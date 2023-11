O noapte mare pentru democrați marți în cursele statale nu a făcut decât să scoată în evidență dificultățile cu care se confruntă Joe Biden în 2024, în urma sondajelor care sugerează că este mult mai nepopular decât partidul său.

Noile sondaje pun din nou sub semnul întrebării rațiunea unui al doilea mandat pentru Biden, care împlinește 81 de ani la sfârșitul acestei luni și care pierde sprijin din partea alegătorilor tineri și a minorităților, chiar dacă democrații care candidează la alegerile din 2023 ating probleme care rezonează.

În topul unui nou sondaj CNN/SSRS realizat în rândul alegătorilor înregistrați, publicat recent, fostul președinte Donald Trump îl devansează pe Biden cu 49% la 45%, ceea ce este destul de rău pentru președinte. Dar o aprofundare a datelor relevă provocări alarmante pentru Biden și întărește impresia că Donald Trump are șanse mari la un al doilea mandat.

5 concluzii care dezvăluie problemele lui Biden și potențiala cale de victorie a lui Trump

Problema vârstei

Vârsta și capacitatea lui Biden de a face treaba de președinte domină preocupările alegătorilor, în același timp în care el nu reușește să creeze legături cu alegătorii mai tineri, care sunt esențiale pentru modelele de participare democrată la vot. Biden, cu retorica sa moderată și ezitantă, nu prea emană entuziasm. Vârsta, tragedia personală și povara funcției fac ca el să fie de nerecunoscut față de senatorul de acum 15 ani. În timp ce președintele a lansat călătorii îndrăznețe de politică externă în zonele de război din Ucraina și Israel, publicul nu are impresia de vigoare.

Fostul președinte, care are și el 77 de ani, nu suferă de aceleași percepții. Energia sa pare să-i fi convins pe alegători că este apt din punct de vedere fizic pentru această funcție, chiar dacă declarațiile sale publice de tip “stream of consciousness” sunt uneori incoerente. Sondajul CNN relevă că 25% dintre alegători cred că Biden are rezistența și acuitatea necesare pentru a servi eficient, în timp ce 53% spun că Trump le are. Iar îngrijorările legate de Biden sunt bipartizane. Doar aproximativ jumătate dintre democrați cred că Biden are rezistența și acuitatea necesare.

Realitățile economice îi fac rău lui Biden

Strategia lui Biden de a evidenția cifrele puternice privind locurile de muncă și creșterea economică și pachetul său de infrastructură – vândut sub umbrela “Bidenomics” – este în prezent un eșec. O stare de rău, care nu se reflectă în mulți indicatori economici, evocă totuși nostalgia alegătorilor pentru economia lui Trump.

În sondajul realizat de The New York Times în statele în curs de desfășurare, Trump l-a devansat pe Biden cu 10 puncte în Nevada, cu 6 puncte în Georgia, cu 5 puncte în Arizona și cu 5 puncte în Michigan. În toate statele intervievate, doar 19% au considerat economia ca fiind excelentă sau bună.

În timp ce democrații speră că ratele ridicate ale dobânzilor vor scădea anul viitor și vor ușura presiunea asupra familiilor care se luptă cu împrumuturile auto, ipotecile și datoriile la cardurile de credit, Biden se află deja pe marginea prăpastiei în ceea ce privește economia. Și având în vedere că ratingul său de aprobare la nivel național în sondajul CNN este de doar 39%, orice încetinire economică anul viitor ar fi dezastruoasă pentru el.

Acest sentiment că a pierdut controlul asupra economiei vine în ciuda eforturilor lui Biden de a o reforma în numele americanilor care muncesc, a planului său de a revigora industria prelucrătoare, de a crea o industrie americană a cipurilor semiconductoare, a eforturilor de a reduce prețul medicamentelor pe bază de rețetă și a investițiilor masive în energia verde. În timp ce inflația a scăzut brusc de la maximele de după pandemie, americanii se plâng încă de prețurile ridicate pentru produse esențiale precum ouăle și laptele, creând o deconectare cu evaluările optimiste ale lui Biden cu privire la economie.

O lume care scapă de sub control

Într-un moment în care lumea poate părea că se află în haos – în timpul războiului Israelului împotriva Hamas, a atacului Rusiei în Ucraina și a provocării Chinei la adresa puterii globale a SUA – expertiza în politică externă autodefinită a lui Biden contează prea puțin.

Alegătorii îl văd pe Trump ca pe un lider mai puternic, sugerând că atitudinea amenințătoare este mai convingătoare decât abordarea nuanțată a lui Biden. Sondajul CNN a arătat că doar 36% îl consideră pe Biden un lider global eficient, în timp ce 48% au aceeași părere despre Trump.

