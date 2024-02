A încercat să renunțe la jocurile de noroc. Aplicațiile de pariuri au ținut-o dependentă

În timp ce Kavita Fischer s-a scufundat tot mai mult în pierderi de șase cifre, companiile au ademenit-o cu credite bonus, tratament VIP și urmărirea datelor

A început cu 750 de dolari și a avut o perioadă de succes vara trecută, care s-a întins pe parcursul a șase zile. A jucat rundă după rundă jocuri de cazino online până când câștigurile sale au ajuns la 500.000 de dolari. Câștigul ar fi compensat fiecare pariu greșit și ar fi achitat toate datoriile pe care le avea. Un articol The Wall Street Journal.

Kavita Fischer, în vârstă de 41 de ani, un profesionist în domeniul sănătății mintale și proprietar de casă în suburbii cu doi băieți, avea deja datorii de șase cifre din cauza pierderilor din jocurile de noroc online. Timp de aproape un an, a pierdut iar și iar, plângându-se cel puțin unei companii de jocuri de noroc că are o problemă, dar că nu se poate opri. În calitate de psihiatru familiarizat cu impulsurile umane și dependența, Fischer știa mai bine decât majoritatea ce trebuia să facă.

Cu toate acestea, ea se confrunta cu o industrie specializată în arta de a folosi analiza datelor și comportamentul uman pentru a menține pariurile clienților. Companiile de jocuri de noroc au urmărit suișurile și coborâșurile comportamentului de pariere al lui Fischer și i-au acordat credite bonus pentru a o menține în joc. Reprezentanții clienților VIP i-au oferit încurajări și cadouri.

După cele șase zile în care a avut o perioadă de succes, Fischer a făcut mai multe cereri pentru a începe să retragă jumătate de milion de dolari din aplicația de jocuri de noroc PointsBet. Dar s-a tot răzgândit și a băgat din nou banii în joc.

În decurs de o zi, a pierdut aproape tot. „Nu există nimic în creierul tău care să spună: ‘OK, oprește-te acum, ai terminat. Ți-ai câștigat banii înapoi, poți lăsa asta în urmă’”, a spus Fischer. ‘A fost ceva în creierul meu care m-a făcut să continui’”.

Industria jocurilor de noroc online, care depășește 15 miliarde de dolari pe an, a apărut în urma unei decizii din 2018 a Curții Supreme care a deschis calea pentru ca statele să permită și să reglementeze pariurile sportive. Acum, 30 de state și Districtul Columbia au aprobat pariurile sportive online 24 de ore pe zi.

Jocurile de noroc din cazinourile online, care au devenit un obicei al lui Fischer, sunt legale în șase state și au fost o mină de aur pentru industrie.

În noiembrie 2022, Fischer a descărcat aplicația de la DraftKings, una dintre primele două companii de pariuri online din SUA, alături de FanDuel. Ea căuta să scape de stresul provocat de un divorț recent și de izolarea de a lucra de acasă în pandemie. A găsit Slingo, un joc de potrivire în stil bingo la fel de simplu de jucat ca un aparat de joc.

La scurt timp după ce Fischer a început să joace, un reprezentant al companiei a trimis un e-mail de prezentare. La DraftKings și la alte companii de pariuri online, aceștia sunt identificați ca fiind gazde VIP.

„Aștept cu nerăbdare să lucrez cu tine și să construim o relație minunată!” a scris Jamyl Cogdell pe 9 decembrie 2022. Timp de patru luni, Fischer a declarat că au schimbat zeci de e-mailuri și mesaje text.

DraftKings și alte companii de jocuri de noroc au oferit zeci de mii de dolari în credite care au făcut-o pe Fischer să continue să joace mult timp după ce a vrut să renunțe.

