Urmărirea lui Trump din New York și dublul standard al lui Hillary Clinton care a făcut plăți ilegale de peste 1 milion dolari

Clinton a mascat plata pentru dosarul Steele drept factură legală și a scăpat cu o amendă, dar Trump va fi judecat pentru că a trecut o plată de nedivulgare drept cheltuială legală.

În 2016, doi candidați din New York au aspirat la fotoliul de președinte al SUA. Amândoi au enumerat cheltuielile despre care se crede că sunt legate de campaniile lor ca fiind facturi juridice. Unul dintre ei, Hillary Clinton, a scăpat cu o amendă și fără urmărire penală. Celălalt, Donald J. Trump, este judecat pentru 34 de infracțiuni la tribunalul statului New York din Manhattan.

Tratamentele diferite aplicate lui Clinton și Trump pentru tranzacții care sunt acum vechi de aproape șapte ani au revigorat o dezbatere aprinsă cu privire la faptul că America a alunecat spre un sistem de justiție pe două niveluri, plin de standarde aparent duble.

Brett Tolman, un fost procuror american și consilier al Comisiei Juridice a Senatului, a declarat că sistemul judiciar pare să se îndrepte spre un punct de înarmare politică care ar putea să nu mai aibă întoarcere.

“Am spus mai devreme că nu am aprecia cu adevărat gravitatea momentului în care ne aflăm, în ceea ce privește semnificația sa istorică”, a declarat la emisiunea de televiziune Just the News, Not Noise. “Vor trece mulți ani, probabil, până când vom face acest lucru. Dar motivul pentru care am mai spus asta este că vom începe să vedem acum, deciziile politice luate la cele mai înalte niveluri în sistemul nostru de justiție. Iar înarmarea este doar începutul.

“Acum va fi mânuită fără acea sobrietate și fără acel serviciu față de lege și față de fapte. Și fără imparțialitate. Așa că ”doamna justiție” nu mai este oarbă. Banda de la ochi a fost scoasă, iar cel care mânuiește sabia este cel care administrează justiția.”

Campania lui Trump a fost condusă în 2016 din emblematicul Trump Tower din Manhattan. Marți, el a fost pus sub acuzare pentru 34 de acuzații aduse de procurorul districtual din Manhattan, Alvin Bragg, care susține că a încălcat legea prin faptul că a trecut în registrele contabile ale companiei sale private rambursările către avocatul său, acum condamnat, Michael Cohen, drept facturi legale, când procurorul susține că acestea erau pentru a acoperi plățile de bani pentru tăcere efectuate în 2016 către o vedetă porno care a amenințat că va face publice povești de prost gust înainte de ziua alegerilor.

În schimb, Clinton și-a desfășurat campania dintr-un alt cartier din New York, Brooklyn, dar nu a fost urmărită penal atunci când campania sa și Comitetul Național Democrat au mascat plățile pentru cercetarea opoziției cunoscută sub numele de dosarul Steele, care a dat startul scandalului privind coluziunea cu Rusia, drept costuri de conformitate juridică pentru firma sa de avocatură.

Comisia Electorală Federală a amendat campania și Comitetul Național Democrat (DNC), potrivit unei scrisori făcute publice anul trecut.

Comisia a constatat că campania și DNC au făcut plăți totale de peste 1 milion de dolari către firma de cercetare a opoziției Fusion GPS prin intermediul firmei sale de avocatură, etichetându-le drept “consultanță juridică și de conformitate”, când de fapt erau pentru cercetări legate de dosar, potrivit scrisorii făcute publice de Fundația Coolidge și Reagan, care a depus plângerea inițială.

De asemenea, anchetatorii au “găsit motive întemeiate pentru a crede” că etichetarea necorespunzătoare a plăților a încălcat legea electorală federală și au ajuns în cele din urmă la un acord.

Campania Clinton a fost de acord să plătească o amendă de 8.000 de dolari, în timp ce DNC a fost de acord să plătească o sumă mult mai mare, de 105.000 de dolari. În plus, ambele părți au promis să nu mai încalce aceste cerințe pe viitor.

Rezultatele contrastante nu numai că au atras atenția experților juridici, dar au generat o indignare destul de mare pe rețelele de socializare săptămâna aceasta, după apariția lui Trump în instanță.

“Un dublu standard flagrant împotriva președintelui Trump”, a scris pe Twitter fosta prezentatoare TV Just the News Carrie Sheffield. “Hillary Clinton NU a fost arestată atunci când campania ei a plătit 113.000 de dolari pentru a soluționa ancheta FEC, care a stabilit dacă a încălcat legea privind finanțarea campaniei electorale prin raportarea eronată a cheltuielilor pentru cercetarea opoziției care a devenit dosarul Steele.

Comentatorii conservatori Jack Posobiec și Charlie Kirk au fost de acord.

Prezentatorul de radio și fostul californian Larry Elder l-a menționat pe Bill Clinton și acuzațiile de comportament sexual neadecvat formulate împotriva sa, adăugând în același timp că nici el – și nici Hillary – nu s-au confruntat vreodată cu acuzații penale, în ciuda solicitărilor de investigații.

“BClinton a fost acuzat de Juanita Broaddrick de viol; BClinton acuzat de agresiune sexuală de către Paula Jones; BClinton acuzat de agresiune sexuală de către Kathleen Willey; HClinton amendată pentru că a folosit banii de campanie pentru dosarul Steele; HClinton încalcă în mod clar Legea spionajului – NICI O ACUZAȚIE PENALĂ?!?”, a scris el.

Acest lucru reflectă, de asemenea, potențialul moment celebru al dezbaterii din 2016 dintre Clinton și Trump, când Clinton a spus: “este îngrozitor de bine că cineva cu temperamentul lui Donald Trump nu este responsabil de legea din țara noastră”. La care Trump a replicat: “Pentru că tu ai fi în închisoare”, provocând o erupție în rândul publicului, iar moderatorul Anderson Cooper i-a admonestat.

Ironia nu a trecut neobservată de națiune în timp ce procesul lui Trump avansează, iar Clinton nu se confruntă cu nicio amenințare de urmărire penală.

Candidatul prezidențial republican Vivek Ramaswamy a oferit o soluție inedită pentru a șterge percepția unui dublu standard.

“Acuzarea lui Bragg stabilește un precedent periculos care va duce la multe alte procese cu țintă politică”, a scris Ramaswamy pe Twitter. “Biden poate unifica țara prin emiterea unei grațieri acum. Dacă nu reușește să facă acest lucru și eu voi fi ales președinte, îl voi grația pe Trump pe 20 ianuarie 2025”.

