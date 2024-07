România Nevăzută | Ilie Dobre: Cel mai lung gol!

Campionatul European de fotbal s-a terminat. A fost un campionat în care tehnologia a dominat dincolo de spectacolul fotbalistic. Adidas, producătorul mingiilor, a colaborat cu compania de tehnologie Kinexon astfel încât să ofere oficialilor UEFA informații în timp real când un jucător a atins mingea. S-au transmis oficialilor peste 500 de informații pe secundă, de la poziția jucătorilor în teren până la câte ori a fost atinsă mingea. Chiar și mingea oficială a fost complet echipată cu diferiți senzori.

Însă nu a fost mereu așa. Îmi amintesc de atunci când eram tânăr, cum ascultam cu bunicul meciurile de fotbal la radio. Pe vremea aceea era doar Radio România Actualități, iar ei aveau un comentator special cu numele Ilie Dobre. Domnul Ilie Dobre reușea să transpună starea meciului și îți era foarte ușor să îți imaginezi unde era acțiunea meciului, prin comentariile sale.

Domnul Ilie Dobre s-a născut la 24 septembrie 1953, la Vâlcea. Este comentator sportiv de radio și scriitor român de cărți pe teme sportive. Are 48 de cărți publicate și este deținătorul World Record Academy – Comentatorul sportiv de radio cu cele mai multe cărți publicate.

Fănuș Neagu spunea despre el: „Ilie Dobre, crainicul radio ce cântă cu douăzeci de fântâni golurile înscrise pe stadioanele țării…Un crainic – aflat la a 30-a carte – născut, parcă, din strania patimă a sud-americanilor pentru jocul de fotbal…”

World Record Academy i-a acordat totodată două înalte distincții: „Cel mai de succes comentator sportiv de radio din lume” și „Omul Anului in Media” (2014), precizând că Ilie Dobre a fost premiat, în anul 2008, de Președinția României, cu „Ordinul Național pentru Merit”, în grad de Cavaler.

Fără acces la tehnologie, crainicul de radio Ilie Dobre a reușit să intre în Cartea Recordurilor de 11 ori. Însă el deține mai multe recorduri mondiale, pentru cel mai lung gol din istorie după cum urmează:

35 secunde şi 6 zecimi; 31 secunde şi 27 secunde, în transmisiunea unui gol în direct, fără respirație;

52 de secunde şi 3 zecimi în transmisiunea unui gol în direct, fără respirație, în studio;

1 minut şi 8 secunde, cu o singură respirație, şi 42 de secunde cu respirație

„Nu m-am pregătit în niciun fel, la mine totul a fost natural. Nu știam că pot să zic așa, dar am încercat la un meci de Cupă dintre Dunărea Călărași și Poli Timișoara, în 1992, în octombrie. Dunărea a bătut cu 1-0 și am prins acel gol în direct, atunci a fost prima oară. Eu nu știam că pot, și de atunci așa am rămas. Eu am fost în America de Sud și asta voiam să spun, că am ascultat și în Argentina, și în Peru, și în Ecuador, inclusiv în Brazilia. Nu mi-a bătut nimeni primul record. Nu cred că îl pot bate, nu m-am pregătit niciodată. O singură dată m-am pregătit, pentru că au încercat să mă deposedeze în mod neortodox de recordul mondial la golul fără respirație. Cei de la un post de radio din Germania, din Munchen, au strâns un grup de vreo 15 sau 20 de tineri și unii erau suporteri ai Borussiei Dortmund și unul ar fi zis de la început, dar ei nu demonstrează în schimb. Nefiind pe stadion și au spus că e record mondial. L-au omologat, nu mi se pare corect. Cine să strige la gol decât un comentator? Că e amical, nu contează. Dar e comentatorul! Eu am încercat să-l bat pe stadion, n-am reușit. Ca să zici mai mult de 30 de secunde, nimeni nu zice mai mult de 25, dar 40 și ceva? Au și început ‘Domne, Ilie Dobre a îmbătrânit, îl lasă vocea’. M-am dus în studio și am făcut de 52 de secunde fără respirație, mi l-a omologat, că e normal să fie așa. Acum pot să aducă și zece grupuri, că mai mult de 45 de secunde nu pot, cu grup cu tot!”, a povestit Ilie Dobre.

Astăzi, Ilie Dobre s-a retras din cadrul postului public, dar a rămas cu o doleanță din toată cariera sa: Există un meci pe care și-a fi dorit să-l comenteze în mod special? D. „Finala Mondialului din 1970, Brazilia – Italia (4-1). Modul în care jucau atunci sud-americanii m-a fascinat”, a spus Ilie Dobre.