Mai mult decât atât, pozițiile lui Biden în străinătate ar putea să îi facă rău acasă. Sondajele de opinie arată că președintele își pierde sprijinul în rândul alegătorilor mai tineri – o cohortă care a fost critică față de sprijinul său ferm pentru atacul Israelului asupra Fâșiei Gaza.

Sondajul CNN a constatat că 47% dintre acești alegători îl susțin pe Biden, în timp ce 48% îl susțin pe Trump. În 2020, Biden a câștigat această categorie demografică cu 21 de puncte la nivel național, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne, deși cei care se prezintă efectiv la vot nu sunt aceiași cu alegătorii înregistrați.

Istoria nu-l favorizează pe Biden

Asigurările liderilor democrați, care susțin că valul se va întoarce inevitabil în favoarea lui Biden datorită avantajelor pe care le oferă statutul de președinte în exercițiu, ignoră și faptul că ratingul său de aprobare este în urma predecesorilor care au obținut un al doilea mandat. Analogia este adesea făcută cu candidaturile la realegere ale lui Bill Clinton și Barack Obama, care au sfidat problemele politice timpurii.

Dar cel de-al 42-lea președinte avea 52% în noiembrie 1995, iar cel de-al 44-lea era la 46% în 2011. Biden lâncezește la 39%, cu două puncte sub scorul lui Trump cu un an înainte de a pierde alegerile din 2020 și în fața doar a lui Jimmy Carter, care a avut un singur mandat. Politica a devenit și mai polarizată în anii care au trecut de când Obama și Clinton au obținut al doilea mandat, așa că ratingurile de aprobare ale lui Biden sunt poate obligate să fie mai mici. Dar comparația reflectă testul politic cu care se confruntă Biden, ridicând întrebarea dacă are abilitățile de campanie și energia necesară pentru a-și reveni.

Un sentiment de neliniște ar putea deschide o cale pentru Trump

Cea mai clară concluzie a sondajului CNN este că se creează condițiile care ar putea duce la revenirea la putere a lui Donald Trump. Publicul este profund nemulțumit – și ar prefera, se pare, orice altă competiție.

CNN a constatat că 72% dintre americani spun că lucrurile în țară merg prost în prezent și o largă majoritate a fost de această părere în toate lunile în care Biden a fost în funcție. Percepția negativă a economiei este posibil să înrăutățească și mai mult starea de spirit a publicului. Iar alegătorii democrați par mult mai puțin implicați și entuziaști decât republicanii.

Sondajul CNN, de exemplu, arată că 71% dintre alegătorii republicani și cei cu tendințe republicane sunt extrem de motivați să voteze la alegerile prezidențiale de anul viitor, față de 61% dintre democrați și cei cu tendințe democrate. Iar slăbiciunile lui Biden îi privează pe rivalii lui Trump în alegerile primare republicane de argumentul că este atât de compromis încât nu l-ar putea învinge pe președinte în 2024.

Mai mult, Biden candidează la niveluri mult mai proaste decât în 2020 în rândul unor sectoare vitale ale coaliției democrate decât în 2020. El îl conduce pe Trump în rândul alegătorilor de culoare cu 73% la 23%, dar a câștigat această cohortă cu 75 de puncte în 2020. Alegătorii latini îl favorizează pe Biden în fața lui Trump cu doar patru puncte față de 33 de puncte în alegerile din 2020. Fostul președinte îi câștigă pe alegătorii independenți cu patru puncte în sondajul CNN, dar pe care i-a pierdut în fața lui Biden cu 13 puncte în 2020.

Mulți analiști politici consideră că este puțin probabil ca astfel de cifre să se repete în alegerile generale, când s-ar putea reafirma modele mai bine stabilite. Dar marele risc pentru Biden este dacă alegătorii tineri și minoritari dezamăgiți nu se vor prezenta la urne și vor amenința marjele mici cu care a câștigat state cheie în 2020.

Disperarea alegătorilor în ceea ce privește condițiile economice, un sentiment general de deznădejde națională și sentimentul că evenimentele scapă de sub control în străinătate înseamnă întotdeauna probleme pentru cei în funcție. Iar istoria sugerează că o combinație de astfel de factori – cu cinismul alegătorilor și pierderea speranței – oferă condițiile în care demagogii care oferă o conducere de tip strongman pot prospera.

Pe asta se bazează Trump. Și este ceea ce Biden trebuie să repare, dacă poate.

