6 orașe democrate în care omuciderile au explodat – persoanele de culoare, victime disproporționate

Timp de citire: 4 minute

Numărul omuciderilor din șase orașe mari au crescut față de anul trecut, afectând în mod disproporționat persoanele de culoare, potrivit datelor oficiale, informează The Epoch Times.

Persoanele de culoare au reprezentat o pondere masivă de victime ale crimelor în șase orașe majore în primele șase luni ale anului 2021 comparativ cu anul trecut, care în sine a reprezentat o creștere mare a criminalității.

Procentul de victime ale crimelor din Chicago, victime de culoare, a crescut de la 70% în 2020 la 81% în 2021, iar în Milwaukee de la 60% la 90%.

Liderii democrați din majoritatea orașelor examinate au votat pentru reducerea considerabilă a finanțării poliției pe fondul anarhiei operate de Black Lives Matter anul trecut.

În timp ce statisticile privind omuciderile din doar șase orașe au fost analizate, la nivel național numărul omuciderilor au crescut cu aproximativ 18% comparativ cu 2020. În 2020, numărul omuciderilor crescuse cu 36.7% comparativ cu 2019.

Chicago, Illinois

Potrivit presei locale, cel puțin 317 de omucideri au fost comise în Chicago între 1 ianuarie 2021 și 22 iunie 2021. În aceeași perioadă a anului trecut au fost comise 295 de crime.

În timp ce persoanele de culoare au reprezentat 207 din victimele de anul trecut, aceștia au reprezentat 257 din victimele din acest an, potrivit Chicago Sun-Times. Asta înseamnă că oamenii de culoare au fost victimele a aproximativ 81% din omucideri în acest an, în 2020 ajungând la un procent de 70%.

Între timp, primarul democrat Lori Lightfoot a propus o reducere de 80 de milioane de dolari din finanțarea Departamentului de Poliția din Chicago. Illinois a devenit primul stat care și-a anulat complet sistemul de cauțiune cash la începutul acestui an. Legislația prevede un nou proces decizional prin care judecătorii să stabilească dacă o persoană acuzată de o infracțiune reprezintă o amenințare.

Baltimore, Maryland

În Baltimore, persoanele de culoare au reprezentat 69 din 152, sau 45%, din totalul victimelor omuciderilor între 1 ianuarie 2021 și 17 iunie 2021, potrivit Baltimore Sun.

În timp ce statisticile privind omuciderile între aceeași perioadă a anului trecut nu sunt disponibile, persoanele de culoare au fost victimele a 130 sau 39% din totalul de 335 din Baltimore, în 2020.

Având în vedere aceste date îngrijorătoare, Consiliul Municipal din Baltimore a fost de acord să reducă 22 de milioane de dolari din bugetul Departamentului de Poliție în 2020.

În martie, Procurorul de Stat al orașului, Marilyn Mosby, a anunțat că nu va mai urmări penal prostituția, posesia de droguri și alte infracțiuni minore.

Milwaukee, Wisconsin

Numărul total de omucideri a crescut de la 75, în perioada 1 ianuarie 2020 și 17 iunie 2020, la 87 comise în aceeași perioadă a acestui an.

Persoanele de culoare au fost victimele a 79, sau 90%, din totalul omuciderilor din acest an, arată datele oficiale. În 2020, persoanele de culoare au reprezentat 74% dintre victimele omuciderilor.

În 2020, Consiliul Comun din Milwaukee a aprobat o reducere a bugetului poliției, reducând personalul la 120 de ofiței, potrivit Journal Sentinel.

Pittsburgh, Pennsylvania

În Pittsburgh, persoanele de culoare au reprezentat 90% din victimele omuciderilor între ianuarie și aprilie, potrivit datelor oficiale. În comparație, în 2020 persoanele de culoare au reprezentat 60% din victimele omuciderilor.

Potrivit Districtului Allegheny, între ianuarie și aprilie au existat 20 de omucideri, dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.

Consiliul Municipal din Pittsburgh a aprobat blocarea angajărilor de noi ofițeri de poliție în iulie 2020. Consiliul a ordonat, de asemenea, departamentului să redirecționeze 10% din buget către programele de servicii sociale în fiecare an.

Los Angeles, California

Între 1 ianuarie 2020 și 21 iunie 2020, persoanele de culoare au fost victimele a 92 dintre cele 272 de omucideri comise în Los Angeles, potrivit Los Angeles Times. În aceeași perioadă a acestui an, persoanele de culoare au reprezentat 103 din cele 315 de omucideri.

Datele arată că ponderea victimelor de culoare s-a menținut la nivelul de aproximativ 33% de la an la an. Cu toate acestea, intensificarea violenței din acest an a provocat cel puțin 11 decese suplimentare în rândul comunității de culoare, comparativ cu anul trecut.

Consiliul Municipal din Los Angeles a aprobat o reducere de 150 de milioane de dolari a Departamentului de Poliție în iulie 2020. Primarul democrat, Eric Garcetti, a susținut reducerile masive ale bugetului.

Indianapolis, Indiana

Persoanele de culoare au reprezentat 58 din cele 98 de victime ale omuciderilor din Indianapolis în perioada 1 ianuarie 2021 – 1 iunie 2021, potrivit Indianapolis Star. Anul trecut, persoanele de culoare au fost victimele a 53 din cele 70 de omucideri ale orașului.

În timp ce procentul victimelor de culoare a scăzut de la 75% la 59%, numărul total de victime de culoare rezultate din omucideri este în continuare ridicat.

Primarul democrat Joe Hogsett rezistă presiunilor de a tăia reduce finanțarea departamentului de poliție și, în schimb, a propus o creștere cu 7 milioane de dolari.

Traducere și adaptare

Tribuna.US