Cazinourile și-au ademenit întotdeauna jucătorii de top cu un tratament special, dar pariurile online au intensificat tacticile industriei. Companiile urmăresc îndeaproape obiceiurile de pariere 24 de ore pe zi, colectând date precum timpul pe care fiecare client îl petrece pe o aplicație, câți bani pariază, ce fel de pariuri plasează și cât de mult pierde.

Cu o imagine în timp real a activității de joc a unui client, gazdele VIP sunt în strânsă legătură cu acesta. Acestea pot urmări când au folosit clienții ultima dată aplicația și pot oferi credite și alte stimulente pentru a-i convinge pe cei mai valoroși jucători – prin definiție, cei mai mari pierzători – să revină. Opțiunile de plată le oferă jucătorilor acces imediat la fonduri pe care unii nu le pot acoperi.

Jucătorilor li se atribuie gazde VIP în funcție de cât de mult pariază. Atenția personală dă roade. La PointsBet, pariorii sportivi VIP care reprezintă 0,5% din baza de clienți au generat peste 70% din veniturile companiei în 2019 și 2020, potrivit documentelor interne ale companiei analizate de The Wall Street Journal.

Fischer a pariat uneori zeci de mii de dolari la fiecare rotire. Pe măsură ce pierderile sale creșteau, Fischer i-a trimis un mesaj surorii sale din Florida, spunându-i că are o problemă cu jocurile de noroc. Sora lui Fischer a declarat că i-a spus acesteia să caute ajutor.

„Cum a fost weekendul tău? Tocmai am adăugat următoarea ofertă pentru a vă începe ziua de marți cu dreptul: Câștigați 30 de dolari credite de cazinou pentru fiecare 1.000 de dolari pariați la sloturi”, i-a scris Cogdell lui Fischer pe 17 ianuarie 2023, „până la 1.000 de dolari în 72 de ore”.

Privind înapoi, Fischer a spus că a devenit psihiatru pentru a înțelege misterele creierului uman. Pe parcursul a aproximativ 11 luni, a devenit un mister pentru ea însăși. „Știi că îți irosești viața, timpul sau banii”, a spus ea. „Pur și simplu nu poți ieși din asta”.

Companiile de jocuri de noroc online spun că majoritatea oamenilor joacă pentru divertisment și că pot minimiza daunele aduse clienților.

„DraftKings se angajează să respecte cele mai înalte standarde de protecție a consumatorilor și de joc responsabil”, a declarat Jennifer Aguiar, director de conformitate al companiei. Compania a refuzat să comenteze în legătură cu Fischer.

Încearcă, încearcă din nou

Fischer și-a terminat rezidențiatul în psihiatrie în 2012 la Universitatea din Pittsburgh. Ea a apreciat arta și știința profesiei sale, ajungând să cunoască pacienții ca o modalitate de a le înțelege bolile.

Locuiește într-o casă cu două etaje, cu pereți de ferestre cu vedere spre dealurile din suburbia Pittsburgh. Cei doi fii ai ei mici joacă fotbal. De-a lungul anilor, a vizitat uneori un cazinou din apropiere pentru a vedea o trupă de cover-uri din anii 1980, alocând 100 de dolari pentru a plăti mâncarea, băuturile și jocurile de zaruri din seara în care a ieșit.

În timpul pandemiei, jocurile de cazino de pe telefonul ei au început ca o modalitate de relaxare după ce băieții se culcau. În curând, a început să joace până târziu în noapte. Pe măsură ce pierdea, petrecea mai mult timp și cheltuia mai mulți bani încercând să își schimbe norocul. „O voi face de data aceasta”, își amintește ea. În schimb, pierderile ei au crescut.

Spera să găsească o cale de scăpare, iar creditele gratuite îi dădeau un motiv să continue să încerce. DraftKings i-a trimis un cort de 14 persoane pe care l-a vândut cu 500 de dolari. Compania a invitat-o la un meci de fotbal al echipei Steelers pentru a urmări meciul dintr-un apartament cu mâncare și băuturi.

