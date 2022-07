Marea minciună despre emanciparea femeilor

Odată cu revocarea istorică de către Curtea Supremă a Statelor Unite a hotărârii Roe vs Wade, statele au în sfârșit autoritatea de a proteja viața. Dobbs este o victorie juridică extraordinară care va salva milioane de vieți nenăscute, analizează Erin Hawley, soție, mamă a trei copii, consilier principal la Alliance Defending Freedom și fost profesor de drept, pentru World.

Dar protecția vieții va varia în Statele Unite, iar activiștii pro-avort se grăbesc să înscrie dreptul la avort în legile statelor. Valul de legislație pro-avort dezvăluie un lobby al avortului hotărât să permită uciderea nenăscuților până la naștere (și chiar dincolo de aceasta) și să șteargă complet femeile din definiția maternității. Această ideologie radicală dezvăluie ceea ce a fost adevărat tot timpul: Accesul la avort nu a fost niciodată despre a ajuta femeile.

Legislația pro-avort recentă are două caracteristici surprinzătoare. În primul rând, multe dintre aceste proiecte de lege depășesc chiar și avortul la cerere extrem impus cândva de Roe și de cazurile ulterioare. Multe dintre noile legi extind prevederile din Roe, permițând avortul până în momentul nașterii – din orice motiv.

Decizia de a permite avortul în toate cele 40 de săptămâni de sarcină a unei femei este total în dezacord cu legile internaționale privind drepturile omului. Cele mai multe țări nu permit deloc avorturile elective, ci le permit doar în circumstanțe limitate. Între timp, doar șase țări permit avortul în toate cele nouă luni de sarcină, iar printre acestea se numără, în special, China și Coreea de Nord.

Legislația recentă propusă în Maryland și California a mers chiar mai departe, împiedicând orice investigație privind decesele „perinatale” – definite astfel încât să includă cel puțin primele șapte zile de viață ale unui copil – după un avort.

Acest limbaj permite efectiv infanticidul. Faptul că a apărut în două state diferite este foarte îngrijorător. Este o reamintire a cât de falimentar din punct de vedere moral este argumentul în favoarea avortului. De fapt, în 2020, fiecare senator democrat al SUA s-a opus Legii privind protecția supraviețuitorilor de avort născuți vii, o dispoziție modestă care împiedica uciderea unui copil născut viu după o tentativă de avort.

A doua tendință evidențiată de recentele eforturi legislative pro-avort este o dovadă în plus că avortul nu a fost niciodată despre împuternicirea femeilor. Colorado a adoptat recent o legislație care nu numai că normalizează avorturile tardive, dar încearcă să despartă femeile de maternitate în întregime. Proiectul de lege sfidează biologia de bază și refuză în mod conștient să se refere la femei sau la sarcina unei femei. În schimb, proiectul de lege se referă în mod bizar la o „sarcină individuală”. Această viziune radicală intră în conflict cu știința și șterge femeile din rolul de mamă dat de Dumnezeu.

Ștergerea femeilor din legile privind avortul dezvăluie ceea ce a fost adevărat tot timpul: Avortul nu ajută femeile.

În Michigan, politicienii care doresc să înscrie dreptul la avort în legislația statului susțin că legile pro-viață sunt „toate înrădăcinate într-un efort de a controla femeile” și de a „menține femeile ca mame în casă”. Dar majoritatea femeilor nu fac avort dintr-o poziție de putere. Potrivit Coaliției Umane, 75 la sută dintre femeile care obțin un avort ar alege viața dacă circumstanțele ar fi diferite. Iar un studiu a arătat că majoritatea femeilor care fac avort sunt nesigure de decizia lor și suferă consecințe psihice și fizice. Doar 4 la sută spun că se simt mai stăpâne pe viața lor după avort.

În Roe, șapte judecători bărbați au concluzionat că maternitatea „obligă” femeile la o „viață și un viitor anevoios”. Această viziune asupra maternității este înjositoare. După cum exemplifică atât de bine judecătoarea Amy Coney Barrett, mamă a șapte copii, femeile pot fi mame și pot avea o viață împlinită și fericită. Ele pot alege să lucreze în afara casei, în interiorul casei sau în ambele.

Ștergerea femeilor din legile privind avortul dezvăluie ceea ce a fost adevărat tot timpul: Avortul nu ajută femeile. Nu numai că avortul cauzează probleme grave de sănătate fizică, spirituală și emoțională, dar însăși disponibilitatea avortului a făcut mai dificil pentru femei să fie mame care lucrează. După cum au susținut 240 de femei profesioniste și cercetătoare pro-viață în Dobbs, avortul tinde „să promoveze norma masculină fără copii în mediile educaționale și de angajare”.

Avortul a corupt societatea noastră și a făcut ca Statele Unite să fie mai puțin ospitaliere atât pentru femei, cât și pentru copii. Avortul a făcut din sarcină o „problemă a femeilor”. După cum scrie Ryan T. Anderson în noua sa carte, Tearing Us Apart: How Abortion Harms Everything and Solves Nothing, în loc să sporească sprijinul pentru mamele însărcinate și să încurajeze tații să fie fideli, avortul a contribuit la o cultură care învinovățește femeile pentru că au copii – la urma urmei, ar fi putut să facă avort.

Una dintre cele mai mari minciuni ale industriei avortului este că avortul este necesar pentru ca femeile să se dezvolte. Faptul că lobby-ul avortului promovează avorturile riscante la termen și șterge femeile din definiția maternității confirmă faptul că avortul nu a fost niciodată despre împuternicirea femeilor. Avortul ia o viață și dăunează alteia. În timp ce ne trezim astăzi într-o lume post-Roe, trebuie să lucrăm pentru o cultură a vieții care să prețuiască fiecare mamă și copilul ei.

Tribuna.US