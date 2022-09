9 cazuri importante pe care Curtea Supremă le va audia în sesiunea 2022-2023

Pentru Curtea Supremă va fi greu – dacă nu imposibil – să depășească realizările din 2021-22, atât în ceea ce privește dramatismul, cât și rezultatele care au încântat comunitatea juridică conservatoare (ca să nu mai vorbim de conservatori în general).

Așa cum am scris în alt articol din iulie, la încheierea sesiunii Curții, „cele trei cuvinte care descriu cel mai bine hotărârile Curții Supreme din cadrul acestei sesiuni sunt text, istorie și tradiție. Dacă e o descripție prea lungă, o sumarizez într-un singur cuvânt: Originalism! Și acesta este un lucru minunat“.

Dar fanii SCOTUS – și cine nu este? – vor avea parte de multe emoții în decursul sesiunii care începe pe 3 octombrie, informează John Malcolm, Heritage Foundation.

Pe 27 septembrie, colegul meu de la Heritage Foundation, Zack Smith, va prezenta ce urmează să se judece la Curtea Supremă în sesiunea 2022-23, alături de fostul U.S. Solicitor General, Paul Clement, și fostul U.S. Solicitor General interimar, Jeff Wall.

Deși Curtea Supremă va accepta, fără îndoială, să audieze mai multe cazuri în urma „lungii sale ședințe“ în care va examina petițiile certiorari care au fost depuse în timpul verii, există deja câteva cazuri importante pe rol pentru ceea ce promite să fie o altă sesiune ieșită din comun. Iată o scurtă descriere a câtorva dintre ele.

1/2. Students for Fair Admissions vs Harvard College și Students for Fair Admissions vs UNC

Instanța va analiza dacă va anula decizia sa din 2003 în cauza Grutter v. Bollinger în două cazuri care vor fi audiate pe 31 octombrie. În ambele cazuri, plângerea a fost intentată de o grupare non-profit reprezentând studenți și părinți care au dat în judecată atât Harvard, cât și Universitatea din Carolina de Nord, susținând că criteriile lor de admitere bazate pe rasă avantajează în primul rând candidații de culoare, în mare parte în detrimentul candidaților americani de origine asiatică.

De exemplu, în cazul unor calificări similare, șansele unui american de origine asiatică de a fi admis la Harvard, în prezent de 25%, ar crește la 35% dacă ar fi alb, 75% dacă ar fi hispanic și 95% dacă ar fi de culoare.

Acuzarea susține că Universitatea din Carolina de Nord, o universitate publică, încalcă clauza protecției egale specificată în Cel de-al 14-lea Amendament.

De asemenea, că Harvard College încalcă Titlul VI din Legea drepturilor civile, care interzice discriminarea pe bază de rasă, culoare sau origine națională în cadrul oricărui program educațional care primește finanțare de la guvernul federal, interzicând astfel admiterea pe criterii de rasă care, dacă ar fi făcută de o universitate publică, ar încălca clauza protecției egale.

Inițial, cazurile au fost intentate împreună, dar instanța le-a separat pentru ca cel mai nou judecător, Ketanji Brown Jackson, care a făcut parte din Consiliul de Monitorizare al Harvard, să poată participa la examinarea cazului din Carolina de Nord.

În cauza Grutter, instanța a decis că programul de admitere al Facultății de Drept a Universității din Michigan, care ține cont de rasă, nu a încălcat al 14-lea Amendament sau Titlul VI, stabilind că astfel de programe sunt permise atâta timp cât utilizarea rasei este strict adaptată pentru a promova un interes guvernamental imperativ.

Instanța a definit acest interes drept necesitatea de a obține beneficiile educaționale care decurg dintr-un corp studențesc diversificat.

Totuși, instanța a declarat că un program adaptat unei nișe înguste trebuie să fie flexibil, nu mecanic, și nu poate fi un sistem ce impune practic cote dintr-o anumită rasă. În plus, instanța a susținut că administratorii școlari trebuie să analizeze cu bună credință alternative neutre din punct de vedere rasial pentru a atinge acest obiectiv.

Contestatarii susțin că Harvard și UNC nu au respectat acele cerințe.

3. Moore vs Harper

Curtea va audia un caz juridic important din Carolina de Nord. În acest caz, Curtea Supremă din Carolina de Nord, de orientare liberală, a anulat harta congresională adoptată de legislativul conservator din Carolina de Nord, concluzionând că aceasta a fost rezultatul unei manipulări partizane.