Pe 9 ianuarie 2023, Fischer i-a trimis un e-mail gazdei sale de la DraftKings pentru a-i spune că „se descurcă groaznic” la Slingo și că ar trebui să încerce un alt joc „sau să renunțe complet la jocurile de noroc”.

„Între timp, poți să-mi trimiți cumva puțină dragoste VIP?”, a întrebat ea.

Gazda a adăugat un bonus de 500 de dolari în contul ei. „Sper să te poți încinge!”, a spus el. Mai târziu în acea lună, i-a cerut lui Fischer să verifice o dată pe săptămână pentru a vedea dacă este eligibilă pentru promoții și credite.

Pentru a-și finanța jocurile de noroc, Fischer a cheltuit economiile și fondurile de pensii și a contractat împrumuturi personale. Ea a folosit carduri de credit care tratează tranzacțiile de jocuri de noroc ca pe niște avansuri în numerar, percepând rate ale dobânzii de până la 33%.

Fischer a descoperit Pavilion Payments, care colaborează cu companiile de pariuri pentru a oferi un serviciu numit VIP Preferred. Programul le oferă pariorilor acces la bani fără a mai aștepta ca transferurile bancare să fie compensate. Când Pavilion, o companie cu sediul în Las Vegas, a încercat să colecteze ceea ce îi datora Fischer, de multe ori nu reușea să recupereze suma datorată, ceea ce a declanșat notificări de colectare. Pavilion a declarat că promovează jocurile de noroc responsabile.

De mai multe ori, Fischer și-a impus limite în ceea ce privește pariurile sale prin intermediul instrumentelor oferite de aplicații, inclusiv DraftKings. Ea își limita cheltuielile sau se bloca temporar de la plasarea pariurilor. Când aceste restricții expirau, ea începea să cheltuiască din nou.

Pe măsură ce datoriile sale creșteau, Fischer a încercat, în ianuarie, să se înscrie într-un program de stat care le permite jucătorilor să-și interzică accesul la toate aplicațiile de pariuri legale din Pennsylvania – pentru un an, cinci ani sau pe viață. Fischer a spus că a primit un mesaj de eroare și a renunțat.

„Mă doare săptămâna asta – ați putea să mai faceți un bonus ca să încerc să-mi întorc norocul mâine?”, a spus Fischer într-un e-mail din 8 martie 2023 către gazda sa VIP.

Gazda i-a creditat contul cu 500 de dolari. „În speranța că acest lucru te va pune pe drumul cel bun!”, a scris el.

Mai târziu, în luna martie, iubitul lui Fischer a dus-o pe aceasta într-o escapadă la Cancún, în Mexic, dar ea nu a putut să nu se gândească la problemele financiare care o afectau. Avea o lipsă de 1.200 de dolari la creditul ipotecar și i-a scris gazdei sale de la DraftKings întrebând dacă oferă împrumuturi clienților VIP.

Gazda a spus că nu. Acesta a întrebat dacă Fischer juca în limita posibilităților sale. „Noi luăm foarte în serios jocul responsabil aici”, a scris el, și a inclus un link către instrumentele DraftKings care i-ar permite să limiteze pariurile sau să impună o interdicție temporară.

După ce s-a întors acasă, Fischer i-a spus gazdei sale de la DraftKings că a jucat în limita bugetului său. „Bine, perfect”, a spus acesta și i-a dat un credit de 250 de dolari „pentru a te readuce în acțiune”.

În aprilie, DraftKings a spus că nu mai era eligibilă pentru o gazdă VIP, dar nu a oferit un motiv. Frustrată, Fischer a cerut să i se închidă contul. În primele patru luni ale anului 2023, ea a pierdut aproximativ 141.000 de dolari în favoarea companiei. În acest timp, DraftKings i-a dat mai mult de 36.000 de dolari în credite de joc. În total, ea a pierdut mai mult de 190.000 de dolari la DraftKings în 2022 și 2023.

