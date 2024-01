25 de guvernatori republicani fac front comun pentru a susține Texasul în lupta cu imigrația ilegală

Douăzeci și cinci de guvernatori republicani din întreaga țară au dat publicității joi după-amiază o declarație comună în care își exprimă sprijinul pentru statul Texas, care luptă pentru securizarea frontierei cu Mexicul.

Declarația vine în contextul în care administrația Biden luptă pentru a împiedica Texasul să își securizeze granițele și să împiedice milioane de imigranți ilegali să intre în stat și, implicit, în SUA.

„Președintele Biden și administrația sa i-au lăsat pe americani și țara noastră complet vulnerabili la o imigrație ilegală fără precedent care se revarsă peste granița sudică”, se arată în declarația semnată de 25 de guvernatori.

„În loc să susțină statul de drept și să securizeze granița, administrația Biden a atacat și a dat în judecată Texasul pentru că a luat măsuri pentru a-i proteja pe cetățenii americani de nivelurile istorice de imigranți ilegali, de droguri mortale precum fentanilul și de teroriști care intră în țara noastră”.

„Suntem solidari cu colegul nostru guvernator, Greg Abbott, și cu statul Texas în utilizarea tuturor instrumentelor și strategiilor, inclusiv a gardurilor de sârmă ghimpată, pentru a securiza granița”, continuă declarația.

„Facem acest lucru în parte pentru că administrația Biden refuză să aplice legile privind imigrația care sunt deja în vigoare și permite în mod ilegal eliberarea condiționată în masă în America a migranților care au intrat ilegal în țara noastră”.

Guvernatorii au declarat că în Constituția SUA se spune clar că statele au dreptul la autoapărare și că, din moment ce administrația Biden a „abdicat de la îndatoririle sale constituționale față de state, Texasul are toate justificările legale pentru a proteja suveranitatea statelor noastre și a națiunii noastre”.

Printre semnatarii declarației se numără: Guvernatorul Ron DeSantis (FL), guvernatorul Brian Kemp (GA), guvernatorul Kevin Stitt (OK), guvernatorul Greg Gianforte (MT), guvernatorul Joe Lombardo (NV), guvernatorul Kim Reynolds (IA), guvernatorul Chris Sununu (NH), guvernatorul Kay Ivey (AL), guvernatorul Mike Dunleavy (AK), guvernatorul Sarah Sanders (AR), guvernatorul Brad Little (ID), guvernatorul Eric Holcomb (IN), guvernatorul Jeff Landry (LA), guvernatorul Tate Reeves (MS), guvernatorul Mike Parson (MO), guvernatorul Jim Pillen (NE), guvernatorul Doug Burgum (ND), guvernatorul Mike DeWine (OH), guvernatorul Henry McMaster (SC), guvernatorul Kristi Noem (SD), guvernatorul Bill Lee (TN), guvernatorul Spencer Cox (UT), guvernatorul Glenn Youngkin (VA), guvernatorul Jim Justice (WV) și guvernatorul Mark Gordon (WY).

Singurul guvernator republican din țară care nu a cosemnat declarația a fost Phil Scott din Vermont.

Tribuna.US

Foto: X