În 2019, în cauza Rucho v. Common Cause, Curtea Supremă a decis că manipularea partizană nu încalcă Constituția SUA, dar în cazul de față, Curtea Supremă a statului a considerat că harta adoptată de Legislativ a încălcat garanția oferită de Constituția Carolinei de Nord pentru cetățenii săi „cu același drept electoral“ și „reprezentare legislativă egală“, precum și dreptul lor la „alegeri libere“.

Judecătorii vor decide dacă hotărârea instanței de stat încalcă clauza electorală (art. I, § 4, cl. 1), care prevede că „Modul de desfășurare a alegerilor pentru senatori și reprezentanți va fi stabilit în fiecare stat de către legislativul acesteia…“.

Problema este una deosebit de importantă, deoarece oficialii din cadrul executivului și judecătorii statali și federali au emis ordine prin care s-au modificat legile și procedurile electorale existente în diverse state – folosind pandemia COVID-19 pe post de scuză – în timpul alegerilor din 2020, fără a solicita sau a obține aprobarea legislativelor de stat din statele respective.

În 2020, judecătorii au respins o solicitare a republicanilor din Pennsylvania de a audia contestarea unei hotărâri a Curții Supreme din Pennsylvania care le cerea oficialilor electorali din stat să prelungească termenul de numărare a buletinelor de vot prin corespondență.

În opinia formulată odată cu ordinul instanței, judecătorul Samuel Alito, căruia i s-au alăturat judecătorii Clarence Thomas și Neil Gorsuch, a sugerat că decizia Curții Supreme a statului a încălcat probabil Constituția.

Nu a fost încă stabilită data audierii acestui caz.

4. 303 Creative vs Elenis

Lorie Smith deține o firmă de design grafic în Colorado și dorește să își extindă afacerea pentru a include site-uri web de nunți. Deși este dispusă să creeze grafică sau să proiecteze site-uri web pentru toți oamenii, indiferent de orientarea lor sexuală, Smith nu dorește să creeze site-uri web pentru nunți între persoane de același sex, deoarece consideră că mariajul între persoane de același sex intră în conflict cu voia lui Dumnezeu și dorește să posteze un mesaj pe propriul site web pentru a explica acest lucru.

Ea a contestat o lege din Colorado care interzice companiilor ce lucrează cu publicul să discrimineze persoanele homosexuale sau să își anunțe intenția de a face acest lucru.

Este vorba de aceeași lege din Colorado care i-a fost aplicată lui Jack Phillips, proprietarul magazinului Masterpiece Cakeshop din Lakewood, Colorado, atunci când autoritățile locale au încercat să îl sancționeze pentru că a refuzat să facă un tort de nuntă personalizat pentru un cuplu de același sex, deoarece încălca convingerile sale religioase sincere.

Phillips a susținut că legea îi încălca drepturile sale de liberă practică a religiei, conferit de Primul Amendament.

În cazul respectiv, Curtea Supremă a evitat să adreseze principala problemă, hotărând că instituția care a gestionat conflictul, Comisia pentru drepturile civile din Colorado, a manifestat o ostilitate nepermisă față de convingerile religioase sincere ale lui Jack și că acesta avea dreptul la o audiere în fața unui factor de decizie neutru.

În acest nou caz, Smith susține că este forțată să își exprime sprijinul tacit pentru căsătoriile între persoane de același sex și că i se interzice să explice de ce refuză să creeze site-uri web pentru nunțile între persoane de același sex.

Se așteaptă ca instanța să abordeze în sfârșit adevărata problemă.

Deși judecătorii au fost de acord să audieze cazul lui Smith în temeiul clauzei privind libertatea de exprimare, ei au refuzat să examineze alte două chestiuni; și anume, dacă a-i impune lui Smith să creeze site-uri web personalizate pentru cuplurile de același sex încalcă clauza privind libertatea de practicare a religiei și dacă Instanța Supremă ar trebui să anuleze decizia sa din 1990 în cauza Employment Division v. Smith, unde a decis că acțiunile guvernamentale nu încalcă, de obicei, clauza privind libertatea de practicare a religiei, atâta timp cât sunt neutre și se aplică tuturor.

Încă nu a fost stabilită data audierii cazului.

