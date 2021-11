20 noiembrie, SUA se mobilizează în sprijinul Familiei Furdui – Proteste în 7 orașe americane

Sâmbătă, 20 noiembrie 2021, românii din Statele Unite ale Americii organizează 8 proteste în 7 mari orașe americane pentru susținerea Familiei Furdui și împotriva abuzurilor autorităților germane împotriva acestei familii.

Protestele se vor desfășura după cum urmează:

1. NEW YORK – Sâmbătă, 20 noiembrie 2021, ora 09:00 (ora New York-ului)

Locația: United Nation Headquarter – 42 East 43rd Street, New York

Pentru mai multe informații accesați pagina Familiei Furdui – https://www.facebook.com/events/2743295015964347/?ref=newsfeed

2. NEW YORK – Sâmbătă, 20 noiembrie 2021, ora 11:00 (ora New York-ului)

Locația: German Consulate General New York – 871 United Nations Plaza, New York

Pentru mai multe informații accesați pagina Familiei Furdui – https://www.facebook.com/events/425406979201542/?ref=newsfeed

3. ATLANTA, GEORGIA – Sâmbătă, 20 noiembrie 2021, ora 09:00 (ora Atlantei)

Locația: Consulate General of Germany – 285 Peachtree Center Ave NE #901, Atlanta, GA

Pentru mai multe informații accesați pagina Familiei Furdui – https://www.facebook.com/events/654710078860612/?ref=newsfeed

4. BOSTON, MASSACHUSETTS – Sâmbătă, 20 noiembrie 2021, ora 11:00 (ora Boston)

Locația: German Consulate General Boston – 3 Copley Place #500, Boston, MA

Pentru mai multe informații accesați pagina Familiei Furdui – https://www.facebook.com/events/4931523800205398/?ref=newsfeed

5. WASHINGTON D.C. – Sâmbătă, 20 noiembrie 2021, ora 12:00 (ora Washington D.C.)

Locația: Embassy of the Federal Republic of Germany – 4645 Reservoir Rd NW, Washington, D.C.

Pentru mai multe informații accesați pagina Familiei Furdui – https://www.facebook.com/events/447645673376839/?ref=newsfeed

6. HOUSTON, TEXAS – Sâmbătă, 20 noiembrie 2021, ora 10:00 (ora Houston)

Locația: German Consulate General Houston – 1330 Post Oak Boulevard, Houston, Texas

Pentru mai multe informații accesați pagina Familiei Furdui – https://www.facebook.com/events/258523976333293/?ref=newsfeed

7. PHOENIZ, ARIZONA – Sâmbătă, 20 noiembrie 2021, ora 12:00 (ora Phoenix)

Locația: 1700 W. Washington St. Phoenix AZ 85007

Pentru mai multe informații accesați pagina Familiei Furdui – https://www.facebook.com/events/3084531731803217/?ref=newsfeed

8. SEATTLE, WASHINGTON – Sâmbătă, 20 noiembrie 2021, ora 11:00 (ora Seattle)

Locația: Consulate of Germany in Seattle – 4701 SW Admiral Way, Seattle, Washington

Pentru mai multe informații accesați pagina Familiei Furdui – https://www.facebook.com/events/577714510198113/?ref=newsfeed

Tribuna.US