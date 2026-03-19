Tucker Carlson și Megyn Kelly pierd teren: Trump câștigă sprijinul republicanilor în războiul din Iran

Rapoartele privind posibile fisuri în rândul republicanilor legate de decizia președintelui Trump de a ataca Iranul au fost mult exagerate, potrivit unui nou sondaj publicat de The New York Post.

Sondajul realizat de J.L. Partners arată că 83% dintre alegătorii republicani susțin „puternic” sau „într-o oarecare măsură” Operațiunea Epic Fury, în timp ce doar 9% spun că se opun „puternic” sau „într-o oarecare măsură” acțiunii militare americane împotriva Iranului.

Aproape trei sferturi (74%) dintre respondenți consideră că SUA ar trebui să continue campania până când capacitățile militare ale Iranului vor fi distruse, în timp ce 16% spun că Trump ar trebui să oprească războiul imediat.

Comparativ cu podcasterii cunoscuți Tucker Carlson și Megyn Kelly, ambii critici ai președintelui în privința războiului din Iran, sondajul arată că 83% dintre alegătorii republicani au încredere în judecata lui Trump, în timp ce doar 6% au mai multă încredere în foștii prezentatori Fox News.

Și mai mulți respondenți (84%) sunt de acord cu viziunile de politică externă ale lui Trump în detrimentul celor ale lui Carlson și Kelly (6%), iar 85% spun că îl iau mai în serios pe președinte în chestiuni globale decât pe comentatorii media și podcasteri (din nou 6%).

Trump a evitat în mare parte să răspundă criticilor venite din partea lui Carlson și Kelly — cu excepția faptului că l-a lăudat pe realizatorul de radio Mark Levin, un susținător ferm al războiului cu Iranul, care a schimbat recent atacuri personale cu Kelly.

„Mark Levin, un adevărat mare patriot american, este într-o oarecare măsură asediat de alte persoane cu mult mai puțină inteligență, capacitate și dragoste pentru țara noastră”, a scris președintele pe Truth Social în seara de 15 martie. „Este un conservator autentic și un intelectual, mult mai inteligent decât cei care îl critică, dar, mai presus de toate, este un om cu mare înțelepciune și bun-simț, care își iubește cu adevărat țara”, a continuat Trump. „Când îi auzi pe alții atacându-l pe nedrept pe Mark, amintește-ți că sunt oameni geloși și furioși, a căror influență este mult mai mică decât crede publicul și va scădea rapid acum că știu unde mă situez”. „Cei care vorbesc de rău despre Mark vor dispărea rapid, la fel ca oamenii ale căror idei, politici și fundament nu sunt solide. EI NU SUNT MAGA, EU SUNT, iar MAGA înseamnă să nu permitem Iranului, un regim terorist bolnav, dement și violent, să obțină o armă nucleară pentru a distruge Statele Unite ale Americii, Orientul Mijlociu și, în cele din urmă, restul lumii. MAGA înseamnă să-i oprim definitiv, iar exact asta facem”.

Pe de altă parte, sondajul arată că 78% dintre alegătorii republicani ar fi mai înclinați să susțină un candidat la Congres în alegerile de la jumătatea mandatului din acest an dacă acesta sprijină acțiunea militară a lui Trump împotriva Iranului, în timp ce doar 10% spun că ar prefera un candidat care se opune războiului.

Dacă un candidat republican ar fi mai apropiat de pozițiile taberei Carlson-Kelly, 55% dintre respondenți spun că ar fi mai puțin probabil să îl susțină, în timp ce doar 19% spun că ar fi mai înclinați să îi acorde votul.

Sondajul J.L. Partners a fost realizat pe un eșantion de 1.018 alegători republicani, în perioada 17–18 martie, cu o marjă de eroare de plus/minus 3,1 puncte procentuale.

Foto: AI

