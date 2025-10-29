Trump, tranșant pe tema unui al treilea mandat de președinte al SUA

Trump afirmă că nu îi este permis să candideze pentru un al treilea mandat, după săptămâni de speculații Președintele Trump a admis că Constituția

Președintele Trump a admis că Constituția îi interzice să candideze pentru un al treilea mandat, după săptămâni de speculații în rândul unor aliați ai săi.

„Dacă o citiți, este destul de clar. Nu am voie să candidez. Păcat”, a declarat Trump reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One, în drum spre Coreea de Sud, ultima oprire din turneul său în trei țări din Asia.

Declarațiile sale de miercuri dimineață, ora locală, au venit după ce recent a spus că i-ar „plăcea” să candideze pentru un al treilea mandat de președinte, menționând însă că acest demers „nu ar fi corect”, deoarece există alții care, în opinia sa, ar fi potriviți să candideze la președinție în 2028. Trump i-a menționat pe secretarul de stat Marco Rubio și pe vicepreședintele JD Vance ca potențiali candidați puternici pentru a-i succeda.

Declarațiile lui Trump vin după ce unii aliați au promovat ideea candidaturii sale pentru un al treilea mandat, producând chiar și șepci roșii cu inscripția „Trump 2028”.

Fostul strateg șef al Casei Albe din timpul mandatului lui Trump, Steve Bannon, a declarat anterior că există un „plan” pentru ca Trump să obțină un al treilea mandat în 2028, în ciuda celui de-al 22-lea Amendament al Constituției SUA, care interzice oricărei persoane să devină președinte pentru a treia oară.

Acest amendament, adoptat de Congres în 1947 și ratificat în 1951, a urmat celui de-al patrulea mandat record al fostului președinte Franklin D. Roosevelt. Acesta stipulează că niciun președinte nu poate fi ales pentru mai mult de două mandate de patru ani, urmând exemplul președintelui George Washington.

Reprezentantul Andy Ogles (R., Tenn.) a introdus un proiect de lege care vizează o modificare constituțională care i-ar permite lui Trump să candideze pentru un al treilea mandat. Grupul non-profit Republicans for National Renewal a lansat o campanie numită Third Term Project, care îndeamnă oamenii să încurajeze legislatorii republicani să susțină proiectul de lege al lui Ogles, potrivit directorului de bază al grupului, Shane Trejo, care contribuie la conducerea efortului. Ogles este singurul inițiator al proiectului său de lege.

