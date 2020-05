6 Biserici Româno-Americane din Chicago spun DESTUL: Pe 10 mai vom REDESCHIDE Bisericile!

This article is available in English here:

6 Romanian-American churches in Chicago say ENOUGH! We WILL Re-Open churches on Sunday, May 10, 2020

* *

Într-o scrisoare deschisă, Pastorii a șase biserici reprezentând peste 2.700 de membri transmit Guvernatorului din Illinois J.B. Pritzker că nu se vor mai supune ordinelor sale neconstituționale care discriminează bisericile lor și că duminică, 10 mai 2020, vor redeschide Bisericile.

Cele 6 biserici anunță un protocol detaliat de 10 măsuri de siguranță pe care îl adoptă pentru a-și proteja membrii, protocol care respectă și adaugă măsuri față de cele recomandate de CDC pentru celelalte organizații și afaceri „esențiale”.

Vă recomand să citiți textul complet al scrisorii. Cei 6 pastori îi transmit Guvernatorului Pritzker că ei și bisericile lor au riscat totul pentru a găsi Libertatea în națiunea lor adoptivă, pe care o iubesc, și că sunt determinați să facă tot ce le stă în puțină pentru a se asigura că rămâne Liberă.

Urmează ca săptămâna viitoare să inițiem un proces federal de mari proporții, solicitând instanței să intervină și să interzică guvernatorului să pedepsească acești pastori și bisericile lor pentru că iau atitudine pentru dreptul lor de a fi tratați în mod egal, drept acordat de Dumnezeu și garantat constituțional.

Și, indiferent de cât timp va dura să câștigăm în instanțele federale și indiferent de costul din perioada interimară, aceste Biserici vor fi deschise duminica viitoare.

Miza este foarte mare! Rugați-vă pentru victorie!

Avocat,

Horatio G. Mihet

Vice President of Legal Affairs and

Chief Litigation Counsel

***

Către: Governor J.B. Pritzker

Office of the Governor

207 State House

Springfield, IL 62706

Domnule Guvernator Pritzker:

Noi, subsemnații, suntem Pastori și lideri religioși ai bisericilor române-americane din zona Metropolitană Chicago. Congregațiile noastre, unele mari și altele mai mici, însumează peste 2.700 de membri. Timp de zeci de ani ne-am slujit cu credință comunitățile din Statul Illinois, atât prin predicarea Evangheliei, cât și printr-o multitudine de programe și misiuni vibrante.

Româno-americanii din congregațiile noastre au ales Chicago ca patrie, mulți din ei după ce au fugit de opresiunea comunistă care discrimina adunările religioase, lăcașurile de cult și exercitarea comună a religiei și credinței lor.

Am găsit un cămin în Illinois, unde promisiunea libertății a fost atinsă în mod constant și fidel, până când Ordinul dvs. Executiv 2020-10 a impus, în mod ilegal, ca bisericile noastre să închidă ușile membrilor noștri, indiferent de distanțarea socială și măsurile de precauție de care suntem dispuși și capabili să le implementăm, în timp ce ați permis multor altor afaceri și organizații non-religioase să rămână deschise.

Ne iubim prea mult țara adoptivă și libertatea pe care am găsit-o aici pentru a rămâne tăcuți în timp ce ne disprețuiți drepturile noastre date de Dumnezeu. În lumina experienței noastre comune de trăire în spatele Cortinei de Fier – în care tratamentul discriminatoriu la adresa Bisericilor de către guvernele autoritare era un standard – suntem determinați să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că țara pe care o iubim și statul nostru rămân stindardele libertății care ne-au adus aici.

Suntem conștienți de recenta dvs încercare de a schimba cursul lucrurilor, însă, considerăm că decizia din 30 aprilie 2020 de a permite bisericilor să se adune doar cu 10 sau mai puține persoane este total inadecvată. Considerăm și acest lucru o dovadă în plus a caracterului arbitrar al ordinelor dvs.

Ați permis supermarketurilor, magazinelor de băuturi alcoolice, magazinelor de electronice, clinicilor de avort și la o serie de alte afaceri considerate „esențiale”să opereze fără aceleași limitări impuse Bisericilor. Ați țintit bisericile ca fiind neesențiale și ne-ați închis ușile, chiar dacă suntem dispuși și capabili să punem în aplicare aceleași măsuri de siguranță folosite de afacerile care rămân deschise. Este o încălcare flagrantă a Constituției Statelor Unite și a libertăților pentru care ne-am riscat viețile ca să ne putem bucura de ele în această națiune odată liberă.