5. Merrill vs Milligan

Pe 4 octombrie, Curtea va audia pledoariile orale într-un caz în care se va decide dacă planul de redistribuire a circumscripțiilor electorale din statul Alabama din 2021 a încălcat Secțiunea 2 din Legea privind drepturile de vot, care interzice practicile sau procedurile electorale ce discriminează pe criterii de rasă.

În ianuarie, un grup de judecători federali a ordonat statului să traseze o nouă hartă cu două districte majoritar de culoare, concluzionând că planul inițial al statului – care conținea un singur astfel de district – a încălcat probabil Secțiunea 2.

O Curte Supremă divizată a suspendat acest ordin, permițând statului să pună în aplicare planul său original pentru alegerile de la jumătatea mandatului din 2022, și a stabilit data pledoariilor orale în susținerea acestui caz.

6. SUA vs Texas

Acest caz reprezintă o nouă contestație din partea unui stat republican la adresa politicii de imigrare a administrației Biden.

În sesiunea trecută, Curtea Supremă s-a pronunțat în favoarea administrației Biden atunci când aceasta a căutat să pună capăt politicii „Rămâneți în Mexic“, implementată în perioada administrației Trump.

În actualul caz, Texas și Louisiana contestă o nouă politică care prioritizează anumite grupuri de imigranți ilegali în vederea arestării și deportării.

Într-o notificare din septembrie 2021, secretarul Departamentului de Securitate Internă, Alejandro Mayorkas, a prezentat prioritățile Administrației în ceea ce privește aplicarea legilor de imigrație.

DHS susține că, deși în Statele Unite trăiesc peste 11 milioane de imigranți ilegali care fac obiectul deportării, guvernul nu dispune de resursele necesare pentru a-i aresta și deporta pe toți.

Notificarea îi instruiește pe oficialii din domeniul imigrației să acorde prioritate cazurilor în care sunt implicați suspecți de terorism, persoane care comit infracțiuni grave și cei prinși la frontieră.

Statele pretind că suferă prejudicii financiare ca urmare a acestei noi politici, de exemplu, prin faptul că sunt obligate să țină non-cetățenii în închisorile de stat pentru perioade mai lungi de timp decât în mod normal.

Acestea susțin că politica respectivă intră în conflict cu diverse cerințe ale Immigration and Nationality Act.

În plus, ei acuză că Administrația nu a respectat Legea de procedură administrativă, deoarece nu a notificat publicul cu privire la noile sale priorități de aplicare a legii și nu a oferit cetățenilor posibilitatea de a face comentarii cu privire la acestea, nici nu a luat în considerare în mod corespunzător „rata ridicată de neprezentare și recidivă în rândul imigranților ilegali infractori și al imigranților cu ordine definitive de deportare“ atunci când și-a formulat decizia.

Încă nu a fost stabilită data audierii cazului.

7. Sackett vs Environmental Protection Agency

Mike și Chantell Sackett se află la a doua înfățișare în fața Înaltei Curți, în încercarea de a-și realiza visul ce-l au de multă vreme – să-și construiască o casă pe o parcelă de teren pe care o dețin în apropiere de Priest Lake, Idaho.

În 2007, soții Sackett au acoperit o porțiune din terenul lor cu pământ și piatră în vederea demarării construcției. La scurt timp după aceea, EPA a emis un ordin în care susținea că familia Sackett a încălcat Clean Water Act prin asanarea parcelei fără a obține în prealabil o autorizație.

Deși pe teren nu există vreun curs de apă care să fie conectat în mod direct la alt corp de apă, EPA susține că terenul familiei Sackett conține zone inundabile care se califică drept „ape navigabile“ în conformitate cu Clean Water Act.

EPA a cerut familiei Sacketts să îndepărteze pământul adus și să readucă parcela la starea inițială. Familia Sacketts a intentat proces, dar instanțele inferioare l-au respins, considerând că, până când EPA nu întreprinde măsuri coercitive, procesul este prematur.

Cu toate acestea, în 2012, Curtea Supremă, în unanimitate, a decis în favoarea familiei Sacketts, stabilind că ordinul de conformare emis de EPA constituie o acțiune care face obiectul revizuirii judiciare.

În 2006, în cauza Rapanos v. United States, Curtea Supremă a decis că nu toate zonele inundabile sunt reglementate prin Clean Water Act, dar nu a stabilit un standard clar prin care să se determine care sunt zonele ce fac obiectul respectivei legislații.

