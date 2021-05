12 cauze ale confuziei de gen

În primul rând, vreau să fiu clar: nu sunt un expert. Nu sunt psiholog. Ca majoritatea oamenilor, sunt uimit de această problemă. Confuzia de gen mă intrigă, analizează pastorul Dwight Longenecker într-un articol The Stream.

Dacă în acest articol folosesc terminologia greșită, confund termenii trans-femeie, trans-bărbat, cisgender, queer, gay, lesbiană, transvestitism etc., iertați-mă. Am greșit. Nu este chiar domeniul meu de expertiză.

Voi fi sincer. Sunt pastor creștin. Treaba mea este să-i primesc pe toți cei ce vor să fie discipoli ai lui Isus Hristos. O fac cât de bine pot, fără judecată sau părtinire. Toată lumea este creată după Chipul lui Dumnezeu și are un potențial imens. Dacă o persoană este transgender, are o poveste care este probabil la fel de complexă ca a oricui altcuiva. De asemenea, are un destin veșnic la fel de mare ca al oricui altcuiva.

Cu toate acestea, toți sunt, de asemenea, niște păcătoși, ca mine însumi și fiecare dintre noi are lupta sa pentru a deveni tot ceea ce Dumnezeu ne-a creat să fim.

Acestea fiind spuse, am o anumită experiență privind influențele mai largi asupra naturii umane și societății. Iată deci câteva gânduri și nu sugerez în niciun caz că este verdictul final pe această temă.

Situația actuală privind confuzia de gen este foarte complexă

În primul rând, cred că situația actuală a unei confuzii de gen larg răspândită este foarte complexă. Nu cred că există o singură cauză. În schimb, mi se pare că sunt mai mulți factori, care contribuie diferit la problemă.

În primul rând, identitatea sexuală umană este ceva atât biologic, cât și cultural. Este o combinație între natură și educație. Prin urmare, felul în care este educat un copil și cultura în care trăiește este la fel de importantă ca și modul în care se naște.

Există anumite cazuri foarte rare în care indivizii se nasc „într-un corp greșit“? Așa ar părea. Uneori, procesul de gestație o ia razna, iar biologia nu se potrivește cu psihologia. Înțeleg că aceste cazuri sunt extrem de rare. Actualul val de „disforie de gen“ pare să fie cauzat de altceva.

Cu toate acestea, originile impulsurilor noastre sexuale sunt îngropate foarte adânc în persoana noastră. Ele izvorăsc din interior. Provin din zone ale ființei noastre pe care majoritatea dintre noi nu le înțeleg și nici nu avem acces la acea zonă a propriei noastre persoane. Sexualitatea trece dincolo de nivelul sub lingvistic a ceea ce suntem.

Este un lucru atât de profund și de misterios încât simțim că este ceva dincolo de alegerea noastră și mai profund decât ceea ce conștientizăm. Pare că am fost „născuți în felul acesta“. Poate că da, sau poate că nu.

În schimb, consider că, pentru majoritatea oamenilor, impulsurile, confuzia, obsesiile și instinctele se formează într-o multitudine de moduri complexe.

Care ar putea fi cauza? Mă aștept la o varietate de factori și combinații.

12 factori ce cauzează confuzie de gen

Iată câteva sugestii:

1. Distrugerea familiei – rolurile tradiționale de gen sunt susținute și dezvoltate prin relații puternice și pozitive între mamă și tată. În perioadele cruciale de dezvoltare, transformarea unui băiat în bărbat este consolidată de legătura cu mama sa și apoi de legătura cu tatăl său.

Același lucru e valabil și în privința fetelor. O fată devine femeie cu ajutorul unui model puternic, pozitiv, reprezentat de mama ei și o relație puternică, iubitoare cu tatăl său. Când căsătoria și familia se strică, șansa unei astfel de experiențe pozitive este alterată sau dispare. Capacitatea copilului de a-și forma o identitate sexuală fermă devine șubredă.

2. Dispariția familiei extinse – rolurile tradiționale de gen erau sprijinite, de asemenea, de o cultură a familiei extinse, care învăța inconștient fetele cum să fie femei și pe băieți cum să fie bărbați. În cadrul întâlnirilor cu familia extinsă, femeile se adunau laolaltă, găteau, discutau, se susțineau reciproc, iar fetele observau asta, doreau să facă parte din așa ceva și învățau din traiul de zi cu zi ce înseamnă să fii femeie.

