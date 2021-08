10 dintre cei mai radicali candidați propuși de „moderatul“ Biden

Timp de citire: 11 minute

Vă amintiți cum promitea Joe Biden și prietenii săi din presa corporatistă că va fi un model de civilitate și unitate dacă îl alegem președinte?

Iată-ne azi, la sfârșitul lunii iulie: o comisie din Senat a avansat la conducerea Bureau of Land Management o eco-teroristă propusă de Biden, care în trecut instala capcane în păduri în semn de protest față de industria exploatării forestiere. Săptămâna trecută, Biden a anunțat cu gura lui că intenționa să încalce jurământul depus printr-un nou moratoriu privind evacuările – neconstituțional, analizează Kylee Zempel într-un articol The Federalist.

Prin prisma întregului radicalism, merită remarcat că nominalizarea doamnei Stone-Manning și îmbrățișarea nelegiuirii nu au fost situații singulare. După cum au avertizat din start conservatorii, Biden s-a dovedit a fi un cal troian al ambițiilor facțiunii de extremă stânga a partidului, selecțiile făcute pentru Cabinet și instituții dovedind asta.

Iată primii 10 cei mai radicali candidați propuși de Biden, în ordine aleatorie, care confirmă și mai mult această realitate.

1. Tracy Stone-Manning

Am discutat deja despre eco-terorista aceasta. Stone-Manning, pe care Biden a desemnat-o la conducerea Bureau of Land Management iar Senate Energy and Natural Resources Committee a susținut-o pe 22 iulie, a participat în 1989 la un incident din Idaho.

Tehnica tree-spiking, o formă de eco-terorism tolerată de unii activiști de mediu de extremă stânga, înseamnă inserarea unor tije metalice în copaci, care se transformă în proiectile letale atunci când sunt tăiați. Destinate să insufle frică în rândul muncitorilor din industria lemnului, întrucât aceste capcane de oțel explodează la impactul cu fierăstrăul, tactica respectivă a rănit și pompierii a căror muncă de stingere a incendiilor este deja periculoasă.

„Contrar multor articole din presă, doamna Stone-Manning nu a fost un spectator inocent și nici nu a fost o victimă în acest caz. Și, cu siguranță, nu a fost un erou“, a scris agentul special Michael Merkley, acum pensionat, referitor la implicarea lui Stone-Manning. „Era vulgară, ostilă și extrem de anti-guvern“.

2. David Chipman

Senatorul republican Chuck Grassley a declarat că a confirma candidatul ales de Biden ca lider al Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives ar fi ca și cum ai pune „Antifa la conducerea Departamentului de Poliție din Portland“.

House Minority Whip Steve Scalise, din Louisiana, care în 2017 a supraviețuit unui atac armat motivat politic, a criticat alegerea pe motivul unei „ignoranțe alarmante“ și unei „clare prejudecăți anti-arme“, iar rep. Byron Donalds din Florida a adăugat că persoana selectată „nu este cu nimic mai bună decât Beto O’Rourke.“ Susan Collins, senator republican moderat, l-a numit pe David Chipman „predispus la a semăna discordie“, iar senatorul Ted Cruz l-a criticat datorită acuzațiilor „deranjante“ de rasism față de agenții ATF de culoare și implicării în propaganda chineză.

Au dreptate. Chipman, care a activat 25 de ani în cadrul ATF și este în prezent consilier politic în cadrul grupării anti-arme Giffords, iar în trecut făcuse parte din consiliul consultativ al Everytown for Gun Safety, a recunoscut în timpul unei ședințe a Comisiei Senatului că susține interzicerea armelor AR -15, o pușcă sportivă modernă extrem de populară în Statele Unite.

Ca agent de lobby, Chipman a luptat pentru autorizarea și înregistrarea pistoalelor și verificarea cazierului tuturor. De fapt, datorită politicienilor care vor să le ia armele și viitorului director ATF, americanii se grăbesc să și le cumpere cât mai repede. Vânzările au crescut major odată cu perspectiva confirmării lui Chipman.

După ce au apărut știrile despre numirea lui Chipman, candidatul și-a blocat contul de Twitter, luând probabil aminte la ceilalți democrați controversați a căror conduită pe Twitter le-a pus în pericol cariera.