O opinie susținută de mai mulți judecători și formulată de Antonin Scalia la momentul respectiv a stabilit că numai acele zone pe care există corpuri de apă având o legătură continuă cu alte zone de apă ce intră sub incidența reglementărilor se califică, în timp ce judecătorul Anthony Kennedy, într-o opinie separată, a susținut că unei astfel de zone i se pot aplica reglementări atâta timp cât are o „legătură substanțială“ cu apele navigabile standard.

În urma trimiterii cazului înapoi instanței inferioare spre rejudecare, Curtea de Apel a Circuitului 9 a decis împotriva familiei Sacketts, adoptând varianta mai permisivă a „legăturii substanțiale“ afirmată de Kennedy.

Pe 3 octombrie, judecătorii vor asculta pledoariile avocaților pentru a stabili dacă instanța Circuitului 9 a folosit metoda adecvată pentru a determina dacă zonele inundabile se încadrează la categoria „apelor publice americane“ conform legii.

8. National Pork Producers Council vs Ross

Fiind statul cel mai populat și cu cea mai dezvoltată economie, reglementările din California au adesea o influență extrem de mare asupra – dacă nu chiar dictează practic – modului în care funcționează companiile din întreaga țară. Acesta este un astfel de caz.

Pe 11 octombrie, judecătorii vor examina o contestație a unei legi din California care condiționează vânzarea cărnii de porc în stat de respectarea unor condiții pe care practic nicio fermă comercială existentă nu le îndeplinește;

Mai exact, ca porcul din care provine carnea de porc să se fi născut dintr-o scroafă care a fost ținută într-un spațiu de 24 de metri pătrați și care se putea roti complet, fără să atingă nimic.

Deși această condiție poate fi acceptabilă – sau poate că nu – pentru crescătorii de carne de porc din California, nu convine deloc fermierilor din afara statului și altor reprezentanți ai industriei care produc 99% din carnea de porc consumată în Golden State.

Prin intermediul asociației din care fac parte, acești producători din afara statului au deschis proces, susținând că această lege restrictivă încalcă așa-numita clauză comercială latentă, o doctrină juridică derivată din clauza comercială și concepută pentru a preveni protecționismul de stat, care interzice legislația de stat ce discriminează sau îngreunează în mod nejustificat comerțul interstatal.

Deși Circuitul 9 a fost de acord că legea ar „necesita schimbări la nivelul întregii industrii de producție a cărnii de porc“, a considerat că reclamanții nu au reușit să formuleze o plângere în care să arate că s-a produs o încălcare a drepturilor lor constituționale.

Unul dintre judecătorii care va trebui urmărit în acest caz va fi Thomas, care a criticat clauza comercială latentă în opiniile sale anterioare, inclusiv în opinia divergentă emisă în cazul Camps Newfound/Owatonna v. Town of Harrison, în care a scris că „clauza comercială negativă nu are nicio bază în textul Constituției, nu prea face sens și s-a dovedit practic imposibil de aplicat“.

9. Warhol Foundation for Visual Arts vs Goldsmith

Se spune că Andy Warhol, cunoscutul artist pop, ar fi menționat la un moment dat că „Pe viitor, toată lumea va fi celebră măcar pentru 15 minute“. La 35 de ani de la moartea sa, instanța va analiza dacă Warhol a furat o parte din această faimă de la Lynn Goldsmith, încălcând drepturile de autor ale acesteia în privința unei fotografii pe care aceasta i-a făcut-o starului rock Prince și care a apărut în Vanity Fair (care a plătit o taxă de licență pentru a folosi imaginea).

Înainte de a muri, Warhol a creat o serie de imagini ale lui Prince având la bază acea fotografie, dar a modificat imaginea prin decupare și colorare. Goldsmith nu a știut acest lucru până când Vanity Fair a publicat un articol folosind una dintre respectivele imagini, la scurt timp după moartea lui Prince, în 2016, ceea ce a determinat-o să intenteze un proces împotriva fundației care deține drepturile de autor pentru toate imaginile lui Warhol.

Instanța va decide dacă Curtea de Apel a Circuitului 2, care i-a dat dreptate lui Goldsmith, rămâne în vigoare sau , așa cum susține fundația, modificările aduse pozei de către Warhol au transformat-o suficient de mult încât să se considere că utilizarea ei s-a făcut în mod corect.

Cazul va fi audiat pe 12 octombrie.

Traducere și adaptare

Tribuna.US