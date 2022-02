Pastor și veteran decorat canadian: „Trudeau a declarat război propriului popor”

Harold Ristau s-a născut în Kitchener, Ontario și a participat de mai multe ori la misiuni în Irak și Afganistan, în calitate de preot militar al armatei canadiene. El a declarat unui ziar local că a fost motivat să se alăture forțelor armate după ce a ajutat refugiați afgani, în timp ce păstorea o biserică din centrul orașului Montreal.

În 2014, Canada i-a acordat lui Ristau una dintre cele mai înalte distincții militare, Chief of the Defense Staff Commendation, pentru „realizări în plus față de îndeplinirea sarcinilor“, informează Joy Pullmann într-un articol The Federalist.

A purtat acea medalie pe uniforma de veteran când a vizitat Convoiul Libertății din Ottawa, pe 12 februarie, a declarat el pentru The Federalist într-un interviu telefonic. Acolo, camerele telefoanelor l-au surprins în fruntea altor veterani, eliminând încet blocada din jurul unui monument de război, apoi curățându-l și decorându-l. Poliția a stat alături și a privit.

Apoi Ristau a condus participanții în Rugăciunea Tatăl Nostru, Crezul și interpretarea imnului național, „O, Canada“. El a rostit, de asemenea, o binecuvântare și a condus mulțimea într-o rugăciune spontană pentru pace și bunăstarea celor din guvern, precum și pentru a fi trași la răspundere pentru abuzurile pe care le-au comis asupra poporului canadian în ultimii doi ani. Convoiul a fost organizat după ce guvernul canadian a început să ceară pașapoarte de vaccinare șoferilor de camion și altora, la granița cu Statele Unite.

„Ne-am rugat ca cei ce au făcut rău, care trebuie să se pocăiască și să ia aminte la ce au greșit, să fie trași la răspundere pentru păcatele lor și să aibă parte de mila lui Dumnezeu“, a declarat Ristau pentru The Federalist. „Ne-am rugat să nu fie nimeni rănit, nimeni din cei prezenți să nu aibă gânduri rele în inimi, ci să le fie inimile pline de iubire“.

Ristau a precizat că înainte ca poliția să înceapă ofensiva împotriva protestatarilor, demonstrația dădea senzația unui festival, cu castele gonflabile pentru copii, cantina săracilor, și echipe de curățare a proprietății publice. Când au existat plângeri legat de zgomotul produs de camionagii și perturbări pe zonă, aceștia au încetat să facă zgomot după ora 18, confirmă canalele locale de știri. De asemenea, pe perioada protestelor, șoferii de camion au menținut deschise benzile de urgență, pentru a proteja localnicii.

În urma participării sale pașnice la această adunare publică, Ristau a avut parte de critici și amenințări din partea altor pastori, a concetățenilor, a presei canadiene conduse de guvern și a guvernului însuși. Pe 14 februarie, prim-ministrul Justin Trudeau a invocat Legea pentru situații de urgență, despre care pretinde că permite guvernului canadian să sechestreze copiii și bunurile oricărei persoane care a luat parte la protest, fără o hotărâre judecătorească și chiar fără niciun proces.

„De când a fost adoptată această legislație, în 1988, ne-am confruntat cu mișcări separatiste care au încercat să destrame națiunea, acțiuni teroriste care au căutat să facă ravagii și o pandemie care a blocat complet societatea noastră. Guvernul federal nu a recurs nici măcar o dată la această lege sau la aceste măsuri exagerate și abuzive“, a remarcat recent Brian Lilley, jurnalist pentru Toronto Sun.

Guvernul canadian a implementat, de asemenea, măsuri bancare antiteroriste pentru a bloca accesul celor implicați în proteste la conturile personale, precum și la cele în care se primeau donații.

Poliția canadiană a arestat recent aproape 200 de protestatari și i-a amenințat pe cei care și-au adus copiii la protestul de la Ottawa cu până la cinci ani de închisoare. Drept urmare, organizatorii convoiului au anunțat că vor părăsi în mod civilizat capitala națiunii. Senatul canadian urmează să examineze corectitudinea utilizării de către Trudeau a actului cunoscut anterior sub numele de Legea Măsurilor în caz de Război, care mai fusese folosit o singură dată pentru a suspenda unilateral statul de drept în țară, în timpul unei situații cu ostatici și crimă în Parlament, în anii 1970.

Într-un interviu acordat emisiunii creștine de radio Issues Etc., Ristau a declarat că a face apel la acea lege în contextul unui protest în mare parte pașnic, în care principalele infracțiuni erau doar la nivel de încălcare a regulilor de trafic, înseamnă „practic să declari război propriului popor“. Din perspectiva de veteran canadian – el este în prezent preot civil și supervizează capelanii militari canadieni – a amenința cu utilizarea puterilor acordate pe vreme de război împotriva propriilor cetățeni este o evidentă încălcare a legii și a încrederii publice, a spus el.

Este, de asemenea, un lucru periculos pentru o democrație, în care guvernele ar trebui să-și exercite puterile în conformitate cu statul de drept și cu acordul celor guvernați. Cu toate acestea, „încă de la început, premierul Justin Trudeau i-a tratat pe șoferii de camion ca pe niște teroriști“, a precizat Ristau în cadrul emisiunii. „Nu negociezi cu teroriștii“.

Violența a fost utilizată în mare măsură de cei ce erau împotriva Convoiului și mișcărilor asemănătoare din alte părți ale Canadei. Cel mai semnificativ act de violență a fost probabil cel în care un bărbat ar fi intrat cu mașina direct în suporterii Convoiului, rănind patru persoane.

