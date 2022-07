Cu ce vitează zboară avionul? Care este viteza la decolare sau la aterizare?

Pe lângă multe temeri, aviația ridică și o serie de curiozități și lucruri inedite. Astăzi, avionul este cel mai sigur și mai rapid mijloc de transport – în mare parte datorită vitezelor cu care se deplasează.

Oamenii pasionați de aviație nu pot uita prima experiență a decolării când motoarele au fost turate la maxim, fiind împinși în scaun cu o forță nemaiîntâlnită până atunci. Pentru cei care nu înțeleg exact ce se întâmplă, care sunt procedurile de decolare și aterizare și ce rol joacă viteza în toate acestea, următoarele informații vă vor fi de folos.

Când vine vorba de viteza unui avion, situația poate fi confuză pentru că există mai multe tipuri de viteză: viteza la sol și viteza în aer.

Viteza medie a unui avion comercial de pasageri este între 460 și 580 de mile pe oră / 800-850 kilometri pe oră / Mach 0.75 – 0.85 atunci când zboară la 33.000-36.000 de picioare / 10.000 – 11.000 metri altitudine. În general, cu cât avionul zboară mai sus, cu atât se poate deplasa mai repede.

Acestea sunt viteze medii. În general, viteza de zbor este influențată de viteza vântului, dar și de alți parametri interni și externi. Contează dacă avionul este încărcat la capacitate maximă sau are doar jumătate din numărul pasagerilor ce pot fi transportați. În aceeași măsură, contează dacă avionul are încărcătură cargo sau nu, contează inclusiv mediul în care zboară – vreme bună, ploaie, condiții de viscol etc.

Viteza în aer echivalentă cu viteza la sol

Dacă ne raportăm la timpul necesar pentru ca avionul să parcurgă o anumită distanță la sol, la fel ca un automobil, atunci discutăm de viteza la sol. În aceste condiții, viteza avionului poate ajunge și la 900-1.000 de kilometri pe oră. Au fost cazuri când avioanele comerciale de pasageri au zburat și cu 1.200-1.250 kilometri pe oră viteză la sol.

Avionul poate fi ajutat de un vânt puternic din spate, așa cum sunt curenții Jet Stream peste Atlantic, ceea ce duce la creșterea vitezei la sol. Totodată, un vânt puternic din față duce la o scădere a vitezei la sol.

Viteza în aer

Dacă ne raportăm la viteza în aer, aici există câteva variații diferite. Piloții se raportează la viteza cu care avionul zboară prin aer, nu la viteza la sol. Inclusiv ajustările pentru decolare și aterizare se fac în funcție de viteza în aer, nu de viteza la sol. Dacă avionul are o viteză de decolare de 140mph, dar din față bate un vânt de 20 mph, atunci avionul poate decola și la 120 mph.

Viteza aerului care trece deasupra aripii dictează cât de multă portanță produce aripa, iar această portanță este cea care permite aeronavei să-și susțină propria greutate și să zboare. În principiu, dacă ai avea un vânt din față de aproximativ 140 mph, aeronava s-ar putea ridica de la sol fără să avanseze.

De precizat că avioanele decolează și aterizează cu vânt din față sau lateral, foarte rar cu vânt din spate. Vântul din spate poate fi periculos în etapele de decolare și aterizare pentru că avionul nu ar mai fi controlabil.

Viteza de decolare este în medie de 160-180 mph, în funcție de greutatea avionului și de condițiile meteo. În timp ce viteza de aterizare este în medie cuprinsă între 150-160 mph. Este normal ca la aterizare să fie o viteză mai mică față de cea de la decolare. Diferă în funcție de modelul de avion și de modul de propulsie, aeronava fiind susținută în aer de flapsuri – o extindere a dimensiunii aripilor.

