare, aveau o probabilitate de șase ori mai mare de a suferi un atac de cord în comparație cu neconsumatorii și aveau un risc de patru ori mai mare de a suferi un accident vascular cerebral.

Americanilor li s-a spus că legalizarea marijuanei va reduce piața ilegală, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Luna trecută, oficialii din California au declarat că au distrus peste 20.000 de plante ilegale de canabis în cadrul unor operațiuni conduse de organizații criminale transnaționale. De asemenea, au găsit arme de foc și pesticide periculoase care contaminează mediul.

„Când infractorii fură sau distrug resursele naturale care susțin biodiversitatea extraordinară a Californiei, ne angajăm să îi oprim”, a declarat un oficial al statului responsabil cu protecția faunei sălbatice. Nu ar fi frumos dacă progresiștii i-ar avertiza pe consumatorii de marijuana că își fac rău singuri? Ce are nevoie țara este un grup numit „Mame împotriva șoferilor drogați”.

Share this: Facebook

X

