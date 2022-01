8 exemple în care anarhiștii de Stânga au pătruns în clădiri guvernamentale și au atacat democrația

Democrații egocentriști din Congres au organizat nu demult o sesiune de terapie de grup la Capitol Hill, întrucât se străduiesc din răsputeri să imortalizeze ziua de 6 ianuarie drept o zi apocaliptică. Dar noi toți ceilalți suntem suficient de maturi pentru a ne aminti că au mai existat revolte și proteste ce au luat cu asalt clădiri guvernamentale, fără a se ajunge la astfel de reacții teatrale, analizează Kylee Zempel într-un articol The Federalist.

S-a întâmplat chiar de mai multe ori, de fapt. Ravagiile din vara lui 2020 au fost mai mult sau mai puțin „provocate“ de aceiași democrați de top, care au valorificat conceptul rasei de parcă viața lor depindea de asta, și chiar de vicepreședintele nostru, care a ajutat la eliberarea pe cauțiune a insurgenților violenți. Au inclus o serie de astfel de atacuri la adresa guvernului (care, în mod ciudat, la vremea respectivă nu erau numite atacuri la adresa democrației).

Însă nu toate acele proteste erau o reacție la moartea lui George Floyd din Minnesota. Manifestanții de stânga și-au făcut de multă vreme obiceiul să atace, să se infiltreze și să ocupe clădirile guvernamentale. Au început cu mult înainte de 6 ianuarie 2021 și au continuat și după acea dată.

1. Asaltarea Departamentului de Interne

Dacă puneți una lângă cealaltă fotografia cu asaltul Capitoliului și cea cu atacul asupra Departamentului de Interne, nu prea veți observa vreo diferență.

Unul dintre atacuri a fost comparat cu Pearl Harbor și 9/11 de către vicepreședintele nostru. Despre celălalt s-au spus foarte puține la știri și a fost etichetat drept un simplu „protest“. Ambele au constituit asalturi ale activiștilor politici asupra clădirilor guvernamentale.

Pe 14 octombrie 2021, activiști de mediu au pătruns în clădirea Departamentului de Interne, demonstranții care au rămas afară luptându-se cu forțele de ordine, în timp ce se pare că încercau să intre cu forța, strigând „Mergeți înăuntru! Mergeți înăuntru!“. Unii activiști au vandalizat o clădire, iar alții au țintuit polițiștii lângă un perete. Mai multe persoane au fost rănite, potrivit surselor, un polițist fiind transportat la spital.

2. Președintele a fost dus în buncăr după încălcarea perimetrului Casei Albe

În iunie 2020, președintele de atunci Donald Trump, prima doamnă Melania Trump și fiul lor Barron au fost transportați de urgență într-un buncăr securizat, când un grup de protestatari a trecut dincolo de baricadele temporare ce fuseseră ridicate în jurul complexului Casei Albe.

Serviciul Secret ar fi arestat și trimis în judecată cel puțin patru protestatari, sub acuzația de pătrundere ilegală pe teritoriul 1600 Pennsylvania Avenue.

3. Capitoliul din Wisconsin sub presiune

În 2011, mii de opozanți ai guvernatorului republican Scott Walker au umplut Capitoliul statului Wisconsin, manifestând împotriva proiectului său de reducere a cheltuielilor bugetare.

4. Scene violente la Tribunalul federal din Portland

Tribunalul federal din Portland a fost în mod repetat ținta insurgenților Antifa violenți. În iulie 2020, o gloată a început să aprindă focuri dincolo de gardul care protejează tribunalul, să zgâlțâie gardul, să lanseze proiectile peste el și chiar să încerce să-l doboare. Mai multe persoane chiar au trecut dincolo de el, insurgenții folosind lasere împotriva polițiștilor federali care au intervenit.

Luna următoare, tribunalul a fost închis complet datorită unor amenințări teroriste domestice, conform cărora cineva va încerca să detoneze un vehicul plin cu explozibili de clădire.

În martie 2021, la doar câteva ore după ce o barieră de securitate a fost îndepărtată de la tribunal, insurgenții au spart din nou geamurile și au încercat să incendieze clădirea.

Antifa încercase anterior să amenințe oamenii din incinta tribunalului federal în după-amiaza zilei de 11 martie, scandând „haideți afară“, „nu îmi este frică de tine“, „moarte Americii“ și „gata cu Statele Unite“, aruncând cu apă și alte lichide în spatele ușilor de sticlă, lovind în ele și încercând să pătrundă înăuntru.

