33 de ani … DREPTUL LA MEMORIE – Istorii la răscruce (video)

Cei mai mulți știm cum s-a terminat epoca de aur acum 33 de ani. Câți sunt însă cei cărora le mai pasă de cum a început aceasta? …

Mi s-a muiat inima seara trecută când am primit de la un colaborator un link la un video realizat de TVR. Atras de titlu și de imagine, am dat click și – am fost răpit în trecutul zbuciumat, nedrept, crunt, și … plin de sânge și morți. Totul și orice pentru ca tov. Stalin să-și facă mendrele la noi în țară.

Acest mic pasaj vă va reda 2-3 minute din reportaj. Merită văzut tot, dar … în criza mare de timp și nepăsarea față de istorie nu m-ar mira dacă nici aceste câteva rânduri nu vor fi citite. Și apoi ne mirăm de ce suntem unde suntem… cu atâta nepasare. ÎNCEPE CU NOI!

Sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial a găsit România ocupată de trupele Armatei Roşii, fără Basarabia, fără Nordul Transilvaniei şi cu soarta pecetluită la Yalta. Sovietizarea a început încă înainte de semnarea păcii. Orice urmă de rezistență a fost anihilată. Ţările Baltice au cunoscut, poate mai mult ca oricare alt stat comunizat, violenţa comunizării.

Ideologia stalinistă iși propusese să creeze un nou tip uman total aservit partidului. Cultura tradițională bazată pe valori religioase sau de familie nu își mai găsea locul într-o astfel de lume.

Modelul uman de tip nou în această societate era individul depersonalizat. Gata să informeze partidul. Gata să își trădeze familia și prietenii dacă aceștia se îndepărtau de la linia impusă. TRĂDAREA DEVENEA O CALITATE MAJORĂ! LOIALITATEA O SLĂBICIUNE!

Refuzul de a turna devenea în România anilor 50 o crimă politică de neiertat. Aceasta este perioada în care FRICA DEVINE UN MOD DE VIAȚĂ. TEROAREA ERA DEJA POLITICĂ DE STAT.

În închisorile morții de la Pitești și mai apoi de la Gherla se aplicau tratamente sadice asupra deținuților care deveneau din victimă călău, și din re-educat re-educator.

Campaniile de denunțări, procesele populare, arestările în puterea nopții, execuții secrete, epurările – completează atmosfera noii lumi pe care marele prieten de la răsărit (Stalin) o promitea poporului român.

După un foarte scurt mesaj din partea TVR cu privire la înființarea unui Muzeu al Comunismului în București, aveți răbdare ca YouTube să vă deschidă imediat filmul despre care v-am scris mai sus. Este primul episod din seria documentară “Dreptul la memorie”, o campanie realizată de Televiziunea Română împreună cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) care aduce în atenţia societăţii necesitatea înfiinţării unui Muzeu al Comunismului la București.

un film documentar TVR / cu Constantin Lupescu / Imagine: Silviu Andrei / un film de: Ruxandra Țuchel