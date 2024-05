4 beneficii ascunse ale homeschooling-ului

În zilele noastre, este aproape de notorietate faptul că elevii educați acasă au o educație academică mai bună, au rezultate mai bune la facultate și în carieră și sunt considerați mai „deștepți” decât elevii din școlile publice, scrie Cadence McManimon, absolventă de homoschooling, autoare și profesoară, pentru Intellectual Takeout.

Familiile care fac homeschooling gravitează de obicei spre acest stil de viață educațional pentru a evita mediul școlii publice, pentru a prioritiza credința și valorile familiei, pentru a se adapta la un stil de viață mai flexibil și mai iertător și pentru a le oferi copiilor lor o copilărie mai bună decât cea întâlnită în școlile publice. Da pentru toate! Acestea sunt motive minunate pentru a alege homeschooling-ul și ar trebui să fie împărtășite și celebrate pe scară largă.

Totuși, când părinții mei au ales să ne școlarizeze acasă pe mine și pe frații mei, nu aveau nicio idee cât de profunde vor fi efectele. Aspectele academice reprezintă doar un aspect al educației la domiciliu. Stilul de viață centrat pe familie, educația acasă, ne-a oferit beneficii care continuă să îmi modeleze viața de adult și viața propriei mele familii. Toată lumea ar trebui să cunoască avantajele, adesea complet ascunse, pe care educația acasă le oferă copiilor mult timp după ce aceștia își termină cursurile de liceu. Iată doar câteva dintre ele:

Socializare mai bună

Tatăl meu părea mereu uimit când oamenii aduceau în discuție vechea întrebare: „Dar cum rămâne cu socializarea?” Perspectiva lui era: ce adult petrece opt ore pe zi într-o cameră plină de oameni exclusiv de aceeași vârstă?

Educația la domiciliu a oferit familiei mele flexibilitatea de a explora medii sociale de tot felul, în loc să se bazeze doar pe interacțiunile dintre colegi în clasă. Cea mai naturală formă de socializare provine din relațiile de familie imediată și extinsă. Frații și părinții ne oferă primele relații din viața noastră, iar acestea devin adesea stâlpi pe tot parcursul vieții.

În plus, familia extinsă și prietenii oferă cercuri mai largi, diferențe de vârstă mai mari și mai multe activități pe care elevii le pot explora.

Chiar mai mult decât atât, un program flexibil de educație acasă permite introducerea unor contexte sociale complet diferite. De exemplu, familia mea era foarte interesată de muzică. Diferitele noastre spectacole de-a lungul anilor ne-au învățat toate abilitățile de bază pentru a învăța să facem prezentări, prima impresie, conversații de mică importanță și multe altele.

Gestionarea timpului

Educația la domiciliu mi-a oferit mult timp liber și un program flexibil. De-a lungul adolescenței mele, aproape întotdeauna îmi terminam lecțiile zilnice înainte de prânz! (Vă provoc să găsiți un adolescent care nu ar sări să aibă acest tip de timp liber).

În plus, părinții mei ne-au dat cu înțelepciune multe responsabilități de care să ne ocupăm în timpul liber. Aveam multe treburi diferite, cum ar fi îngrijirea animalelor și a grădinilor, îngrijirea copiilor și, de asemenea, diverse lecții extracurriculare. Rezultatul a fost că noi toți copiii, după ce am ajuns la vârsta rațiunii, am dezvoltat abilitatea valoroasă de gestionare a timpului.

Pe măsură ce am crescut, am avut din ce în ce mai puțină supraveghere directă din partea părinților noștri și am învățat să găsim singuri un echilibru între temele de la școală, treburile casnice, familie, locuri de muncă și timpul liber. Aceasta este de fapt o abilitate mai rară decât ar putea crede lumea. În școlile publice (și chiar în majoritatea celor private), elevii sunt blocați într-un program orar, cu clopote și profesori care solicită fiecare schimbare de activitate și schimbare, ceea ce nu oferă posibilitatea de a internaliza modul de gestionare a propriului program.

Această metodă educațională a fost concepută pentru a-i pregăti pe copii pentru armată și pentru lumea industrială/fabrică de la începutul anilor 1900 și se poate spune că a avut succes. Bineînțeles, noi nu trăim în acea lume astăzi – de ce mai folosim acest sistem?

Mulți elevi se vor îndrepta acum spre locuri de muncă de la domiciliu sau spre cariere cu programe foarte variate sau autogestionate. Pentru cei care se străduiesc să se autogestioneze, aceasta poate fi o trezire de coșmar în lumea reală. Iar cei care sunt autodisciplinați ar putea cădea în capcana obișnuită a dependenței de muncă, deoarece nu au fost învățați niciodată importanța integrării timpului liber și a varietății în programul lor. Educația la domiciliu poate fi o pregătire utilă, poate chiar necesară, pentru lumea adulților, unde gestionarea timpului stă pe umerii fiecărui individ.