5. Perturbarea procesului democratic la Capitoliul din Texas

În iulie 2013, o mulțime turbulentă de manifestanți pro-avort a perturbat procesul democratic când mii dintre ei au ocupat Capitoliul din Texas și au țipat din răsputeri, „obligând Senatul să își întrerupă activitatea“ din cauza zgomotului.

6. Forțele de ordine SCOTUS nu fac față, Senatul e luat cu asalt de activiștii anti-Kavanaugh

În timpul scandalului legat de nominalizarea și confirmarea actualului judecător Brett Kavanaugh la Curtea Supremă, scandal amplificat radical datorită circului făcut de Christine Blasey Ford, protestatarii au trecut de forțele de ordine atât în Senat, cât și la Curtea Supremă, unde s-au năpustit pe scări și au bătut în uși.

După ce a anunțat că plănuiește să voteze pentru confirmarea lui Kavanaugh, Sen. Jeff Flake, R-Ariz., a fost acostat în lift de mai multe femei, care l-au criticat și nu l-au lăsat să plece de acolo.

La începutul lunii octombrie, cu puțin timp înainte ca Senatul să voteze pentru confirmarea lui Kavanaugh, o gloată de protestatari au ocupat parțial clădirea de birouri a Senatului, care face parte din complexul Capitoliului.

Unii au reușit chiar să ajungă până în sală în timpul votului final.

7. Teroriști de stânga pun bombe în clădirea Senatului

În 1983, Linda Evans și Susan Rosenberg, două extremiste de stânga, împreună cu alte cinci persoane, au pus o bombă în Capitoliul SUA, în exteriorul Sălii Senatului, unde a detonat și a provocat pagube de un milion de dolari.

Pe 20 ianuarie 2001, în ultima sa zi ca președinte, Bill Clinton a comutat sentințele perechii violente, la îndemnul prietenului său democrat Jerry Nadler. După cum a scris Tristan Justice:

„Potrivit unui articol din 2001 al New York Post, reprezentantul democrat din New York Jerry Nadler, care ocupă în prezent funcția de președinte al Comisiei Judiciare a Camerei, a jucat un rol ‘crucial’ în decizia lui Clinton de a comuta sentința lui Rosenberg. Rabinul lui Nadler, a declarat pentru Post un purtător de cuvânt al lui Nadler de la acea vreme, a oferit congresmanului din Manhattan ‘informații importante de la audierea de eliberare condiționată a lui Rosenberg’, iar acesta, la rândul său, a transmis materialul consilierului Casei Albe. Acest material, a relatat The Post, a jucat un ‘rol esențial’ în decizia președintelui de a o include pe Rosenberg pe lista celor 140 de grațieri de ultim moment, la scurt timp înainte ca George W. Bush să preia Casa Albă.“

Fiecare dintre femei a ispășit doar 16 ani din lungile sentințe primite. Rosenberg a scăpat de 42 de ani dintr-o condamnare de 58 de ani, iar lui Evans i s-au redus 24 de ani din pedeapsa de 40 de ani.

8. Biden însuși a pătruns ilegal în Sala Senatului

Într-un discurs din 2009 al actualului președinte Joe Biden, el a afirmat că a intrat ilegal în încăpere și s-a așezat pe scaunul vicepreședintelui, când avea 21 de ani. A ajuns pentru prima dată în Senat în 1960, într-o vizită cu prietenii, a spus el.

„Îmi amintesc foarte bine când am intrat prima dată în această încăpere. Am intrat pe acele uși, dar am intrat ca un turist de 21 de ani“, s-a lăudat Biden. „Pe vremea aceea, puteai să vii cu mașina până la treptele din față. … Am parcat mașina în dreptul treptelor și tocmai se încheiase una din rarele ședințe de sâmbăta. Așa că am urcat treptele, m-am trezit în fața a ceea ce numim noi acum zona lifturilor și am mers spre dreapta, către Sala de recepție“.

„Nu era nimeni acolo. Ușile de sticlă, acele uși franceze care dau în spatele sălii, erau deschise. Pe atunci nu erau indicatoare. Am mers mai departe“, a continuat Biden. „…M-am așezat pe scaunul vicepreședintelui. Eram fascinat“.

Apoi a fost prins de un membru al forțelor de ordine. Mă întreb dacă Biden consideră că turul său fără ghid în interiorul Capitoliului „a fost aproape sedițiune“?