Disprețul lui Chipman pentru americanii care dețin arme este profund. În aprilie, el i-a comparat pe cei ce și-au cumpărat pentru prima dată arme de foc în timpul lockdown-urilor greu de suportat cu niște smintiți ce se tem de apocalipsa zombi și i-a asemănat în batjocură cu Joe Exotic din „Tiger King“.

„Asigurați-vă că arma e descărcată și blocată și ascundeți-o în spatele cutiilor de ton și carne de vită uscată pe care le-ați depozitat în cămară, și scoateți-o de acolo doar dacă încep să apară zombii“, a spus Chipman.

În timpul audierii din Senat, Chipman a refuzat să precizeze dacă îl va urmări penal pe fiul președintelui, Hunter Biden, pentru achiziția ilegală a unei arme – armă pe care Hunter a pierdut-o ulterior, prietena lui aruncând-o într-un coș de gunoi lângă o școală. Și apropo de acest subiect, senatorii GOP au motive să creadă că Chipman și-a pierdut arma în perioada în care era agent ATF.

Chipman a participat, de asemenea, la asediul din 1993 asupra domeniului Branch Davidian în Waco, Texas, care a dus la decesul a 82 de persoane. El a susținut în mod fals că membrii cultului din Waco „au folosit puști Barrett de calibru 2.5 pentru a doborî două elicoptere ale Gărzii Naționale Aeriene din Texas“. O anchetă ulterioară a dovedit că nu a fost doborât niciun elicopter.

3. Catherine Lhamon

Biden a nominalizat-o pe Catherine Lhamon ca secretar asistent pentru drepturi civile la Departamentul Educației, funcție pe care a ocupat-o și în timpul administrației Obama, fiind însărcinată cu implementarea legii Title IX împotriva discriminării sexuale.

Însă, în timpul mandatului său din 2013-2017, Lhamon a subminat drepturile de procedură legală ale persoanele acuzate de infracțiuni sexuale în campusurile universitare. A făcut presiuni asupra școlilor să implementeze un standard de preponderență a dovezilor și să evite reprezentarea legală. Pentru cazurile de infracțiune sexuală, Lhamon a insistat, de asemenea, ca universitățile să adopte un model de adjudecare bazat pe un singur administrator al campusului.

Foundation for Individual Rights in Education a criticat-o pe Lhamon, acuzând că Biroul său pentru Drepturi Civile „a ignorat protecțiile legale și a încălcat Primul Amendament“.

Biroul a făcut acest lucru prin intermediul așa-numitelor scrisori „Dragi colegi“, care sunt în esență scuze folosite de birocrați pentru a legifera. Parodia rezultată în instanțele din campus a fost atât de flagrantă încât chiar și unele figuri emblematice de stânga au condamnat situația. Ruth Bader Ginsburg, regretata judecătoare a Curții Supreme, a acuzat „că nu i-au oferit inculpatului o oportunitate echitabilă de a fi audiat“.

Așa cum a scris Eddie Scarry de la The Federalist, Lhamon ar schimba standardul procesului echitabil, înlocuind „prezumția de nevinovăție cu ‘posibilitatea’ inocenței“.

4. Xavier Becerra

Nominalizat de Biden și confirmat de Senat la conducerea Departamentului de Sănătate și Servicii Sociale, Xavier Becerra nu se află la prima sa ispravă infamă. Aproape toți senatorii GOP, cu excepția lui Collins, s-au opus confirmării lui Becerra din cauza lipsei sale de calificare sau experiență în domeniu, a pozițiilor radicale privind avortul, a refuzului de a cere alegeri libere și corecte în Cuba după întâlnirea cu dictatorul Fidel Castro și datorită faptului că promovează Obamacare, controlul armelor de foc, deschiderea frontierelor și planuri climatice radicale.

Becerra a pledat, de asemenea, ca guvernul să preia controlul asupra serviciilor medicale și să utilizeze banii contribuabililor pentru a oferi asistență medicală angajaților străini ilegali.

