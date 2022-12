10 victorii pentru libertate și drepturi în 2022

La finalul anului 2022, sub povara zvonurilor unui război nuclear, a dezvăluirilor despre coluziunea dintre serviciile de informații corupte și Big Tech cu scopul de a-i reduce la tăcere pe americani și a pericolului reprezentat de un Departament de Justiție extremist care născocește acuzații împotriva adepților pro-viață pașnici, mulți americani ar putea simți că încheie anul cu mai puțină speranță decât l-au început, analizează Elle Purnell pentru The Federalist.

Radicalii încearcă să-și impună ideologia trans în rândul copiilor, iar cea mai importantă poziție deținută de conservatori este ocupată de Mitch McConnell.

Dar întunericul din această lume nu este nimic nou, iar până când Cerul va coborî din nou pe Pământ, vom avea bătălii de dus. Totuși, anul Domnului 2022 a înregistrat câteva progrese promițătoare și a adus câteva victorii reale.

Nu sunt nici pe departe primul care să le enumere. Washington Post are propria sa listă cu „lucruri bune care s-au petrecut în 2022“, dar dacă încă mai aveți impresia că redacția care a întocmit lista nu este complet detașată de realitate în bula sa din D.C., gândiți-vă că unul dintre cele 22 de lucruri pe care au ales să le includă a fost metroul ce face legătura între Washington și aeroportul Dulles. (de asemenea, platourile cu unt, care, așa cum a subliniat colega mea Madeline Osburn, reprezintă declinul civilizației).

Așadar, dacă preferați să nu depindeți de propagandiștii platourilor cu unt de la WaPo pentru a afla care sunt veștile bune, iată o compilație alternativă.

1. Decizia Dobbs a anulat Roe

În luna iunie, Curtea Supremă a anulat „dreptul“ federal la avort inventat anterior, acordând legislativelor de stat puterea să interzică practica barbară de a ucide copii în uter. În prezent, avortul este ilegal în 13 state, existând interdicții parțiale în cel puțin alte cinci state.

În noiembrie, un grup pro-avort a estimat că 10.000 de vieți au fost salvate de la anunțarea deciziei Dobbs. Șansa de a trăi pe care au primit-o mii de bebeluși – și șansa pe care o au mamele și familiile lor de a-i cunoaște și iubi – este cea mai mare victorie obținută de conservatorii pro-viață în ultimele decenii.

Mai mult, aceasta subliniază necesitatea unei schimbări în strategia Dreptei, de a lupta pentru victorii culturale, nu doar politice.

2. Statele, instanțele și părinții s-au opus agendei Trans

În timp ce administrația Biden presează părinții, școlile și restul Americii să îmbrățișeze agenda sa transgender, în 2022 s-au înregistrat mai multe victorii în lupta împotriva adulților care încearcă să manipuleze sexual copiii confuzi.

După ce Departamentul american al Agriculturii a adăugat „orientarea sexuală și identitatea de gen“ în propria interpretare a termenului „sex“ din Titlul IX – acțiune care ar putea face ca școlile „să piardă finanțarea federală pentru programele de masă dacă nu permit băieților să utilizeze toaletele fetelor“ – 22 de state au dat în judecată USDA și au insistat că modificarea respectivă intră în conflict cu Titlul IX.

La începutul acestei luni, Curtea de Apel a Circuitului 8 s-a pronunțat împotriva încercării administrației Biden de a obliga furnizorii de servicii medicale creștini să efectueze operații de schimbare a sexului la pacienții cu disforie de gen.

În același timp, state precum Alabama și Arizona au aprobat anul acesta legi care interzic medicilor să distrugă organele sexuale ale minorilor. Florida Board of Medicine a adoptat măsuri de protecție similare, iar ramura executivă din Texas a început să ancheteze astfel de proceduri ca fiind abuzuri asupra copiilor.

