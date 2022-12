7 modalități prin care ne asigurăm că Isus Hristos rămâne punctul central al Crăciunului

Nașterea lui Isus a fost primul pas al celui mai mare act de iubire cunoscut vreodată, ceea ce ne determină să dedicăm un întreg sezon pentru a-L celebra.

Din păcate, secularizarea Crăciunului înseamnă că nici sosirea lui Hristos pe Pământ nu primește întotdeauna atenția pe care o merită, analizează Jordan Boyd pentru The Federalist.

Când sunt ocupați cu petrecerile de sfârșit de an, cumpărăturile și agitația ce vine la pachet cu a fi gazdă, foarte ușor se ajunge ca oamenii să treacă cu vederea evenimentul petrecut cu mai bine de 2000 de ani în urmă.

Noianul de tradiții pe care-l avem sunt distractive, dar dacă doriți să experimentați cu adevărat bucuria Crăciunului, nașterea lui Hristos este lucrul de care trebuie să vă amintiți și pe care să o celebrați.

Iată șapte lucruri pe care le puteți face pentru a vă aminti și a le reaminti și celorlalți adevăratul motiv al sărbătorii.

1. Citiți povestea Crăciunului

Un studiu Lifeway din 2018 a constatat că, deși două treimi dintre americani au declarat că își doresc ca această sărbătoare să se centreze mai mult pe Hristos, majoritatea respondenților nu au fost în măsură să își amintească cu exactitate detaliile biblice privind nașterea Mântuitorului.

Per ansamblu, doar aproximativ 22% dintre americani au putut povesti corect cum s-a născut Isus.

Dacă vreți cu adevărat să faceți din Hristos centrul sărbătorii, nu citiți doar primele două capitole din Matei și Luca într-o seară de Advent și atât. Zăboviți asupra a ceea ce este scris acolo și meditați asupra acelor lucruri.

Dacă doriți să aveți o înțelegere și mai profundă a poveștii Crăciunului, deschideți cartea Isaia și numărați câte profeții s-au împlinit prin nașterea lui Hristos. Primiți puncte bonus dacă împărtășiți ceea ce ați descoperit cu familia și prietenii când vă așezați confortabil lângă șemineu!

2. Dăruiți la rândul vostru

Dumnezeu a oferit lumii cel mai mare dar atunci când L-a trimis pe Fiul Său pe Pământ pentru a muri pentru păcatele noastre. Ce mod mai bun de a celebra acest lucru decât să manifestăm la rândul nostru aceeași generozitate față de alții.

În acest an, nu vă limitați la a face cadouri doar celor apropiați. Umpleți pungi cu produse de igienă pe care biserica locală sau banca de alimente să le poată dărui persoanelor nevoiașe, oferiți-vă voluntar la servitul mâncării la masa de crăciun pe care o oferă centrele pentru persoane fără adăpost, participați la o campanie de colectare de jucării sau, dacă locuiți în zone mai reci, oferiți-vă să curățați zăpada de pe aleile vecinilor.

Dacă nu doriți să dați cadouri fizice, luați în considerare posibilitatea de a oferi cuiva în dar timpul și atenția voastră. Crăciunul poate fi un moment în care mulți oameni se simt singuri, așa că a vă face timp să vă jucați cu copiii de la un centru de plasament local sau să citiți ceva unui rezident al unui azil de bătrâni poate face o mare diferență.

3. Mergeți la biserică și invitați-vă și prietenii

Una dintre cele mai bune modalități de a vă asigura că-i acordați în primul rând lui Isus atenția voastră în acest sezon aglomerat este să mergeți la biserică de fiecare dată când se țin slujbe.

Până la momentul serviciului special de Crăciun organizat de congregația din care faceți parte, inima și mintea voastră ar trebui să fie pline de adevăratul spirit al Crăciunului.

Dacă biserica dumneavoastră nu organizează un serviciu special în Ajunul Crăciunului sau în ziua de Crăciun, găsiți un prieten a cărui biserică o face. Dacă nu puteți ajunge la biserică, faceți-vă planuri să găzduiți o adunare de închinare în propria dumneavoastră casă.

4. Ascultați colinde de Crăciun

Printre preferatele mele se numără versiunile corale ale cântecelor „O Holy Night“, „Hark! The Herald Angels Sing“, „Mary, Did You Know?“ și „Messiah“.

Vreți să aduceți și voi laude lui Isus Hristos? Organizați un grup pentru a merge la colindat în cartier sau la azilul de bătrâni din localitate.

Dacă ați început să sărbătoriți Crăciunul mai devreme în acest an, s-ar putea să fiți deja sătui de melodiile populare de sezon. Luați în considerare explorarea unor stiluri muzicale diferite și a unor cântece utilizate pe tot parcursul anului, celebrând darul care este Isus.

Aceste cântece, diferite de repertoriul de Crăciun, ar fi niște elemente grozave de adăugat la lista clasică de sezon.

5. Investiți într-un set de figurine Nașterea Mântuitorului

O astfel de investiție este o modalitate ieftină și ușoară de a pune literalmente imaginea nașterii lui Hristos în centrul casei voastre pentru multe Crăciunuri viitoare. Asigurați-vă că expuneți setul undeva unde toată lumea îl poate vedea, cum ar fi camera de zi sau sufrageria.

Dacă doriți să reprezentați cât mai realist venirea lui Hristos pe lume, montați scena Nașterii în etape, respectând cronologia evenimentelor detaliată în Biblie.

6. Organizați o petrecere

Aceasta este o tradiție populară în special în rândul copiilor, deoarece aduce la viață motivul pentru care sărbătorim Crăciunul. De asemenea, vă oferă ocazia de a împărtăși bucuria nașterii lui Iisus cu familia, prietenii și vecinii pe care îi invitați să ia parte la festivități.

Faceți un tort decorat cu elemente ce amintesc de acel moment, explicați semnificația creștină ascunsă din spatele simbolurilor de sezon, cum ar fi bomboanele tip baston alb/roșu, și citiți sau reconstituiți povestea Crăciunului.

Încheiați petrecerea cu mici cadouri cu tematică creștină care vor aminti tuturor că nașterea lui Hristos merită sărbătorită pe tot parcursul anului!

7. Spuneți tuturor „Crăciun fericit!“

A spune „Crăciun fericit“ este un mod excelent de a reaminti celor din jur că Hristos este motivul pentru care sărbătorim.

E foarte ușor să ajungem să le urăm oamenilor „Sărbători fericite“, mai ales de când mass-media și alte instituții i-au încurajat pe americani să fie „mai incluzivi“ față de alte religii și sărbători care au loc în noiembrie, decembrie și ianuarie.

Dar există vreo dovadă mai mare de dragoste și de incluziune decât faptul că Dumnezeu și-a trimis fiul să moară pentru păcatele lumii?