La fel, băieții erau incluși în grupul masculin extins, compus din frați, tați, verișori, unchi și bunici. Acolo învățau ce înseamnă să aparții acelui clan și ce înseamnă să fii bărbat în acel clan. Odată cu dispariția familiei extinse, suportul automat pentru claritatea de gen tradițională s-a evaporat.

3. Feminismul și homosexualitatea – prin acești termeni nu condamn persoanele care se confruntă cu atracția față de persoane de același sex și nici nu sunt împotriva egalității de salariu și drepturi pentru femei la locul de muncă.

În schimb, mă refer la ideologii și comportamente care au modificat intenționat modelele tradiționale pentru băieți și fete. Dacă un copil este înconjurat de expresii variate ale identității sexuale, nu e de mirare că el sau ea devine confuz.

Fata se întreabă: „Ar trebui să fiu o casnică ca Suzy sau o femeie de carieră?“ Dacă băieții și fetele sunt învățați o serie de comportamente și identități sexuale și dacă sunt înconjurați de o serie de comportamente variate, nu este de mirare că sunt confuzi cu privire la ceea ce ar trebui să fie.

4. Violul și promiscuitatea – promiscuitatea sexuală este rampantă în societatea zilelor noastre. Copiii sunt sexualizați la o vârstă cât mai fragedă posibil. Se așteaptă ca elevii de gimnaziu să fie activi sexual.

Într-o astfel de cultură, fetele sunt adesea violate, de străini sau de cei cu care își dau întâlnire. Băieții sunt abuzați de femei în vârstă și de băieți și bărbați mai în vârstă. Pentru un copil a cărui sexualitate încă se dezvoltă, experiența este terifiantă și confuză.

Dacă o fată este violată sau are mai multe aventuri de o noapte cu băieți cărora nu le pasă de ea, ce se întâmplă cu stima de sine, sexuală și personală? Ce se întâmplă cu părerea ei despre ea însăși și propria feminitate? E ruinată. La fel se întâmplă și cu băieții care sunt abuzați, seduși și atrași în relații sexuale înainte de a fi maturi. Identitatea lor sexuală în curs de dezvoltare – un lucru foarte fragil – este, de asemenea, distrusă.

5. Contraceptivele artificiale și avortul – gândiți–vă la asta pentru o clipă. Contraceptivele artificiale și avortul separă actul sexual de capacitatea ca o fată sau un băiat să devină mamă sau tată. Datorită contraceptivelor artificiale, am dezvoltat o „cultură contraceptivă“, în care sexul nu are legătură cu a fi mamă sau tată, așa că nu e de mirare că oamenii sunt confuzi cu privire la sex și gen.

Ce înseamnă să fii femeie? Ce înseamnă să fii bărbat? Nu știm, pentru că a fi bărbat și a fi femeie are legătură cu acțiunea și scopul actului sexual, iar scopul actului sexual este pentru a naște copii, deci dacă actul sexual nu are altă semnificație decât satisfacția genitală, în scurt timp a fi bărbat sau a fi femeie nu mai are sens.

Care este scopul actului sexual? Nu știm. Ce este genul? Nu suntem siguri.

6. Dezintegrarea relației de căsătorie – coabitarea, promiscuitatea, divorțul fără vină, recăsătoria, relațiile deschise și căsătoria în serie au erodat structura tradițională a căsătoriei, iar structura tradițională a căsătoriei ajuta la definirea clară a rolurilor de gen.

Oamenii înțelegeau ce este o femeie pentru că înțelegeau ce însemna soția și mama. Înțelegeau masculinitatea pentru că înțelegeau ce înseamnă să fii soț și tată. Pe măsură ce căsătoria se dezintegrează, claritatea cu privire la ceea ce ar trebui să fie soțul sau soția se dezintegrează, de asemenea, deoarece aceste modele eșuează, astfel încât identitatea de gen devine confuză.

Dacă ideeacăsătoriei nu este un scop, atunci cum ar trebui să fie o fată ca să fie femeie și ce înseamnă pentru un băiat să fie bărbat? Nu știm sigur.

7. Educația și presiunea colegilor – așa cum familia extinsă sprijină identificarea sexuală clară, la fel și instituțiile educaționale, structurile și grupurile de colegi ajută la formarea identității sexuale.