Abilități de autoeducare

Nu este un secret că programa școlii publice este o abordare unică. Cu toate acestea, educația la domiciliu le permite elevilor să își urmărească interesele de nișă – uneori profund.

În ceea ce mă privește, viața mea de adult a fost influențată de abilitățile menționate mai sus de gestionare a timpului și de crearea unui program flexibil. Dar, de asemenea, permițându-mi să urmăresc interese de nișă, educația la domiciliu m-a ajutat să învăț cum să mă autoeduc.

De exemplu, marea mea pasiune în copilărie a fost arta. Îmi petreceam ore întregi lucrând cu caietele mele de schițe și creioanele colorate. Niciunul dintre părinții mei nu a fost artist, iar mama mea spune că este norocoasă dacă poate desena o față zâmbitoare decentă! Dar ei mi-au oferit ceva mai bun: cărți de artă la fiecare aniversare, instrumente de desen la fiecare Crăciun și încurajări pentru a merge mai departe pe cont propriu.

Astăzi, schițele și pictura sunt hobby-uri îndrăgite pe care le practic în timpul liber – hobby-uri la care muncesc din greu și pe care aleg să le fac în detrimentul unor lucruri precum privitul la televizor sau răsfoitul rețelelor de socializare.

Acest lucru m-a transformat într-o persoană care nu se teme să se autoinstruiască și să urmeze lucruri pe care nu le-am mai încercat până acum. Această abilitate m-a condus, de fapt, la munca mea de scriitor, atât în romane, cât și ca freelancer.

Interesul meu pentru scris a început târziu în liceu; părinții/profesorii mei nu erau scriitori, iar eu nu am mers la facultate pentru a studia engleza sau jurnalismul. Pur și simplu am avut abilitățile de a căuta resurse pe cont propriu și autodisciplina de a continua să fac acest lucru.

Acum am un loc de muncă care se potrivește perfect cu stilul meu de viață, abilitățile și programul meu. Câți elevi din școlile publice sau private din ziua de azi ar putea fi mai capabili să își facă timp atât pentru muncă, cât și pentru urmărirea pasiunilor și viselor dacă ar avea doar abilitatea de a se autoeduca?

Stil de viață încrezător

Încă nu am întâlnit un om educat acasă care să fie conștient de stilul său de viață alternativ. Indiferent dacă familia lor s-a axat mai ales pe religie, naturalism, agricultură, călătorii sau altceva, punctul comun este că cei care studiază acasă cresc în afara culturii normative. Acest lucru înlătură orice teamă sau nesiguranță cu privire la a fi diferit. Noi am crescut fiind diferiți, primind priviri ciudate și primind nenumărate întrebări despre faptul că suntem educați acasă de la străini curioși.

Faptul de a fi o curiozitate socială ne inoculează nouă, familiilor de educatori casnici, grija față de ceea ce gândește cultura în general despre noi. Acest lucru ne oferă o mare libertate și încredere pentru a trăi așa cum alegem să trăim. Și acest lucru nu înseamnă că fiecare homeschooler va crește pentru a se face pur și simplu ecoul a ceea ce au apreciat părinții lor.

Am întâlnit o mulțime de adulți homeschooleri care sunt membri ai unei religii diferite, care s-au mutat departe sau, din cauza altor factori, nici măcar nu-și văd prea mult familiile de origine. Dar toți aceștia trăiau fără regrete ceea ce valorizau și doreau și nu erau deranjați când ceilalți îi priveau cu ciudă. Pur și simplu se simțeau liberi să facă ceea ce voiau, indiferent dacă lumea largă îi condamna sau îi susținea sau nu.

Acest lucru este, de asemenea, valoros în lumea actuală a social media. Eu personal nu folosesc social media, dar am câțiva frați care o fac, iar aceeași libertate față de presiunea colegilor este valabilă și în cazul lor. Niciunul dintre ei nu este dependent de ea, nu este îngrijorat de comentarii, feed-uri sau negativitate și nu se compară cu ceea ce văd online. Atribui acest lucru încrederii lor în a trăi diferit de normă. Iar în lumea de astăzi, tradiționalismul este extrem de diferit de normă.

Homeschooling-ul este una dintre cele mai bune alegeri pe care le putem face în ceea ce privește copiii noștri și le oferă mult mai multe beneficii decât cele pe care le-am enumerat aici. Lumea mai largă a educației se trezește și ea la acest lucru. Astăzi sunt disponibile mult mai multe moduri de educație decât în urmă cu doar un deceniu.

Școlile private apar peste tot, Montessori este în creștere, podurile de învățare și modulele sunt în creștere, iar opțiunile online sunt peste tot. Și, bineînțeles, închiderile de școli din 2020 au împins nevoia de educație alternativă în lumina reflectoarelor. Așa că haideți să o luăm în serios și să alegem ceea ce este cel mai bine pentru copiii noștri în fiecare aspect al vieții, nu doar academic.

Tribuna.US

Foto: Public Domain