Până în prezent, respectarea dispozițiilor dvs. a fost voluntară. Dar acest lucru nu ar trebui înțeles greșit, ca o supunere față de autoritatea improprie și neconstituțională pe care ați căutat să o exercitați asupra închinării noastre.

Ordinele dvs. de Guvernator încalcă grav drepturile noastre prevăzute de Primul Amendament. Constituția și drepturile consacrate în ea nu sunt suspendate pe perioada pandemiei și nici religia noastră.

Astfel, vă aducem la cunoștință că, începând cu 10 mai 2020, congregațiile noastre vor relua slujbele religioase în persoană, plenare și nu vom mai adera la limita de 10 persoane sau la celelalte restricții neconstituționale cuprinse în ordinele dvs.

Închinarea noastră colectivă nu este poruncită doar de Sfânta Scriptură, ci a fost un element de bază al datoriei religioase în Biserica creștină de peste 2000 de ani. Aceasta a fost practica sacră a comunității religioase româno-americane din Chicago de zeci de ani. Aceste adunări reprezintă modul în care ne închinăm Dumnezeului nostru și mijloacele prin care sufletul nostru este vindecat și restaurat.

Deținem nu numai un mandat biblic, ci și un drept legal de îndeplinit. Interzicerea adunărilor religioase și a serviciilor de cult ale bisericii prevăzută în diferitelor ordine guvernamentale de închidere pe baza COVID-19 au fost deja contestate cu succes ca fiind o încălcare a Primului Amendament.

Într-o decizie emisă pe 2 mai 2020, Curtea de Apel din Circuitul Șase a emis o interdicție împotriva Guvernatorului din Kentucky, Andy Beshear, mustrând tratamentul inegal aplicat bisericilor prin ordinele sale COVID-19. A se vedea Maryville Baptist Church, Inc. v. Andy Beshear, Case No. 20-5427 (6th Cir.) – http://lc.org/PDFs/Attachments2PRsLAs/2020/ 050220MaryvilleBaptistIPA.pdf

Cel de-al Șaselea Circuit a considerat că „Ordinele de interzicere a adunărilor religioase, puse în aplicare de polițiștii care le spuneau membrilor că au încălcat legea penală și ofițerii care scot numerele de înmatriculare ale mașinilor lor, reprezintă o povară semnificativă pentru adunările de închinare”. De asemenea, Circuitul Șase a susținut că tratarea bisericilor diferit de alte afaceri și organizații non-religioase „esențiale” sau „care susțin viața” încalcă Constituția.

Într-o mustrare remarcabilă a depășirii cadrului constituțional de Guvernatorului Beshear, care este similară cu a dvs., Circuitul Șase a spus că „în timp ce legea face pauze periodice de somn în timpul pandemiei, noi nu o vom lăsa să doarmă în timpul ei”.

În două alte cazuri, instanțele federale de district au declarat fără echivoc că guvernul de stat nu are dreptul să închidă bisericile, chiar și în vremurile de pandemie și, desigur, nici dreptul de a trata bisericile inegal față de alte grupuri, organizații și afaceri non-religioase care sunt considerate „esențiale” și cu permisiunea de a rămâne deschise.

A se vedea cazurile On Fire Christian Center, Inc. v. Fischer, No. 3:20-CV-264-JRW, 2020 WL 1820249 (W.D. Ky. Apr. 11, 2020) (“On Fire”); First Baptist Church v. Kelly, No. 20-1102-JWB, 2020 WL 1910021 (D. Kan. Apr. 18, 2020) (“First Baptist”). Opinia instanței în cazul On Fire poate fi consultată aici http://lc.org/042920OnFireOpinion.pdf iar opinia First Baptist aici – http://lc.org/042920FirstBaptistTRO.pdf

În ambele cazuri se recunoaște că – inclusiv în timpul pandemiei COVID-19 – guvernul nu ar trebui să interzică bisericilor să organizeze serviciile de închinare drive-in și în parcări (cazul On Fire) și că nu ar trebui să interzică bisericilor să organizeze servicii religioase în persoană în condiții egale cu alte afaceri și organizații cărora li se permite să rămână deschise, cu condiția să aplice recomandările de sănătate publică (cazul First Baptist).

Recunoaștem faptul că ați limitat întâlnirile cu scopul declarat de a limita răspândirea COVID-19 și de a proteja personalul medical. Împărtășim această dorință și ne angajăm să ne aducem aportul pentru protejarea bunăstării fizice a tuturor celor care participă la slujbele noastre religioase.

