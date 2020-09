9/11: Povestea pasagerilor United 93 care au luptat cu teroriștii

Atacurile teroriste coordonate din 11 septembrie 2011 s-au desfășurat cu o viteză de coșmar. La 8:46 a.m., primul avion a lovit Turnul de Nord al World Trade Center. Șaisprezece minute mai târziu, un al doilea avion a lovit Turnul de Sud. La 9:37, un avion de linie a lovit Pentagonul. În câteva ore, mii de oameni au murit, inclusiv forțele de intervenție care s-au grăbit să vină în ajutor.

Dar după ce evenimentele s-au domolit și sfera daunelor a fost ameliorată, a devenit clar că exista cel puțin un element al complotului terorist al-Qaeda în care tragedia a fost atenuată – odată cu prăbușirea fatală a zborului United Airlines 93.

La fel ca celelalte trei avioane deturnate pe 11 septembrie, zborul UAL 93 a fost deturnat de operativii al-Qaeda care intenționau să-l prăbușească într-un centru al puterii americane – în cazului zborului UAL 93, probabil Casa Albă sau Capitolul SUA.

Dar în loc să-și atingă ținta, avionul United a căzut pe un câmp din Pennsylvania rurală. Deși toate cele 44 de persoane aflate la bordul avionului și-au pierdut viața, nenumărate persoane care ar fi putut fi ucise în Washington au fost cruțate datorită unei revolte a pasagerilor – o luptă eroică întreprinsă cu tot felul de arme și obiecte pe care ar fi putut să le aducă la bord ei, cât și membrii echipajului.

Brendan Koerner, autorul cărții The Skies Belong to Us, o carte despre deturnările liniilor aeriene interne din anii 1960 și 1970, spune că în sutele de cazuri pe care le-a studiat pentru cartea sa, nu a întâlnit niciodată ceva de genul revoltei pasagerilor UAL 93.

„Atitudinea pasagerilor a avut tendința ca reprezentanții companiei aeriene să ofere teroriștilor ceea ce doreau și astfel, a existat o amenințare relativ mică pentru pasageri”, spune Koerner. „Nu există chiar atât de multe cazuri de implicare a pasagerilor”.

HISTORY analizează cronologia modului în care pasagerii zborului UAL 93 au împiedicat teroriștii să lovească Washingtonul.

7:39–7:48: Teroriștii se îmbarcă, probabil cu un om în minus

În dimineața zilei de 11 septembrie, patru teroriști s-au îmbarcat în zborul UAL 93, pe Aeroportul Internațional Newark: Ziad Jarrah, pilot instruit, și alți trei care au fost instruiți în lupte fără arme și care vor ajuta la atacarea cabinei piloților și la controlul pasagerilor. Toți patru au stat la clasa I.

În zborul UAL 93 ar fi trebuit să fie un al cincilea atacator, așa cum au fost și în celelalte avioane deturnate, determinând Raportul Comisiei pentru atentatele de la 9/11 să speculeze că deturnarea UAL 93 s-a efectuat cu o echipă incompletă.

Această comisie a speculat că celui de-al cincilea atacator – Mohammed al-Qahtani – i s-a refuzat intrarea în Statele Unite la începutul lunii august de către un oficial de imigrare pe Aeroportul Internațional Orlando, suspectând că al-Qahtani avea de gând să stea peste viză și să locuiască în Statele Unite.

8:42: Zborul pleacă cu întârziere

UAL 93 a plecat de la poarta aeroportului Newark la 8:01, cu un minut mai târziu decât era programat. Dar traficul intens de pe pistă a întârziat decolarea cu aproximativ 42 de minute.

Drept urmare, unul dintre zboruri (UAL 11) a fost deturnat cu aproape o jumătate de oră înainte ca UAL 93 să decoleze și ambele turnuri ale World Trade Center să fie lovite înainte ca teroriștii din zborul UAL 93 să deturneze avionul.

9:24 a.m.: Dispeceratul companiei aeriene avertizează zborul UAL 93 cu privire la intruziunea în cabină

Cu multiple deturnări care se desfășurau în toată țara, dispecerul United Airlines, Ed Ballinger, a trimis un mesaj text pentru a-l avertiza pe pilotul Jason Dahl: „Aveți grijă cu intruziunile în cabină – două aeronave au lovit World Trade Center”.

Dahl, aparent confuz, a scris înapoi: „Ed, confirmă ultimul mesaj, te rog – Jason”.

