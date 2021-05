4 concluzii privind divorțul lui Bill și Melinda Gates

Mai întâi au fost Jeff și Mackenzie Bezos, magnatul Amazon. Acum Bill și Melinda Gates. Divorțul în rândul adulților de vârstă mijlocie este atât de popular în zilele noastre încât există un termen pentru asta: divorțul gri sau cuplurile căsătorite care se despart în a doua jumătate a vieții, analizează Suzane Venker pentru The Federalist.

Divorțul gri s-a dublat între 1990 și 2012 și devine un fenomen.

Generația aceasta de copii nu ar dori să repete experiența. Cercetătorii au descoperit că tinerii americani acceptă mult mai puțin divorțul decât generația anterioară.

„Aproape două treimi din adulții cu vârstă peste 50 de ani sunt de acord că divorțul este cea mai bună soluție atunci când cuplurile nu își pot rezolva problemele în căsnicie față de mai puțin de jumătate din rândul tinerilor adulți”, susține cercetătorul Susan L. Brown.

O constatare critică. Tinerii privesc căsătoria diferit de părinții lor. În mod clar, generația millennials și zers vor să se căsătorească și să rămână căsătoriți, în ciuda incapacității multora dintre părinții lor de a face acest lucru. Așadar, cu aceste lucruri în minte, vă prezint 4 concluzii privind divorțul anului.

A avea mulți bani nu este drumul spre fericirea conjugală

Știu că părinții ne-au spus să alergăm după cariere și să ne umplem conturile bancare înainte să ne căsătorim. Acest lucru ar trebui să ne ofere opțiuni în caz de divorț, dar putem observa acum că lucrurile nu funcționează așa.

De notat că accentuarea excesivă a educației și carierei în detrimentul căsătoriei a determinat mulți tineri, în mod ironic, să acumuleze atât de multe datorii încât căsătoria a devenit cu atât mai evazivă. Apoi, chiar dacă finanțele tinerilor erau puternice și constante în direcția căsătoriei, acest lucru nu prea are legătură cu succesul marital.

Așa cum demonstrează divorțurile miliardarilor americani, opusul este adesea adevărat: a avea mulți bani în conturi poate contribui negativ la succesul unei căsnicii din cauza complexității și conflictelor multiple care pot apărea ca urmare. O lecție de învățat: a avea mulți bani nu are nimic de-a face cu o căsătorie stabilă și fericită.

O mentalitate feministă subminează căsătoria

Poate știți sau nu că Melinda Gates este un mare susținător al „egalității de gen”. În iunie 2020 ea a făcut echipă cu Mackenzie Scott, fosta soție a magnatului Amazon, pentru a lansa un nou proiect în valoare de 30 de milioane de dolari numit Equality Can’t Wait, o organizație care deplânge faptul că „nu există niciun loc pe Pământ unde femeile să fi atins adevărata egalitate”.

Cu alte cuvinte, Melinda Gates este o feministă – și o mentalitate feministă nu este de bun augur pentru o căsnicie, deoarece are o natură competitivă și este înconjurată de victimizare. Într-adevăr, s-au scris multe despre nefericirea Melindei de a fi îngrijitorul principal al celor trei copii ai cuplului. S-ar presupune că ar fi trebuit să știe acest lucru înainte de a se căsători. La ce să te aștepți când te căsătorești cu unul dintre cei mai bogați oameni din lume?

În cartea sa, The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World, Melinda vorbește despre evoluția ei feministă, care include o relație abuzivă anterior. Folosește, de asemenea, sintagma „adevărul meu”, o indicație clară a unei minți „trezite” – care, de asemenea, este un element problematic pentru o căsnicie. A fi „trezit” înseamnă a fi în alertă pentru detectarea oricărei nedreptăți percepute, iar căsătoria pare a fi un teren propice dacă asta cauți.

Adulții nu sunt imuni la despărțirea părinților lor

Când vorbim despre divorțul gri, se presupune că „copiii” vor fi bine, deoarece nu mai sunt copii. Rareori este cazul. Este adevărat că divorțul după ce copiii sunt maturi este semnificativ mai puțin intens sau potențial combustibil. Dar sentimentele de pierdere nu se evaporă odată cu înaintarea în vârstă. Acasă este acasă.

În primul rând, „copiii” trebuie să facă față șocului care este urmat de o „neîncredere persistentă și un sentiment profund și permanent de pierdere”, spune un avocat specializat în divorțuri.

„După încheierea căsătoriilor pe termen lung ale părinților, copiii adulți devin adesea cinici. Dezvoltă probleme de încredere. Mulți devin mânioși… își pierd încrederea în căsătorie și își pierd încrederea în părinți. Își pierd simțul familiei și se întreabă dacă întregul lor trecut a fost o minciună”.

Apoi, există relația părinților proaspăt divorțați cu copiii lor. Se va schimba și nu în bine. Va fi dificilă și vor exista răni care nu se vor vindeca. Astfel că până la urmă te întrebi: merită?

Noua iubire va deveni, în cele din urmă, vechea iubire

Ideea care stă în spatele divorțului gri este că acum, când copiii sunt mari și plecați de acasă, de ce să nu experimentăm entuziasmul unei noi iubiri și o viață nouă cu altcineva?

Așa cum spune autorul M. Scott Peck în cartea sa The Road Less Traveled, „Indiferent de cine ne îndrăgostim, mai devreme sau mai târziu acest lucru dispare dacă relația continuă suficient de mult. Sentimentul de iubire extaziată care caracterizează iubirea trece întotdeauna. Luna de miere se termină întotdeauna. Înflorirea romantismului dispare întotdeauna”.

Cu alte cuvinte, acel „nou” sentiment pe care îl urmăresc divorțurile gri este trecător. La un moment dat vor sfârși în același loc în care au fost cu foștii lor soți. Pentru că, de cele mai multe ori, problema nu era căsătoria lor în sine, ci lipsa de dorință a unuia sau a celor doi de a o rezolva.

Traducere și adaptare

Tribuna.US