Printre cele mai extremiste elemente din CV-ul lui Becerra se numără eforturile sale de a da în judecată măicuțele de la Little Sisters of the Poor pentru că au refuzat, pe motive religioase, să respecte ordinul contraceptiv impus de Obamacare. Aceasta în perioada în care era procuror general al Californiei.

În timpul celor 24 de ani petrecuți în Congres, Becerra a votat împotriva interzicerii avorturilor prin naștere-parțială, a votat pentru finanțarea avorturilor din banii contribuabililor, și a votat împotriva incriminării în cazul rănirii unui copil nenăscut în timp ce se comite o altă infracțiune.

În calitate de procuror general al Californiei, Becerra a preluat ștafeta de la Kamala Harris și a continuat urmărirea penală a jurnalistului sub acoperire și activist pro-viață David Daleiden în numele Planned Parenthood. În 2017, Becerra l-a acuzat pe Daleiden de 15 infracțiuni, fiind prima dată când o persoană din California a fost urmărită penal pentru că ar fi încălcat legea statului privind înregistrările video.

Înainte ca Senatul să-l confirme pe Becerra în poziția sa actuală, 60 de lideri pro-viață au trimis o scrisoare prin care cereau comisiilor Senatului să-l respingă pe candidatul radical pro-avort.

5. Rachel Levine

Înainte de a deveni ministru adjunct al sănătății în cadrul administrației Biden, Rachel Levine a fost ministrul sănătății în Pennsylvania. Levine, născut Richard Levine, este primul funcționar federal transgender confirmat de Senat după ce a început să se identifice ca femeie, în 2011. În ciuda faptului că Levine neagă principiile de bază ale biologiei și refuză să condamne mutilarea genitală a copiilor, Biden l-a pus la cârma așa numitor servicii de sănătate publică.

Înainte de a fi ridicat la acest nivel, Levine a dat-o în bară cu soluționarea crizei COVID în Pennsylvania. În timp ce a trimis alți cetățeni în vârstă ai statului în focarele pandemice din căminele de bătrâni – unde, la momentul în care Levine era avansat, mai mult de 12.600 dintre ei muriseră – acesta și-a retras propria mamă dintr-un centru de îngrijire pentru a fi în siguranță.

6. Deb Haaland

După ce a finalizat doar un mandat în Camera Reprezentanților, Deb Haaland a fost selectată pentru a conduce Departamentul de Interne al administrației Biden. Haaland, o activistă de mediu extremistă, numită „Eroul Green New Deal“ de către membrii echipei radicale Alexandria Ocasio-Cortez, a fost unul dintre sponsorii legislației inițiale, care cerea o reformă generală a economiei americane și o reducere rapidă a emisiilor de carbon.

Pe lângă faptul că se opune oricărei exploatări de petrol și gaze pe proprietatea publică, o industrie ce furnizează 40% din buget în statul său natal, New Mexico, Haaland a mai declarat că se împotrivește „din toată inima fracking-ului și forării pe domeniul public“.

7. Pete Buttigieg

După perioada în care a fost primar în South Bend, Indiana, apoi a eșuat ca și candidat la președinție, Pete Buttigieg a fost ridicat la rang de ministru al transporturilor în cadrul administrației Biden.

Pe lângă spectacolul de circ al primarului Pete, în care merge cu bicicleta la ședințele Cabinetului (după ce a parcurs cea mai mare parte a drumului într-un alai de SUV-uri negre), o poveste care nu a fost niciodată demontată, în ciuda a ceea ce vă spun falșii investigatori ai Facebook , el este renumit, de asemenea, pentru obiceiul de a-și îmbrăca punctele de vedere anti-creștine într-un limbaj religios pompos.

Totuși, cel mai radical lucru în privința lui Buttigieg nu sunt predicile sale de stânga sau partenerul său Chasten, ci susținerea sa pentru avortarea copiilor cu dizabilități în ultimul trimestru de sarcină – un alt lucru despre care pretinde că Biblia îl susține (Nu, nu o face).