Aproximativ o duzină de alte state au luat în considerare măsuri similare. Iar Departamentul de Educație din Virginia a emis reglementări care impun elevilor să folosească toaletele corespunzătoare propriului sex și obținerea aprobării părinților înainte ca personalul școlar să se adreseze elevilor minori cu orice alt pronume decât cel corect din punct de vedere biologic.

Părinții și pastorii și-au continuat, de asemenea, lupta împotriva sexualizării copiilor.

3. Americanii au realizat că presa corporatistă reprezintă o amenințare la adresa democrației

Într-un sondaj de opinie publicat în octombrie de nimeni altul decât The New York Times, un procent uriaș de 83% dintre potențialii alegători au declarat că văd în presa corporatistă o „amenințare la adresa democrației“.

Mai mult de două treimi dintre aceștia au numit mass-media o amenințare „majoră“.

Deși este o realitate care dă de gândit, este timpul ca americanul de rând să realizeze cât de răspândite sunt minciunile și propaganda de stânga în ceea ce se numea în trecut mass-media „mainstream“.

Începând de la îngroparea știrilor despre terorizarea adepților pro-viață de către FBI, la inventarea unor scandaluri imaginare despre republicani și până la a se lăuda cu promovarea falsei coluziuni cu Rusia, jocurile ascunse ale jurnaliștilor corporatiști amenință capacitatea de autoguvernare a americanilor.

Adăugați la aceasta aviditatea mass-mediei de a ajuta instituțiile Big Tech să cenzureze disidența și, fără îndoială, faptul că încrederea americanilor în mass-media a atins un minim istoric în 2022 este un semn bun.

4. Curtea Supremă a susținut drepturile conferite de cel de-al Doilea Amendament

În iunie, în cazul New York State Rifle and Pistol Association vs Bruen, Curtea Supremă a anulat o lege din New York privind controlul armelor de foc, declarând că „cerința motivului întemeiat încalcă al Paisprezecelea Amendament, împiedicând cetățenii care respectă legea și au nevoi standard de autoapărare să își exercite dreptul conferit de cel de-al Doilea Amendament, de a deține și de a purta arme în public în scopul protecției personale“.

A cere solicitanților unui permis de port-armă să dovedească faptul că au o nevoie specială pentru a-și putea exercita dreptul la autoapărare, a scris judecătorul Clarence Thomas în numele majorității, nu este modul în care funcționează restul drepturilor constituționale și nici cel de-al Doilea Amendament.

Și, după cum a subliniat Margot Cleveland, corespondent juridic principal al The Federalist, victoria privind drepturile de port-armă a însemnat sfârșitul „celor două decenii în care Curtea Supremă a avut o jurisprudență greșită privind cel de-al Doilea Amendament“.

5. Locuitorii din Wyoming au eliminat-o pe Liz Cheney din Congres

După ce Liz Cheney a întors spatele alegătorilor săi pentru a se trage de șireturi cu donatori de pe Coasta de Est și a ajutat la transformarea anchetei false din 6 ianuarie într-o armă împotriva fostului președinte Donald Trump și a susținătorilor săi, republicanii din Wyoming au dat-o jos din funcție cu o marjă de aproape 40 de puncte.

Victoria contracandidatei Harriet Hageman ar fi fost probabil mult mai mare dacă Cheney nu i-ar fi recrutat pe democrați să voteze pentru ea în alegerile primare ale Partidului Republican.

6. Un judecător federal a anulat mandatul ilegal al lui Biden privind obligativitatea măștii

Lucrul acesta ar fi trebuit să se întâmple cu mult înainte de 2022, dar mai bine mai târziu decât niciodată. În aprilie, un judecător federal din Florida a anulat mandatul neconstituțional al președintelui Joe Biden ce impunea utilizarea măștii de protecție de către pasagerii ce călătoreau cu avionul, trenul, autobuzul sau alte mijloace de transport.

Într-o lovitură dată Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, judecătorul districtual Kathryn Kimball Mizelle a decis că regula care impunea americanilor să-și acopere fața „a depășit sfera de autoritate a CDC, a invocat în mod abuziv excepția privind motivul întemeiat și nu a reușit să-și argumenteze adecvat deciziile“.