Fischer i-a scris lui DraftKings în luna mai, spunând că este dependentă de jocurile de noroc și că are nevoie de ajutor. „Cred că aș fi putut fi protejată mai bine”, a spus ea. „Gazda mea VIP putea vedea timpul pe care îl petreceam la jocuri de noroc, precum și sumele”. Ea a cerut să fie rambursată pentru o parte din pierderile sale.

Un membru al echipei de protecție a jucătorilor de la DraftKings a declarat într-un e-mail că nu a putut obține o rambursare pentru pierderile sale.

„Ne pare rău să auzim despre experiența ta cu platforma noastră și problemele financiare cu care te confrunți acum”, a scris un reprezentant al Protecției Jucătorilor de la DraftKings. E-mailul a inclus numere de telefon pentru linii de asistență telefonică pentru jocuri de noroc și link-uri către site-uri web despre dependența de jocuri de noroc.

„M-aș fi oprit cu mult timp în urmă”, a spus Fischer. „Aceste bonusuri VIP m-ar face să revin”.

Alimentarea dorinței

Psihologii spun că, în cazul jucătorilor, plasarea unui pariu declanșează eliberarea de dopamină, o substanță chimică care creează un sentiment de plăcere și anticipare. Emoțiile cresc în așteptarea următoarei rotiri a aparatului de joc sau a următoarei partide de fotbal. Jucătorii de jocuri de noroc caută acest sentiment în mod repetat, indiferent dacă au câștigat sau au pierdut. Unii nu se pot opri.

Industria pariurilor online din Regatul Unit a fost supusă unei analize amănunțite din cauza preocupărilor legate de dependența de jocurile de noroc și de practicile de marketing ale companiilor de pariuri. Autoritățile de reglementare au citat bonusurile și programele VIP ca fiind instrumente pe care companiile le folosesc pentru a menține clienții să joace și să piardă.

În 2020, autoritățile de reglementare din Marea Britanie au impus restricții asupra programelor VIP, care vizează persoanele care cheltuiesc mult. Regulile au impus companiilor să verifice dacă jucătorii își pot permite sumele pe care le pariază și să limiteze ofertele de credit. De atunci, autoritățile de reglementare au raportat o reducere de 90% a numărului de clienți din programele VIP.

PointsBet și-a clasificat, încă din 2022, clienții de pariuri sportive în funcție de tiparele lor de pariere, conform documentelor interne ale companiei consultate de Journal. Un tip de client valoros era cunoscut sub numele de “Dave”, pe care compania l-a descris ca fiind un bărbat, cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani, care câștigă cel puțin 150.000 de dolari pe an. Daves paria aproximativ 100 de zile pe an, cu un pariu mediu de 500 de dolari.

De asemenea, compania a etichetat clienții care fac un pariu mediu mai mic de 20 de dolari ca fiind “Chad”, marcându-i ca jucători mai puțin doritori.

Psihologii care studiază dependența de jocurile de noroc spun că societățile colectează suficiente date pentru a identifica pariorii sportivi și clienții cazinourilor online cu probleme.

Cel mai mare semn este cunoscut sub numele de „urmărirea pierderilor” – încercarea de a recupera pierderile jucând mai mult. Un indicator care poate fi urmărit este atunci când pariorii fac depuneri frecvente în conturile lor de jocuri de noroc, conform unui studiu din Marea Britanie.

În unele zile, de exemplu, Fischer a făcut o zeci de depuneri într-o singură aplicație, potrivit extraselor sale bancare: $100. $300. $500.

Pe măsură ce statele au dezbătut legalizarea jocurilor de noroc online, companiile au promis că vor interveni în cazul jucătorilor cu probleme, însă există puține reglementări care să asigure respectarea acestora.

