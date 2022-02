15% dintre alegători continuă să creadă că presa coruptă spune adevărul. De ce?

Încrederea în mass-media corporatistă a atins cel mai jos nivel al tuturor timpurilor, și totuși, prea mulți americani încă mai cred afirmațiile presei corupte, în ciuda faptului că aceasta minte în scopuri politice, analizează Jordan Boyd într-un articol The Federalist.

Un nou sondaj realizat recent de The Federalist și Susquehanna Polling & Research a constatat că cel puțin 75% dintre alegătorii americani nu au încredere în presa coruptă, deoarece „denaturează faptele pentru a promova o agendă politică“. Potrivit aceluiași sondaj, 15% dintre potențialii alegători încă cred că mass-media corporatistă spune adevărul atunci când comunică știri cititorilor și telespectatorilor săi.

Canalele de știri false nu au oferit oamenilor niciun motiv să creadă că ar fi interesate de binele americanilor, deci cum de nivelul încrederii în mass-media corporatistă nu a coborât mai jos de atât?

De ani de zile, instituții media cu personal de stânga și pedofili și-au folosit influența pentru a schimba curentele politice în favoarea lor. Canale de presă corporatistă precum CNN, MSNBC, The New York Times, The Washington Post, The Atlantic și altele au demonstrat că există pentru a-i servi pe democrați. Încercările lor meschine de a crea narațiuni false au devenit foarte evidente în timpul alegerilor din 2016, când Donald Trump a ajuns renumit pentru că a criticat mass-media „știrilor false“.

Trump a fost unul dintre puținii candidați din 2016 care au avut îndrăzneala să critice companiile despre care 58% dintre americani afirmă că au devenit dușmani ai poporului, și din cauza aceasta presa l-a vânat. Ani de zile, reporteri din mass-media corporatistă și experți care știau mai bine au ajutat la elaborarea și amplificarea minciunii Conspirația Rusia, în speranța că ar putea deturna afinitatea națiunii pentru Trump în direcția candidatului preferat de ei. Când s-a aflat că prețiosul lor Dosar Steele este fabricat, presa coruptă nu și-a retractat afirmațiile detestabile, ci și-a întețit eforturile.

Citește și Cum a publicat New York Times minciuni pentru a deservi o narațiune părtinitoare

În timpul președinției lui Trump, mass-media corporatistă a mințit necontenit cu privire la ceea ce a spus el, ceea ce a făcut, aliații săi și candidații propuși la Curtea Supremă, mergând până la a răspândi teorii ale conspirației – despre utilizarea unui fundal digital într-un videoclip în care președintele se adresa americanilor după vindecarea de Covid-19.

În același timp în care defăimează și mint fără probleme în privința conservatorilor și a lui Trump, mass-media corporatistă venerează terenul pe care pășesc democrații. Când președintele Joe Biden a preluat mandatul, în ianuarie 2021, presa coruptă s-a înghesuit să scrie articole de laudă, prezentări strălucitoare și reportaje frivole, cu informații lipsite de importanță – de exemplu, înghețata preferată.

Chiar și înainte de alegerile din 2020, mai multe publicații au ajutat campania lui Biden, refuzând în mod repetat să scrie despre scandalul laptopului lui Hunter Biden, pe motiv că, din punctul lor de vedere, „nu prea avea importanță“. Când Big Tech a cenzurat, de asemenea, articolul New York Post ce avea potențialul să schimbe intenția alegătorilor de a-l vota pe Biden, aceleași instituții de presă au sărit în apărarea deciziei.

În ultimii doi ani, mass-media corporatistă a minimalizat violența și distrugerea provocată de anarhiști în timpul revoltelor din vara lui 2020, a denaturat evenimentul de la Capitoliu din 6 ianuarie, a aplaudat falsele verificări ale faptelor prin care se încearcă suprimarea discuțiilor despre integritatea alegerilor și teoria originii virusului în laboratorul din Wuhan – pe care majoritatea americanilor o cred – a stârnit panică în legătură cu coronavirusul și a ascuns greșelile propriilor experți și ale celorlalți din breaslă.

Când americanii s-au plâns de inflație și de criza lanțului de aprovizionare, mass-media corporatistă a publicat articole în care le-au cerut cetățenilor să „nu mai cumpere“. Când locuitorii din statele sudice și-au exprimat îngrijorarea legat de criza provocată de Biden la graniță, mass-media democrată a încercat să le distragă atenția cu o poveste falsă despre biciuirea imigranților ilegali.

Faptul că 15% dintre alegătorii americani încă mai au încredere în propagandiştii ce conduc presa coruptă este alarmant. Canalele de știri false nu sunt interesate să-și facă bine treaba, deoarece obiectivul lor nu este să spună adevărul. Ci să controleze narațiunea și să-și mențină puterea.

Traducere și adaptare

Tribuna.US