Dacă un sistem educațional susține și predă o multitudine de roluri și identități sexuale, atunci ar trebui să ne așteptăm la o intensificare a confuziei de gen. Există mai multe opțiuni, deci mai multă confuzie.

Dacă sistemul educațional le și predă într-un mediu în care nu se pune accent pe valoarea fiecărei opțiuni, atunci, chiar dacă tinerii vor să aleagă, el sau ea nu are nicio idee care alegere este mai bună decât alta.

8. Factoriii hormonali și de mediu – ne îndopăm cu medicamente eliberate pe bază de rețetă. Carnea pe care o consumăm este plină de hormoni de creștere. Apa pe care o bem are urme de estrogen datorită pilulelor contraceptive. Ne jucăm cu genetica, modificăm lanțul trofic, poluăm mediul.

Cine știe care este efectul cumulativ al tuturor acestora asupra dietei noastre, asupra apei pe care o bem, aerului pe care îl respirăm și lumii în care trăim? Există rapoarte de mutații sexuale apărute la pești și reptile din cauza estrogenului din apă.

O iau razna și hormonii noștri? Sunt mai mulți copii care experimentează confuzie de gen pentru că există o cauză biologică – nu doar una culturală? Cine știe?

9. Pornografia și comportamentele sexuale – societatea noastră este plină de pornografie, prostituție și promiscuități de tot felul. Orice comportament sexual dedicat strict plăcerii provoacă confuzie sexuală și de gen. La fel ca la punctul 5, imoralitatea sexuală repetată consolidează impresia că actul sexual nu are legătură cu a deveni mamă și tată.

Comportamentul sexual este modul în care este exprimat genul. Dacă comportamentele sexuale sunt multiforme, rezultă confuzie de gen. Iată un exemplu: să presupunem că un băiat începe să vizioneze pornografie. S-ar putea să fi început prin a fi atras de femei, dar pe parcurs ar putea deveni interesat și fascinat de bărbații pe care îi vede pe ecran.

Dacă pune în practică ceea ce a văzut și are sentimente contradictorii cu privire la atracțiile și poftele sale, atunci poate rezulta confuzie sexuală și de gen.

10. Distrugerea religiei – regulile religioase privind căsătoria și comportamentele sexuale au făcut întotdeauna parte din societate. Separat de încredințarea că sunt date de Dumnezeu, au avut întotdeauna un scop practic, de a îngrădi și disciplina comportamentul sexual pentru binele familiilor, protecția femeilor și copiilor și pentru binele societății.

Când religia este dată uitării, reglementările și restricțiile religioase sunt și ele abandonate. Acest lucru duce la o libertate sexuală în toate privințele, care provoacă confuzie cu privire la sexualitate, motivația actului sexual, rolul căsătoriei și cel de părinte. În consecință, tinerii sunt răniți de actul sexual, răniți de relații și intră într-o nebunie de gen – fără să știe încotro să o ia.

11. Relativismul și ateismul – ceea ce credem, afectează modul în care ne comportăm, iar modul în care ne comportăm afectează ceea ce gândim despre noi înșine și despre ceilalți. Relativismul în convingeri trebuie să meargă mână în mână cu relativismul în moralitate.

Dacă nu există Adevărul, atunci nu există nimic corect sau rău. Dacă nu există bine și rău, atunci orice e acceptat din punct de vedere sexual. Și dacă orice alegi sau dorești este în regulă, atunci cum ar trebui să știe cineva ce ar putea fi mai bun sau mai rău, corect sau greșit, bine sau rău?

Dacă orice gen alegi este la fel de valid, nu este de mirare că oamenii sunt din ce în ce mai confuzi.

12. Influență demonică – este interesant faptul că statuia demonului Baphomet, ridicată recent de sataniști, este androgină. Are sâni de femeie și un simbol falic care-i iese din poală. Un braț este masculin și celălalt este feminin.

Nu sugerez că fiecare caz de confuzie de gen este cauzat de diavol, că persoanele transgender sunt posedate de demoni sau că ar trebui înjosite în vreun fel.

Cu toate acestea, potrivit experienței mele pastorale, există o dimensiune spirituală a acestei probleme. Satana lucrează tot timpul și influența sa poate fi un factor care contribuie la problemă, atât la nivel de societate, cât și individual.

