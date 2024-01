9 beneficii reale ale citirii Bibliei

Cu cât creștinii vor citi mai des Biblia de cel puțin patru ori pe săptămână, cu atât vor fi mai îndrăzneți în a împărtăși și a crește în credința lor

În 2021, The Center of Bible Engagement a compilat rezultatele unei studiu extinse efectuat de Arnold Cole, Ed.D. & Pamela Caudill Ovwigho, Ph.D. într-o lucrare intitulată „Understanding the Challenge of Biblical Engagement: Dovezi științifice pentru puterea celor patru”.

În cadrul studiului, au fost intervievate 40.000 de persoane cu vârste cuprinse între 8 și 80 de ani. Au vrut să vadă cum tratează oamenii Scriptura. Pe măsură ce au compilat rezultatele, au făcut o descoperire profundă pe care nici măcar nu o căutau atunci când au planificat inițial cercetarea.

Studiul a arătat că atunci când oamenii citesc în Scriptură o dată pe săptămână, ceea ce ar putea include un pastor care să instruiască congregația să „deschideți Bibliile…”, efectul a fost neglijabil asupra unor domenii cheie din viața lor. Același rezultat a fost valabil și în cazul în care oamenii citeau Scriptura de două ori pe săptămână. Rezultatul a fost egal cu un efect mic spre deloc.

De trei ori pe săptămână a văzut un mic indiciu de viață. Exista un puls ușor, o bătaie slabă a inimii. Ceva se mișca în comportamentul persoanei care se angaja să citească Biblia.

Deschiderea ochilor a avut loc atunci când angajamentul biblic a ajuns la cel puțin patru ori pe săptămână.

Ne-am fi așteptat la o creștere constantă a impactului, dar nu a fost cazul. Nivelul a fost practic stagnant în prima și a doua zi, cu o mică creștere în a treia zi. Dar când s-a ajuns în ziua a patra, efectele au crescut într-un mod uimitor. Constatările uimitoare au inclus următoarele:

Sentimentul de singurătate scade cu 30%. Situațiile de furie scad cu 32% Amărăciunea în relații scade cu 40% Alcoolismul scade cu 57%. Sexul în afara căsătoriei scade 68%. Sentimentul de stagnare spirituală scade cu 60%. Vizionarea pornografiei scade cu 61%. Împărtășirea credinței tale sare de 200%. Îndrumarea altora sare 230%.

Cercetarea se dinamitează. Constatările subliniază adevărul că există diferențe profunde între oamenii care citesc Biblia de cel puțin patru ori pe săptămână și cei o fac mai rar. Aceste date sunt extrem de revelatoare. Există, însă, un efort în toată regula pentru a-i împiedica pe urmașii lui Hristos să citească Biblia în mod constant și zilnic.

Parte integrantă a acestor constatări este faptul că persoanele care se dedică Bibliei între una și trei zile pe săptămână indică practic același efect asupra vieții lor personale ca și cei care nu se dedică deloc. Realitatea înșelătoare este că aceștia se pot simți bine în legătură cu activitățile lor, fără a avea rezultate durabile. Ei cred că sunt „buni creștini”, dar viețile lor nu sunt cu nimic diferite de cele ale oamenilor care nu sunt creștini deloc.

Acest lucru poate fi devastator pentru o mișcare. Activitatea limitată este ridicată la același nivel cu o activitate consecventă, când, de fapt, este la fel ca și lipsa de activitate.

Realitatea este că, în lipsa unei implicări consecvente în Biblie, definită ca fiind de cel puțin patru ori pe săptămână, creștinii au mai puțină încredere în împărtășirea credinței lor cu alții și sunt mai vulnerabili la a cădea pradă învățăturilor false, precum și la o letargie și apatie în a-și trăi credința în mod consecvent în cercul lor de influență.

Studiile arată că cel mai bun predicator în rândul adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani a fost implicarea lor în citirea Bibliei.

Cealaltă față a monedei este la fel de concludentă și încurajatoare. Cu cât mai mulți creștini citesc sau ascultă Biblia de cel puțin patru ori pe săptămână, cu atât mai îndrăzneți vor fi în a-și împărtăși credința și în a crește în credința lor. Viețile lor vor începe să aibă un impact profund asupra celor din imediata lor apropiere. De asemenea, vor fi mai puține momente de stagnare în creșterea lor spirituală. Ei vor deveni virali în credința lor.

Aceste dovezi din ce în ce mai numeroase ale impactului Bibliei nu numai asupra oamenilor dintr-o societate, ci și asupra fundamentelor reale ale unei întregi societăți pot duce la constatări descurajante atunci când afli că majoritatea oamenilor nu comunică cu centrul lor de greutate și sunt izolați, ceea ce îi face vulnerabili la invazie. Dar puterea simplității merge în ambele sensuri. Atunci când un nod critic este identificat și reangajat, întregul sistem poate fi revigorat cu un efect uimitor și rapid.