7. „Top Gun: Maverick“ a celebrat măreția americană

Tom Cruise și tovarășii săi de zbor au revenit pe marile ecrane în Top Gun: Maverick, filmul despre care majoritatea ar fi de acord că a fost cel mai mare blockbuster al anului.

O schimbare binevenită față de conținutul produs în mod obișnuit de Hollywood, infestat de o agendă de stânga, „Maverick“ a celebrat fără jenă măreția americană. Aces lucru a iritat atât de tare cenzura chineză încât un investitor chinez și-a retras investiția de mai multe miliarde de dolari.

După cum am scris la vremea respectivă, filmul „celebrează America, eroii ei și măreția pe care ei o caută“. Iar fanii au fost încântați, plasându-l pe locul 5 în lista filmelor cu cele mai mari încasări înregistrate vreodată în America de Nord.

8. În școlile din Districtul Loudoun începe să se facă dreptate

După ce Consiliul școlar al Districtului Loudoun din nordul Virginiei a fost criticat anul trecut pentru că a mușamalizat violarea unei eleve într-o baie a școlii de către un băiat în fustă – în timp ce încerca să impună o politică care ar fi permis elevilor de sex masculin confuzi în privința propriei sexualități să folosească băile și vestiarele femeilor – noul procuror general Jason Miyares a demarat o investigație privind neregulile comise de consiliu.

La începutul acestei luni, marele juriu însărcinat să revizuiască ancheta a acuzat consilierul juridic al consiliului școlar de „intimidarea martorilor“ și a concluzionat că directorul Scott Ziegler a mințit în timpul unei ședințe publice a consiliului cu privire la faptul că știa despre „agresiuni comise în băile noastre“.

Consiliul școlar l-a concediat pe Ziegler în urma publicării raportului marelui juriu.

9. Cenzorii de la Twitter au pierdut controlul asupra discursului

După ce excentricul miliardar Elon Musk a cumpărat compania, publicarea „Dosarelor Twitter“ a scos la iveală o cenzură extinsă și țintită realizată de către conducerea anterioară a rețelei în cârdășie cu FBI și alte agenții federale.

Acum că Musk a restabilit multe conturi suspendate anterior – deși colegul meu John Daniel Davidson încă se află în închisoarea Twitter pentru că a numit un bărbat bărbat – și a sancționat conturile de stânga pentru activități precum doxxing, monopolul de care se bucurau cenzorii de stânga ai Twitter începe să se destrame, iar ipocrizia lor în ceea ce privește libertatea de exprimare se vede cu ochiul liber.

10. Statele au început să lupte pentru integritatea alegerilor

Cu toate că republicanii și oficialii electorali de stat mai au încă mult de lucru, în 2022 am văzut că unii administratori au realizat ce timpuri trăiesc și au început să se opună demersurilor coordonate ale democraților de a federaliza alegerile și de a institui votul prin corespondență în masă și campaniile care le sunt lor favorabile, în principal.

În august, 15 secretari de stat au cerut suspendarea planului administrației Biden de federalizare a alegerilor prin intermediul departamentelor executive.

În 2022, Alabama, Indiana, Iowa, Iowa, Kentucky, Mississippi, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Pennsylvania, Carolina de Sud, Dakota de Sud, Utah și Virginia au adoptat legi care interzic grupurilor private, precum Center for Tech and Civic Life al lui Mark Zuckerberg, să cumpere alegerile prin acordarea de subvenții.

Acestea s-au alăturat statelor Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Kansas, Dakota de Nord, Ohio și Tennessee, care au interzis „ZuckBucks“ în 2021, și Texas și Virginia de Vest, care au reglementat utilizarea respectivelor fonduri.

În plus, cel puțin șapte state au adoptat 10 noi legi care înăspresc regulile privind votul prin corespondență, legile privind identitatea alegătorilor, cerințele privind adresa, restricțiile privind înregistrarea alegătorilor în ziua alegerilor și corectitudinea listelor electorale.