Într-un episod al „The Breakfast Club Podcast“ din timpul campaniei sale prezidențiale, Buttigieg a apărat avortul până la momentul nașterii. „Există o mulțime de locuri în Biblie în care se spune că viața începe cu respirația. Prin urmare, chiar și asta este ceva ce putem interpreta diferit“, a pretins Buttigieg. „Cel mai important lucru este că persoana care ar trebui să stabilească până când e acceptabil avortul este femeia care ia decizia.“

El a repetat ideea în timpul unui episod din „The View“, câteva luni mai târziu, refuzând să ia o poziție privind avortul prin naștere parțială – în care un copil este scos parțial din trupul mamei și apoi ucis brutal – atunci când Meghan McCain a abordat subiectul.

8. Alejandro Mayorkas

Alejandro Mayorkas, care a insistat că valul masiv de traversări ilegale a graniței de sud nu constituie o criză, ci o „provocare“, are mai multe lucruri pentru care să dea socoteală.

Împreună cu Becerra, Mayorkas, pe care Biden l-a selectat pentru șefia Departamentului de Securitate Internă, a contribuit la scandalul „Pardongate“ al fostului președinte Bill Clinton, solicitând clemență pentru Carlos Vignali, un traficant de cocaină condamnat, al cărui tată a contribuit la campaniile democrate.

„Procurorul Alejandro Mayorkas a oferit sprijin esențial pentru comutarea pedepsei lui Vignali, lucru inadecvat având în vedere poziția sa“, a declarat un raport al Comisiei pentru reformă guvernamentală din 2002. „Mayorkas a susținut comutarea pedepsei lui Vignali în ciuda ignoranței sale privind faptele din caz și deși știa că procurorii responsabili pentru cazul Vignali s-au opus clemenței“.

Bruce Lindsey, consilier adjunct la Casa Albă sub administrația Clinton, a declarat că influența lui Mayorkas, care l-a contactat pe Lindsey după ce a vorbit cu tatăl lui Vignali, a fost ceea ce l-a convins în privința comutării pedepsei. În ciuda avertismentelor procurorului federal Todd Jones împotriva clemenței, întrucât traficantul de droguri era „o problemă serioasă“ și un „pion important“, Mayorkas a optat să se întâlnească cu tatăl lui Vignali pentru a discuta despre o posibilă grațiere.

„În următorii doi ani, Mayorkas s-a întâlnit cu Horacio Vignali la diferite evenimente ale comunității și a avut mai multe întâlniri individuale cu acesta“, se menționează în raport.

9. Vanita Gupta

În aprilie, Senatul a confirmat-o pe Vanita Gupta în poziția de Procuror General Asociat – dar nu înainte ca mai mulți procurori generali să-l îndemne pe Biden să renunțe la nominalizarea ei datorită opiniilor sale politice periculoase și dezbinătoare, în special sprijinul acordat tăierii fondurilor poliției și organizației marxiste pe față, Black Lives Matter.

Gupta a pledat în mod special pentru „poliție comunitară“ și eliminarea forțelor de ordine din școli. Leadership Conference on Civil and Human Rights, un grup de interese în care Gupta a fost președinte, a publicat un raport care solicita „încetarea utilizării poliției în școli ca soluție pentru disciplinarea elevilor“.

„Forțele de ordine nu ar trebui să aibă niciun rol în problemele disciplinare ale studenților“, se preciza în el.

Gupta ar fi spus că fiecare instituție din Statele Unite este rasistă, o afirmație abordată de Sen. Tom Cotton în audierea de confirmare și pe care Gupta nu a negat-o. De asemenea, ea a fost forțată să-și ceară scuze pentru că i-a denigrat pe republicani pe Twitter – dacă poți numi scuze faptul că a recunoscut că a „căzut pradă“ retoricii „dure“.

10. Kamala Harris

Radicalismul lui Kamala Harris este suficient pentru a scrie o carte – sau mai multe volume. Iar în prezent, doar o bătaie de inimă o desparte pe atacatoarea lui Kavanaugh, eliberatoarea insurgenților, impostoarea din Rusia, anti-vaccinista (în perioada Trump), vicepreședinta pro-ucigași de bebeluși de a ajunge la conducerea lumii libere – care probabil nu ar mai fi liberă pentru mult timp dacă ajunge ea președinte în locul marionetei.

Traducere și adaptare

Tribuna.US