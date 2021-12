13 districte din New York refuză să implementeze noul mandat de mască

Potrivit The New York Post, un sfert din districtele din New York refuză să implementeze noul mandat de purtare a măștii impus de guvernatorul democrat Kathy Hochul, informează Laurel Duggan într-un articol Daily Signal.

Hochul a ordonat ca fiecare companie ce-și desfășoară activitatea în spații interioare fie verifică statutul de vaccinare la intrare, fie solicită utilizarea măștii, amenzile ajungând până la 10.000 de dolari pentru fiecare abatere, din 13 decembrie până în 15 ianuarie, cel puțin.

Cele 13 districte republicane care se opun mandatului includ principalele suburbii ale orașului New York: Nassau, Orange, Putnam, Dutchess și Rockland, potrivit The New York Post.

„Departamentul nostru de sănătate are de făcut lucruri mai importante decât implementarea acestui mandat și consider că micile afaceri au trecut deja prin destule“, a declarat Steven Neuhaus, șeful legislativului din Orange County. El a precizat că se opune „folosirii tacticilor tip Gestapo și ideii de a verifica fiecare companie dacă impune utilizarea măștilor“.

„Nu avem nici resursele și nici măcar dorința de a ne implica în aplicarea unui mandat despre care considerăm că nu va produce un rezultat cuantificabil“, a declarat șeful legislativului din Districtul Dutchess, Marcus Molinaro.

„Și ce să fac, să pun pe cineva să stea de pază la Walmart non-stop? Este o prostie“, a comentat Shaun Groden, administratorul Districtului Greene.

Oficialii din alte districte ale statului New York s-au plâns că nu au resursele necesare pentru a implementa mandatul de purtare a măștii și că i-ar distrage de la eforturile de vaccinare, a relatat The New York Post.

Traducere și adaptare

Tribuna.US