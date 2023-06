5 informații relevante din dosarul acuzării lui Donald Trump

Departamentul de Justiție a făcut recent public actul cu cele 37 de capete de acuzare formulate împotriva fostului președinte Trump pentru modul în care acesta a gestionat documentele clasificate după ce a părăsit Casa Albă, oferind o imagine de ansamblu a probelor deținute de procurori, analizează Brett Samuels, Rebecca Beitsch, Zach Schonfeld și Jared Gans pentru The Hill.

Documentul de 49 de pagini oferă detalii importante cu privire la natura documentelor clasificate pe care Trump le-a păstrat după plecarea sa de la Casa Albă, în ianuarie 2021, acuzații privind măsurile luate de Trump pentru a obstrucționa eforturile de recuperare a documentelor și detalii despre incidentele în care Trump ar fi împărtășit public secrete de stat.

Citește și BREAKING | Donald Trump s-a predat autorităților din Miami și a fost arestat. Ce urmează

Iată cinci dintre cele mai importante aspecte revelate de rechizitoriu:

1. Trump avea în posesie documente conținând secrete nucleare și militare

Actul de acuzare oferă cea mai precisă descriere de până acum a tipurilor de documente pe care Trump le avea în posesia sa, iar procurorii susțin că printre acestea se aflau materiale confidențiale legate de programul nuclear al Statelor Unite.

„Documentele clasificate pe care Trump le-a păstrat în locuința sa includeau informații referitoare la capacitățile de apărare și de armament atât ale Statelor Unite, cât și ale altor țări; programele nucleare ale Statelor Unite; potențialele vulnerabilități ale Statelor Unite și ale aliaților săi în fața unui atac militar; și planuri pentru eventuale represalii drept răspuns la un atac din exterior“, se precizează în rechizitoriu.

„Dezvăluirea neautorizată a acestor documente clasificate ar putea pune în pericol securitatea națională a Statelor Unite, relațiile externe, siguranța trupelor americane și a informatorilor, precum și viabilitatea metodelor de colectare a informațiilor cu caracter secret“, continuă documentul.

În document se citează, de asemenea, un incident din decembrie 2021 în care un consilier al lui Trump, Walt Nauta, care este, de asemenea, pus sub acuzare, găsește documente împrăștiate pe podeaua unui depozit din Mar-a-Lago.

Documentele erau etichetate drept „secrete“ și puteau fi divulgate doar membrilor alianței Five Eyes, formată din SUA, Australia, Regatul Unit, Canada și Noua Zeelandă.

2. Trump și-a presat avocații să mușamalizeze cazul

Actul de acuzare detaliază multiple episoade în care Trump a făcut presiuni asupra avocaților săi pentru a ascunde documente ale guvernului, cerându-le inclusiv să comunice autorităților că nu le deținea.

Într-un alt incident, el i-a sugerat avocatului său să „ascundă sau să distrugă“ documentele solicitate printr-o citație din 11 mai, care cerea returnarea tuturor documentelor clasificate. Dosarul este construit, de asemenea, pe baza unor adnotări obținute de la avocatul lui Trump, Evan Corcoran, căruia i-au fost anulate privilegiile avocat-client referitor la această anchetă, după ce un judecător a considerat că este posibil să fi fost indus în eroare de Trump.

Corcoran menționează că Trump i-ar fi sugerat să facă un pic de „curățenie“ atunci când acesta se pregătea să predea 38 de documente drept răspuns la citație.

„A făcut un semn în glumă, de genul – de ce nu le iei cu tine în camera de hotel și dacă găsești ceva foarte rău printre ele, scoate-le afară. Asta a fost ceea ce sugera prin gestul făcut. Nu a cerut în cuvinte așa ceva“, a scris Corcoran.

Actul de acuzare detaliază faptul că Nauta a mutat 64 de cutii cu acte în perioada dintre o conversație despre conformarea cu citația și vizita avocatului din iunie pentru a sorta documentele.

3. Trump a arătat și altora documente confidențiale, de cel puțin două ori

În dosar sunt detaliate două cazuri particulare în care Trump ar fi împărtășit informații extrem de sensibile cu persoane de la clubul său din Bedminster, N.J., care nu dețineau autorizații de securitate.