În weekend, în timp ce Poliția canadiană călare împrăștia lumea de pe străzile din Ottawa, mai mulți protestatari au ajuns sub picioarele cailor, inclusiv o femeie în vârstă ce se deplasa cu un cadru de sprijin, potrivit Toronto Sun. Poliția i-a bătut și pe jurnalişti, potrivit videoclipurilor. Guvernul investighează mai multe incidente de presupusă violență a poliției și mesaje ale acesteia, printre care „E timpul ca protestatarii să audă sunetul bocancilor noștri“.

„Vineri, în Ottawa, oamenii cântau ‘A Mighty Fortress is Our God’, a declarat Ristau pentru The Federalist. „Mase întregi de oameni se rugau când poliția s-a năpustit asupra lor cu spray paralizant și gloanțe de cauciuc“.

Anterior, guvernul canadian și site-ul de donații GoFundMe au încercat să confiște milioanele de dolari trimise în sprijinul Convoiului. Identitatea celor ce au donat a fost făcută publică, după care unii dintre ei au fost concediați de la locul de muncă. S-a aruncat cu cărămizi în vitrinele firmelor private care au contribuit cu donații, au declarat acestea pentru The Sun.

„Când declari ilegal protestul împotriva ilegalității, ce înseamnă asta pentru democrație? De aceea nu vor protestatarii să meargă acasă și rămân pentru a fi arestați. Când este ilegal să protestezi împotriva ilegalității, ce mai putem face?“ a întrebat retoric Ristau.

„Odată ce ai numit pe cineva terorist, cred că poți face cam orice vrei“, a spus Ristau.

Din cauza videoclipurilor în care apare rugându-se la protest, Ristau a primit o amenințare cu moartea, confirmată de poliția locală, pe lângă alte forme de represiune socială severă. Tatăl a cinci copii cu vârste până în 19 ani afirmă că, fiind tratat ca un terorist domestic pentru că a solicitat în mod pașnic guvernului său să înceteze încălcarea legilor canadiene și a convingerilor sale creștine, l-a speriat faptul că Trudeau suspendă libertățile civile din cauza unui protest pașnic mai mult decât aproape orice altceva cu care s-a confruntat în cei 50 de ani de viață.

„Nu sunt un laș. Am fost în linia întâi în străinătate – în Irak, de câteva ori în Afganistan. Am fost în bătaia gloanțelor, am simțit suflul exploziilor. Am văzut gropi comune și victime în masă. Nici nu pot număra câte cadavre am mutat“, a declarat el pentru The Federalist. „Încă am bocancii, îi folosesc la grădinărit. Îmi amintesc de acei oameni, americani și canadieni, care au murit pentru libertate. Și îmi amintesc întotdeauna de importanța libertății. Nu e vorba doar despre drepturile mele, ci și despre a putea răspândi Evanghelia și a fi om cu adevărat, a fi persoana care Dumnezeu m-a creat să fiu“.

Ristau a afirmat că în ultimii doi ani, în Canada, guvernul s-a folosit de teama oamenilor de Covid pentru a suspenda drepturi fundamentale, precum și pentru a implementa schimbări radicale de politică socială. Printre acestea se numără propuneri de a face din avort un drept al omului – transformând practic susținătorii pro-viață în oponenți ai „drepturilor omului“ – și de a permite copiilor să-și mutileze corpul prin proceduri medicale fără acordul părinților. Multe spitale și medici canadieni refuză acum să acorde îngrijire medicală persoanelor care nu sunt vaccinate.

„Nu a fost un climat de genul ‘putem fi de acord că avem păreri diferite’. Prin urmare, oamenii sunt concediați și își pierd veniturile și mijloacele de existență pentru că nu sunt vaccinați“, a spus el. Participanții la Freedom Convoi, dintre care majoritatea erau vaccinați, au declarat că s-a mers prea departe.

Ristau a mai menționat că discriminarea guvernamentală nu a ținut cont doar de deciziile medicale ale oamenilor, ci a existat și o discriminare clară împotriva religiei. Reglementările canadiene pe tema Covid le-au interzis oamenilor să cânte în biserică, să meargă la biserică – pentru perioade mari de timp, sau dacă nu se înregistrează pe listele de participare transmise guvernului – iar dacă nu acceptă proceduri medicale impuse de guvern, nu pot oferi Cina, trupul și sângele lui Hristos. Toate acestea sunt încălcări clare ale Bibliei sau ale învățăturilor creștine clasice.

Așa că Ristau consideră că a obiecta față de restricțiile Covid nu numai că este datoria sa civică, ci înseamnă și „a lua atitudine de dragul lui Hristos. În calitate de creștin, vreau să mă asigur că libertatea noastră de exprimare este asigurată, că predicarea Evangheliei nu este suprimată“.

Parlamentul Canadei analizează un proiect de lege, C10, care ar cenzura exprimarea în public a învățăturilor creștine de bază, cum ar fi cele despre sex și căsătorie. De asemenea, ar cenzura criticile publice la adresa guvernului, cum ar fi eventual postările despre Convoiul Libertății pe rețelele sociale și orice disidență față de reglementările Covid.

Ristau a specificat că un mare număr de canadieni – jumătate din ei, în unele sondaje – susțin Convoiul Libertății, dar și că el și familia sa au fost ostracizați în mod repetat pentru obiecțiile avute față de ultimii doi ani de tiranie tot mai pronunțată în contextul unei stări de urgență interminabile.

Dar nu poate să tacă, a declarat el, chiar și cu riscul de a-și pierde locul de muncă sau de a fi urmărit penal pentru că a participat la un protest pașnic: „Părinții mei au evadat din Germania condusă de naziști și comuniști. Am văzut ce înseamnă terorismul adevărat. Sunt în joc libertățile noastre“.