Anul trecut, autoritățile de reglementare din New Jersey au început să ceară companiilor de pariuri să utilizeze datele jucătorilor pentru a identifica clienții cu risc. Printre semnele care pot fi urmărite se numără jucătorii care își măresc timpul petrecut la pariuri în fiecare săptămână și cei care pariază până când au mai puțin de un dolar în cont, potrivit New Jersey Division of Gaming Enforcement. Alte indicii includ pariorii care își interzic în mod repetat accesul la aplicațiile de pariuri.

Aproximativ 94.000 de clienți au primit diferite grade de intervenție din partea companiilor online, inclusiv tutoriale video și conversații despre jocurile de noroc responsabile, până în luna octombrie a anului trecut, potrivit biroului procurorului general din New Jersey.

Ajutor în caz de dezastru

În iulie anul trecut, după ce Fischer a câștigat și a pierdut 500.000 de dolari cu PointsBet, un reprezentant al clienților s-a oferit într-un e-mail să-o ajute pe Fischer să stabilească limite de cheltuieli în aplicație. Reprezentantul a cerut să stabilească o dată pentru un apel telefonic pentru a o verifica.

„La PointsBet, vrem să ne asigurăm că jucătorii noștri au cea mai bună experiență posibilă și credem cu tărie că cel mai bun mod de a face acest lucru este de a juca în mod responsabil”, se arată în e-mail.

În august, Fischer a solicitat din nou să i se interzică accesul la aplicațiile de jocuri de noroc prin intermediul Consiliului de control al jocurilor de noroc din Pennsylvania. Într-un e-mail automat din 3 august, agenția a spus că cererea sa nu a fost acceptată din cauza unor discrepanțe în informațiile sale.

O săptămână mai târziu, ea a încercat din nou și a adăugat o pledoarie personală. „Am încercat să mă autoexclud acum pentru a patra oară/ vă rog să mă anunțați dacă mai aveți nevoie de ceva de la mine. Jocurile de noroc online din Pennsylvania mi-au distrus viața”, a spus ea într-un e-mail.

Trei zile mai târziu, consiliul de stat a confirmat interdicția pe viață a acesteia de a mai participa la platformele de pariuri online. Doug Harbach, un purtător de cuvânt al Consiliului de Control al Jocurilor de Noroc din Pennsylvania, a declarat că agenția reacționează atunci când oamenii au probleme în a se înscrie pentru interdicție.

Într-un singur an, Fischer a pariat peste 400.000 de dolari din banii proprii. „Poți învinovăți pe cineva care are dependență de alcool?” a spus Fischer. „Eu nu pot”.

Ea a contractat un împrumut de 243.000 de dolari pentru a achita cardurile de credit și împrumuturile personale la o rată a dobânzii mai mică. Aceasta o va costa 2.400 de dolari pe lună timp de 15 ani, a spus ea. Aceasta se adaugă la plata lunară a ipotecii sale de 3.600 de dolari pe lună.

Pentru a achita alți 120.000 de dolari în datorii la carduri de credit, Fischer are planuri de plată care costă 2.500 de dolari pe lună. Pentru un venit suplimentar, ea a început să lucreze în ture la un furnizor local de servicii medicale.

În august, Fischer a participat la prima ei întâlnire în 12 pași pentru jucătorii de noroc la o biserică locală. S-a simțit speriată și singură, gândindu-se că ar putea fi doar câteva persoane acolo. În schimb, era un grup de 25 de persoane. Un membru al grupului i-a spus să nu se mai simtă singură. A plâns.

„Mi-am zis: “Nu-mi vine să cred că sunt atât de mulți oameni aici””, a spus ea.

Fischer plănuiește o prezentare în luna martie pentru psihiatrii din Pennsylvania despre depistarea problemelor legate de jocurile de noroc. Ea a spus că a vrut să își spună povestea, în ciuda riscului profesional și personal, pentru a contribui la eliminarea stigmatului dependenței de jocurile de noroc.

„I se poate întâmpla oricui”, a spus ea.

Tribuna.US

Foto: Keenan Constance/Unsplash