Mai întâi, în iulie 2021, Trump ar fi arătat și descris un „plan de atac“ pregătit pentru el de oficiali ai Pentagonului în perioada în care era președinte. Întâlnirea, la care au participat un scriitor, un editor și doi membri ai personalului, a fost înregistrată. Niciuna dintre persoanele prezente nu avea autorizație de securitate.

Actul de acuzare conține o transcriere a conversației dintre Trump și un membru al personalului, în care acesta descrie documentul ca fiind „informații confidențiale“.

„În calitate de președinte, aș fi putut să îl declasific. Acum nu mai pot, știi, dar tot informații cu caracter secret sunt“, îi spune Trump angajatului.

„Da. Acum avem o problemă“, îi răspunde acesta râzând.

Plângerea detaliază, de asemenea, un al doilea incident petrecut în august sau septembrie 2021, când Trump i-a arătat unui reprezentant al comitetului său de acțiune politică, care nu deținea o autorizație de securitate, o hartă cu caracter secret referitoare la o operațiune militară.

Trump i-ar fi spus asociatului, în timpul întâlnirii de la clubul Bedminster, că nu ar trebui să i-o arate și că nu ar trebui să se uite prea atent.

4. Documentele au fost stocate peste tot la Mar-a-Lago

Actul de acuzare precizează că Trump a depozitat documentele în diverse locații la Mar-a-Lago după sfârșitul președinției sale și le-a mutat de mai multe ori.

Unele dintre cutiile care conțineau documente luate de Trump au fost inițial depozitate în sala de bal Gold and White Ballroom a proprietății, unde se desfășurau adesea evenimente de anvergură, între ianuarie și 15 martie 2021. La un moment dat, cutiile erau stivuite pe scena sălii de bal.

Nauta și alți membri ai personalului lui Trump au mutat apoi cutiile în sala de conferințe. O conversație prin SMS între doi angajați ai lui Trump, inclusă în documentele instanței, arată că unul dintre angajați a precizat că Trump a cerut în mod expres ca acestea să fie mutate în sala de conferințe pentru că erau documentele sale.

Unele cutii au fost duse apoi din sala de conferințe, pe care unii angajați doreau să o folosească pe post de birou, într-o toaletă.

Actul de acuzare precizează că Trump a cerut ca o magazie de la parterul clădirii să fie curățată în mai 2021 pentru a putea depozita cutiile. Cutiile aflate în toaletă au fost duse acolo în luna următoare. Procurorii au precizat că pe holul care ducea la încăperea de depozitare se putea ajunge „de la mai multe intrări din exterior“.

Citește și Ce promisiune face Trump dacă va fi condamnat

„Clubul Mar-a-Lago nu era o locație autorizată pentru depozitarea, posesia, examinarea, afișarea sau discutarea documentelor clasificate. Cu toate acestea, Trump a depozitat cutiile care conțineau documente clasificate în diverse locații din clubul Mar-a-Lago – inclusiv într-o sală de bal, o toaletă, un spațiu de birou, dormitorul său și o sală de depozitare“, se arată în rechizitoriu.

În actul de acuzare se precizează că, în timpul percheziției din august de la Mar-a-Lago, autoritățile au confiscat 27 de documente clasificate din biroul lui Trump și 75 de documente clasificate din sala de depozitare. Dintre aceste 102 documente, 17 erau etichetate „strict secret“.

5. Trump a fost anunțat că face obiectul unei anchete pe 19 mai

Pe lângă actul de acuzare propriu-zis, noi documente prezentate instanței redau cronologia ultimelor zile ale anchetei procurorului special Jack Smith.

Biroul procurorului special l-a informat pe Trump că făcea obiectul unei investigații pe 19 mai, cu aproximativ trei săptămâni înainte ca jurații să voteze pentru punerea sa sub acuzare. Nauta a fost și el informat că este vizat de ancheta respectivă pe 24 mai, potrivit documentelor.

Chiar înainte de punerea sub acuzare, Trump a refuzat să răspundă explicit atunci când a fost întrebat de The New York Times dacă era anchetat. Marele juriu a prezentat joia trecută rechizitoriul, iar procurorii au cerut la începutul zilei de vineri ca acesta să fie desecretizat.

Tribuna.US