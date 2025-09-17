Zboruri directe București – Chicago din 2026. Orar și prețuri

Zborurile directe București – Chicago revin după 24 de ani, începând cu vara anului 2026. Primul zbor este programat pentru data de 4 iunie 2026. L

Zborurile directe București – Chicago revin după 24 de ani, începând cu vara anului 2026. Primul zbor este programat pentru data de 4 iunie 2026.

La doi ani de la operarea primului zbor direct către New York, HiSky va introduce o nouă cursă de la București către Chicago. Începând din luna iunie a anului viitor, pasagerii din țară și din întreaga regiune vor putea zbura în metropola americană, fără escală.

Orarul zborurilor București – Chicago – retur

Zborurile vor fi operate cu o frecvență de două ori pe săptămână, în fiecare zi de joi și duminică, cu o aeronavă Airbus A330. Decolarea de la București este programată pentru ora 9:00 am. Decolarea de la Chicago este programată pentru ora 11:50 pm.

Durata unui zbor către Chicago este estimată la 10 ore și 50 de minute, returul fiind aproximat la 9 ore și 50 de minute.

Prețuri

Pentru varianta de bază economy, cu doar un bagaj mic de mână, prețul pe sens este de aproximativ 420 USD, ceea ce înseamnă un cost total de 840 USD pentru tur-retur. În schimb, pentru un bilet economy ce include și bagaj de cală, tariful pe sens ajunge la 590 USD, astfel prețul total pentru un zbor dus-întors se ridică la 1.180 USD.

Conexiuni regionale

Noua rută va fi integrată în sistemul propriu de legături al companiei, astfel încât, pasagerii din întreaga țară și din Republica Moldova să poată ajunge la Chicago cu o singură rezervare. De aceeași facilitate vor beneficia și pasagerii care au ca punct de plecare aeroportul din Tel Aviv, Israel.

Orarul zborurilor HiSky dinspre Timișoara, Cluj, Oradea, Chișinău și Tel Aviv a fost adaptat pentru ca pasagerii care pleacă din aceste orașe să beneficieze de transfer rapid, cu preluarea bagajului, direct până la destinația finală.

HiSky

Cu o flotă de opt aeronave Airbus, HiSky operează zboruri regulate de pe șapte aeroporturi din România și Republica Moldova – București, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Iași, Baia Mare și Chișinău – către destinații din Europa, Orientul Mijlociu și America de Nord, precum și curse charter către principalele destinații de vacanță din Europa, Asia și Africa.

„Ceea ce unii au numit risc, noi am numit viziune și se pare că am avut dreptate. În urmă cu doi ani, am avut încredere în nevoia pasagerilor noștri de a călători rapid, sigur și confortabil peste ocean și ne-am asumat acest rol, al deschizătorilor de drum. După rezultatele primului an de operare a rutei către New York, cu aceeași încredere, suntem gata să devenim compania care operează ambele conexiuni directe cu SUA.

Pentru această a doua rută peste ocean, am ales tot o destinație de mare interes atât pentru turiști și mediul de afaceri, cât și pentru diaspora. Comunitatea de români și moldoveni din Chicago este una dintre cele mai numeroase și mai bine consolidate din Statele Unite și, dacă ne raportăm la cei aproape 25 de ani de când nu mai există zboruri directe, realizăm că o întreagă generație nu a avut parte de șansa de a păstra această legătură cu țara”, a declarat Iulian Scorpan, CEO HiSky.

Photo: HiSky

