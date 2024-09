3 moduri în care democrații manipulează bunăvoința creștinilor în scopuri politice partizane

Evanghelistul de profesie David French a stârnit rumoare recent când, în articolul său de opinie din New York Times, a susținut că modalitatea de a sa

Evanghelistul de profesie David French a stârnit rumoare recent când, în articolul său de opinie din New York Times, a susținut că modalitatea de a salva conservatorismul este alegerea Kamalei Harris, cel mai radical candidat pro-avort la președinție din istoria Statelor Unite, analizează The Federalist.

French nu este singurul. Un șir de lideri religioși s-au aliniat în spatele ideilor de stânga, cum ar fi schimbările climatice, vaccinările continue și imigrația, dându-le greutatea imperativelor evanghelice pe care creștinii buni ar trebui să le sprijine.

„Ce se întâmplă?” se întreabă membrul de rând al bisericii din bancă. Cum am ajuns într-un loc în care creștinii sunt prea intimidați pentru a vorbi despre subiecte în care creștinismul are multe de spus – cum ar fi sexualitatea și sexele – și, în schimb, promovează aceeași poveste auzită pe orice rețea majoră? Mai simplu spus, de ce cară creștinii apă pentru stânga?

De la revoltele „pașnice” din vara anului 2020, mulți creștini au simțit deriva spre stânga a instituțiilor creștine. Atunci când jurnalista Megan Basham a dezvăluit modul în care un grup precum The After Party și-a finanțat existența prin subvenții din partea unor fundații seculare care nu au simpatizat cu credința în sine, au fost trase semnale de alarmă. Dar când cartea sa „Shepherds For Sale” a fost publicată în iulie, a apărut o imagine și mai mare.

Așa-numiții progresiști îi consideră pe evanghelici și bisericile și organizațiile pe care le reprezintă drept cel mai mare bloc de vot religios din țară. Pentru stânga, biserica este o rămășiță culturală care trebuie colonizată și recrutată, o fortăreață care trebuie infiltrată și cucerită. Sau, după cum explică editorul colaborator al American Reformer, Mike Sabo, „principalele preocupări ale regimului [sunt efectiv reformulate ca] «probleme legate de Evanghelie», ceea ce face ca creștinii să poată vota în siguranță pentru democrați”.

Dezvăluirea surprinzătoare din raportul lui Basham este modul în care fundațiile de stânga folosesc subvențiile financiare pentru a face curte misiunilor și organizațiilor creștine, oferindu-le bani și influență pentru a le îndeplini ordinele. Aceasta este o abatere istorică de la modul în care organizațiile creștine au fost finanțate în trecut, pe care liderii experimentați o consideră alarmantă.

Există câteva mijloace eficiente prin care grupurile creștine sunt recrutate pentru a promova cauze de stânga.

Înarmarea compasiunii

„Iubește-ți aproapele” este cea mai elementară dintre poruncile lui Isus Hristos. Acuzațiile de a fi numit „om plin de ură” sau „bigot” lovesc în inima a ceea ce creștinii prețuiesc pe bună dreptate. Dar compasiunea în mâinile „progresiștilor” este un instrument extrem de selectiv.

Biserica a fost nepregătită pentru manipularea nerușinată a stângii, care folosește „compasiunea” pentru a reduce la tăcere disidența și a-i face pe oamenii buni să intre în rând. Exemplele sunt nenumărate.

Organizația The Evangelical Immigration Table, cu finanțare de la stângiști, a vândut ideea că primirea fluxurilor nesfârșite de imigranți ilegali – inclusiv a celor din Venezuela – este modul de a-ți iubi aproapele. În mod ciudat, lipsește compasiunea pentru vecinii de alături, ale căror locuri de muncă pierdute și incapacitatea de a cumpăra o casă sunt afectate de imigrația neîngrădită. Sau cum rămâne cu vecinii din Aurora, Colorado, care suferă din cauza violenței bandelor venezuelene?

Până și Gavin Newsom cooptează cu cuvintele lui Isus – „Iubește-ți aproapele” – pentru a plasa panouri publicitare în Texas, atrăgând femeile către centrele sale de avort din California. Cine ar crede că a pune capăt vieții unor copii poate fi transformat într-un mod de a arăta compasiune?

