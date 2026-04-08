Trump declară încetarea temporară a focului, Iranul cedează și promite deschiderea Strâmtorii Ormuz

De ce Trump a câștigat prin impunerea armistițiului Marți, la ora 8:06 dimineața, președintele Trump a lansat cel mai dramatic ultimatum din timpul

De ce Trump a câștigat prin impunerea armistițiului

Marți, la ora 8:06 dimineața, președintele Trump a lansat cel mai dramatic ultimatum din timpul mandatului său: dacă Iranul nu va ajunge la un acord în următoarele 12 ore, „o întreagă civilizație va pieri în această seară, fără să mai poată fi readusă la viață vreodată”.

Chiar și pentru un președinte care a recurs de mult timp la amenințări extreme, postarea de 85 de cuvinte a fost surprinzătoare. Ea s-a răspândit rapid de la Biroul Oval către ambasadele străine și birourile marilor corporații, declanșând o numărătoare inversă până la termenul limită stabilit de Trump pentru ora 8 p.m. și un joc frenetic de speculații la nivel mondial cu privire la ceea ce era pregătit să facă cel mai puternic om din lume.

Cu mai puțin de nouăzeci de minute înainte de termenul limită, Trump a dat înapoi, scriind într-o postare pe rețelele sociale că a impus un armistițiu de două săptămâni cu Iranul și că va suspenda atacurile cu care amenințase, cu condiția redeschiderii imediate a Strâmtorii Ormuz.

Pe măsură ce amenințarea sa se răspândea în Iran, mulți locuitori s-au pregătit pentru întreruperi de curent și gaze și s-au întrebat dacă ar fi mai sigur să rămână în oraș sau să se refugieze la țară. Unii au scos din dulap vechile aragaze de camping și au umplut canistrele cu petrol.

„Când suferința devine suficient de profundă, frica se estompează”, a spus o iraniană în vârstă de 42 de ani pentru WSJ, făcând referire la cele cinci săptămâni de război și la anii de represiune și criză economică din țară.

De ce Trump a câștigat prin impunerea armistițiului de două săptămâni cu Iranul

1. Statele Unite au câștigat un interval de două săptămâni pentru a controla piața petrolului și a gazelor naturale și pentru a se confrunta cu Republica Islamică dintr-o poziție mai puternică și mai avantajoasă, scrie Axios.

2. Republica Islamică și-a pierdut atuul de a provoca o criză pe piața petrolului și a gazelor naturale.

3. „Amenințarea lui Trump de a distruge centralele electrice și podurile a ridicat amenințările din partea Statelor Unite și a Israelului la nivelul unor amenințări la adresa supraviețuirii Republicii Islamice, forțând regimul să se retragă”, scrie Vaisi, senior analist la Iran International.

„Oficialii din SUA și Israel au aflat luni despre o evoluție interesantă, pe fondul ultimatumului președintelui Trump: Liderul Suprem Mojtaba Khamenei le-a dat instrucțiuni negociatorilor săi, pentru prima dată de la începutul războiului, să facă pași către încheierea unui acord, potrivit unui oficial israelian, unui oficial regional și unei a treia surse bine informate. „Confruntându-se cu o amenințare concretă de asasinat din partea Israelului, Khamenei a comunicat în principal prin intermediul unor mesageri care îi transmiteau bilețele”, scrie Axios. „Acum încearcă să cosmetizeze totul și să prezinte situația într-o lumină mai favorabilă pentru poporul lor și pentru susținătorii lor. Asta e treaba lor”, scrie un alt analist din Golful Persic, Ahmed Khalifa.

4. Prețurile petrolului au înregistrat, luni, o scădere puternică, de peste 10%, în urma declarațiilor făcute de președintele Trump.

Petrolul Brent din Marea Nordului a coborât la 101.39 dolari pe baril, marcând o contracție de 9.63%, în timp ce petrolul West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat o scădere de 9.39%, prețul ajungând la 89.01 dolari pe baril, potrivit AFP.