Astfel că, pe perioada pandemiei COVID-19, vom implementa inclusiv protocoale precum cele recomandate de CDC, inclusiv, dar fără a ne limita la:

(1) locuri reduse pentru serviciile noastre de închinare în persoană;

(2) bisericile cu scaune detașabile vor elimina unele dintre scaune pentru a menține distanțarea socială adecvată;

(3) vom marca scaunele și băncile pentru utilizare sau neutilizare și/sau ușierii pot aranja oamenii cu recomandări de distanțare socială (în timp ce familiile pot fi așezate împreună);

(4) înainte și după orice serviciu plenar bisericile noastre vor fi igienizate;

(5) participanții vor fi informați că, dacă aleg, pot purta măști și/sau mănuși;

(6) participanților li se va recomanda să nu se angajeze în strânsul mâinilor ca salut sau alt contact fizic;

(7) dezinfectantul de mâni va fi disponibil pentru utilizare în întreaga clădire, iar fiecărei persoane i se poate oferi dezinfectant lichid sau un șervețel dezinfectant la intrare;

(8) vom avea puncte de intrare și ieșire special desemnate, instituind un tipar unic de trafic al participanților;

(9) ușile bisericilor vor fi lăsate deschise sau ținute deschise de ușieri pentru a preveni intenția participanților de a le atinge în timpul intrării și ieșirii din biserică sau din sanctuar; și

(10) vom solicita oricărei persoane care prezintă simptome ale COVID-19, oricărei persoane care lucrează în unitățile de asistență medicală care tratează pacienții cu COVID-19 și celor care sunt în vârstă și/sau cu probleme auto-imune să nu participe la întâlnirile noastre plenare o perioadă.

Acești pași și alții care nu sunt enumerați aici reprezintă dovada angajamentului nostru pentru bunăstarea membrilor congregației noastre. Acest nivel de preocupare și atenție nu poate fi ordonat de către stat. Vom face asta din datorie religioasă – este privilegiul nostru să ne îngrijim de trupurile și sufletele celor din congregația noastră, pentru că nimeni nu-i poate iubi pe membrii noștri mai mult decât noi.

Cu respect, vă rugăm să anulați ordinele dvs. care discriminează bisericile noastre și care disprețuiesc libertățile noastre constituționale.

Între timp, și până la anularea ordinelor, l-am autorizat pe reprezentantul nostru legal să vă conteste imediat ordinele neconstituționale în instanța federală.

Și, indiferent de cât timp va dura ca dvs. sau instanțele de judecată să reabiliteze drepturile noastre inalienabile, care nu fac obiectul negocierii, și pentru a readuce din exil Constituția în statul nostru, decizia noastră este clară: ne vom redeschide bisericile pe 10 mai 2020.

Ne rugăm neîncetat pentru dvs., pentru statul nostru și pentru Națiunea noastră. Fie ca Domnul Dumnezeul nostru, Autorul și Creatorul Libertății, să vă binecuvânteze din belșug cu înțelepciune și să continue să binecuvânteze și să vindece țara noastră.

Cu respect,

El Roi Romanian Baptist Church

Pastor Rev. Sorin Sabou, Ph.D.

200 N. Main, Mount Prospect, IL 60056

Elim Romanian Pentecostal Church

Pastor Rev. Cristian Ionescu

4850 N Bernard St, Chicago, IL 60625

Emmanuel Romanian Pentecostal Church

Pastor Rev. Cosmin Ilioni

4600 N Kilpatrick Ave, Chicago, IL 60630

Golgota Romanian Pentecostal Church

Pastori: Rev. Pavel Sav și Rev. Constantin Lupancu

10100 S 52nd Ave, Oak Lawn, IL 60453

Logos Romanian Baptist Church

Pastor: Minister Daniel Chiu, Ph.D.

Chairman of the Board: Rev. Mircea Lozneanu

7280 N Caldwell Ave, Niles, IL 60714

Philadelphia Romanian Church of God

Pastor Rev. Bishop Florin T. Cîmpean, M.Div.

1713 W Sunnyside Ave, Chicago, IL 60640

Avocat,

Horatio G. Mihet

Vice President of Legal Affairs and

Chief Litigation Counsel

SCRISOAREA OFICIALĂ ADRESATĂ GUVERNATORULUI STATULUI ILLINOIS, J.B. PRITZKER