Dacă problema este importantă pentru regim, „compasiunea” este un mod preferat de a-i supune pe creștini. Obiectați la supremația albilor ca o explicație totalizatoare pentru orice boală socială? Sunteți un om plin de ură. Sugerați că doar meritul ar trebui să determine selecția chirurgilor și piloților care vă țin viața în mâini și dintr-o dată nu vă mai pasă de egalitate sau fair-play. Vreți să mergeți la biserică într-o perioadă în care barurile și cluburile de striptease sunt deschise? Nu te gândești la ceilalți. Folosirea cuvintelor lui Isus împotriva bisericii a fost un joc inteligent. Creștinii sunt păcăliți să susțină cauze de stânga fără o dezbaterea aprinsă sau discernământul necesar.

Puterea rușinării

Regimurile totalitare știu de multă vreme că folosirea rușinii este o modalitate puternică de a controla oamenii, mai eficientă chiar decât amenințările fizice. Furia stângii față de alegerea în 2016 a unui om pe care îl disprețuiesc și-a intensificat eforturile de a rușina orice grup sau cauză conservatoare despre care cred că a contribuit la ascensiunea lui Trump.

Stângiștii nu pot admite că mulți creștini au votat, și vor vota din nou, împotriva direcției radicale în care democrații duc America. Stânga „nu poate accepta îngrijorarea evanghelicilor că ideologia progresistă contrazice legea naturală a lui Dumnezeu și dăunează civilizației”, după cum explică Andrew Walker, profesor de etică la un seminar.

Creștinii au îndoieli reale bazate pe convingeri profunde. Deși democrații au, de asemenea, un candidat la președinție cu un trecut imoral, despre care se zvonește că ar fi avut relații imorale pentru a ajunge în funcții politice, i se acordă o derogare. Doar conservatorii, în special creștinii, sunt așteptați să sufere rușinea invalidării vocilor lor.

Purtarea insignei rușinii produce adesea o nevoie nevrotică de a-și dovedi buna credință. În urma acuzațiilor de abuz sexual în bisericile Baptiste de Sud, confesiunea, sub influența lui Russell Moore (acum editor al Christianity Today), a răspuns cu aceeași grabă de a judeca întâlnită în campusurile universitare. Acuzațiile neprobate împotriva liderilor bisericii au fost considerate adevărate. SBC a adoptat o definiție prea largă a abuzului și a traumei, o definiție care, în contradicție cu Scriptura, șterge posibilitatea vinovăției unei femei.

O investigație de peste 3 milioane de dolari numită Guidepost a arătat că bisericile Baptiste Sudice au o „rată uimitor de scăzută” a abuzurilor sexuale, recunoscând că afirmațiile privind mușamalizarea instituțională au fost false. Baptiștii de Sud vor fi urmăriți de acest lucru ani de zile. În loc să exercite o mărturie profetică unică pentru biserică, cea mai mare confesiune din țară a fost forțată să adopte aceeași dinamică de putere opresor-oprimat care marchează narațiunea de stânga.

Iluzia de a fi victorios

Pe măsură ce evanghelicii au fost afectați de sentimentul de marginalizare, mulți lideri și-au pus speranța în ideea de „victorios” popularizată de sociologul James Davison Hunter. Creștinii ar avea acces la influență și putere, dacă ar fi mai concilianți, mai „victorioși”. Influența lor ar influența cumva instituțiile într-o deschidere mai luminată față de creștinism.

Prin urmare, liderii creștini „adoptă poziții care sunt pe placul progresiștilor care dețin puterea și tac pe probleme care nu sunt populare”, după cum a explicat Basham într-un interviu recent. Criticarea evanghelicilor, neglijând în același timp confruntarea cu eșecurile stângii, a fost biletul către o influență mai mare – cum ar fi o opinie în The New York Times, o întâlnire cu președintele Obama sau un discurs la Forumul Economic Mondial.

Dar acomodarea cu agenda stângii se întoarce în cele din urmă împotriva creștinilor. Marșul „progresist” înaintează din ce în ce mai radical spre stânga. Liderii creștini se află într-o prăpastie din ce în ce mai mare, care invită la compromisuri cu privire la problemele critice și la tăcere în ceea ce privește subiectele esențiale pentru a fi un ucenic al lui Hristos. Creștinii sunt cei care sunt transformați. Mai rău, biserica pierde puterea mesajului său profetic, salvator de suflete, devenind în schimb un instrument pe care stânga îl folosește pentru a captura cultura. Este timpul ca creștinii să se trezească.