9:28: Zborul UAL 93 este deturnat

În timp ce zbura la 35.000 de feet deasupra estului statului Ohio, UAL 93 a pierdut brusc 7.000 de feet din înălțime în timp ce teroriștii luau cu asalt cabina. În cabină se putea auzi căpitanul sau prim-ofițerul de zbor strigând „Mayday” și „Ieșiți afară” într-o transmisie radio.

Înainte de 9:30: Teroriștii ucid un pasager de la clasa I

Tom Burnett, un pasager de la clasa I, și-a sunat soția din spatele avionului la 9:30, pentru a raporta deturnarea. La telefon, Burnett i-a spus soției lui, Deena, că un pasager a fost înjunghiat în fața celorlalți pasageri. Într-un apel ulterior, la câteva minute mai târziu, i-a spus că pasagerul a murit.

9:32: Teroristul Ziad Jarrah amenință pasagerii prin interfon

„Doamnelor și domnilor: vă vorbește căpitanul. Vă rog să vă așezați, rămâneți așezați. Avem o bombă la bord. Deci stați jos”.

9:35: Jarrah redirecționează pilotul automat al avionului spre Washington

Aproximativ în același timp, înregistrările din cabină surprind vocea unei însoțitoare de zbor care implora pentru viața ei, apoi nimic, tăcere.

9:35–9:55: Pasagerii și echipajul își sună familiile

Pentru aproximativ 20 de minute, pasagerii și echipajul au transmis informații despre deturnarea avionului lor… și au aflat despre veștile groaznice de la sol. Avioanele loviseră, până în acest moment, atât turnurile World Trade Center, cât și Pentagonul. Pasagerii știau că îi aștepta o soartă similară.

Pasagerul Jeremy Glick i-a spus soției sale, Lyz, că pasagerii votau dacă ar trebui sau nu să atace cabina de pilotaj în încercarea de a prelua controlul avionului.

„Am cuțitul de unt de la micul dejun”, ar fi glumit el.

Burnett i-a spus soției sale că pasagerii urmau să aștepte până ce avionul ajungea deasupra unei zone rurale, înainte de a încerca preluarea avionului din mâinile teroriștilor.

Însoțitoarea de zbor Sandra Bradshaw a fiert apă pentru a o arunca pe teroriști.

Pasagerii care nu au reușit să vorbească cu cei dragi au lăsat, în schimb, mesaje vocale sfâșietoare. Însoțitoarea de zbor CeeCee Lyles și-a sunat soțul, i-a spus că îl iubește și i-a cerut să aibă grijă de copiii lor.

„Sunteți gata?”, a fost auzit unul dintre pasageri, Todd Bearner, spunându-le celorlalți în timp ce se afla într-o convorbire cu un operator de telefonie. „Să mergem”.

9:57: Începe revolta pasagerilor

Înregistratorul de voce al cabinei piloților a surprins sunetul pasagerilor care încercau să spargă ușa cabinei, țipând, lovind și spărgând farfurii și pahare. În replică, Jarrah a încercat să întrerupă oxigenul și a început să încline avionul în stânga și în dreapta pentru a dezechilibra pasagerii.

9:58: Jarrah a cerut unui alt terorist să blocheze ușa

9:59: Jarrah a început să manevreze avionul în sus și în jos, sperând din nou să neutralizeze atacul pasagerilor

10:00: Teroriștii discută despre prăbușirea avionului mai devreme

Cu aproximativ 20 de minute până la țintă, teroriștii au recunoscut că în curând vor pierde controlul asupra aeronavei.

„Să terminăm totul?”, l-a întrebat Jarrah pe unul dintre ceilalți atacatori din cabină.

„Nu încă”, a venit replica. „Atunci când vin toți, atunci terminăm”.

În fundal, un pasager țipa către altul: „În cabină. Dacă nu, vom muri”.

10:01: Atacatorii decid să prăbușească avionul

Jarrah l-a întrebat din nou pe celălalt atacator dacă ar trebui să prăbușească aeronava. De data asta i s-a spus: „Da, îndreaptă-l în jos”.

Jarrah a tras puternic de manșă spre stânga, determinând avionul să zboare cu susul în jos și apoi să se lovească de sol cu o viteză de 580 mile pe oră.

Era 10:30.

Douăzeci de minute mai târziu, al doilea turn al World Trade Center se prăbușea.

Tribuna.US