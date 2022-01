Activiștii LGBT folosesc tribunalele pentru a hărțui un cofetar creștin de zece ani

Jack Phillips este un american. Legea supremă a națiunii sale pretinde că îi protejează drepturile inalienabile la libertate de exprimare și de a-și practica liber credința. Cu toate acestea, timp de zece ani, aceste drepturi i-au fost efectiv suspendate de un legislativ de stat și de mai multe instanțe, în ciuda victoriei obținute în 2018 la Curtea Supremă a SUA, analizează Joy Pullmann într-un articol The Federalist.

Phillips, care locuiește în suburbia Lakewood din Denver, Colorado, a fost dat în judecată pentru prima dată în 2012, deoarece a refuzat să-și încalce convingerile creștine. A fost târât în fața Comisiei pentru Drepturi Civile din Colorado, iar mai târziu în tribunale reale, pentru că s-a oferit să vândă unui cuplu de homosexuali orice avea expus în brutăria sa, Masterpiece Cakeshop, cu excepția unui tort personalizat care să celebreze acte homosexuale. Încă luptă în instanță și în prezent.

Cei 10 ani de bătălie, a declarat Phillips într-un interviu telefonic din 14 ianuarie, „a avut efecte profunde asupra mea și asupra credinței mele. Credința mea este mult mai puternică acum, familia mea este mult mai apropiată. La început au existat amenințări cu moartea și lucruri de genul acesta, apeluri telefonice și e-mailuri pline de ură. A fost o vreme când soției mele îi era frică să vină la magazin pentru că nu știai la ce să te aștepți“.

În 2018, Curtea Supremă a SUA a constatat că Phillips a fost în esență victima entităților guvernamentale cu prejudecăți față de creștini și alte religii tradiționale, remarcând ostilitatea personală exprimată împotriva lui de membrii comisiei.

„Oficialitățile din Colorado au comparat pledoaria lui Jack pentru libertate religioasă cu unele dintre cele mai rele lucruri din istoria americană, cum ar fi Holocaustul și sclavia“, a menționat actualul avocat al lui Phillips, Jacob Warner, într-un interviu telefonic. Warner lucrează pentru Alliance Defending Freedom, care l-a reprezentat pe Phillips pro bono în instanță. „Curtea Supremă nu a trebuit să abordeze problema libertății de exprimare din cauza acelei animozități și asta a lăsat ușa deschisă pentru alte litigii“.

Imediat după decizia Curții Supreme în primul caz împotriva lui Phillips, activiștii LGBT l-au adus pe acesta înapoi în instanță, nu o dată, ci încă de două ori, din nou cu o ostilitate personală evidentă. În cazul actual, un avocat pe nume Autumn Scardina revendică dreptul de a-l forța pe Phillips să creeze o imagine cu Satana fumând marijuana și un tort care celebrează mutilarea transgender. A nu-i putea forța pe ceilalți să exprime lucruri pe care nu le cred, susține Scardina, constituie o discriminare față de persoanele LGBT.

Potrivit documentelor judecătorești, Scardina a căutat de mulți ani să-i facă rău lui Phillips din cauza convingerilor sale religioase și apărării lor în mod public. În timpul procesului, de exemplu, Scardina a declarat că scopul acestuia era de a „corecta erorile de gândire ale lui Phillips“.

Tot în timpul actualului proces, „Scardina i-a promis lui Phillips că, dacă acest caz ar fi respins, Scardina îl va suna pe Phillips a doua zi, pentru a-i cere un alt tort și a începe un alt proces“, se precizează în cel mai recent document depus de Phillips. Un document al tribunalului arată că Scardina l-a hărțuit pe Phillips și prin e-mail, numindu-l „bigot“ și „ipocrit“.

Este clar că Scardina folosește sistemul judiciar din Colorado pentru a continua să-l hărțuiască pe Phillips pentru opiniile sale creștine. În loc să respingă acest abuz al sistemului juridic asupra drepturilor garantate constituțional ale unui american – de a vorbi și de a se închina în mod liber, în martie 2021, o instanță din Colorado a decis în favoarea lui Scardina. Cazul lui Phillips este acum la Curtea de Apel din Colorado.

„Procesele anterioare au generat amenințări cu moartea și vandalism și i-au furat lui Phillips șapte ani de viață, l-au făcut să piardă o parte semnificativă a afacerii sale și majoritatea angajaților săi – prejudicii care rămân, chiar dacă în cele din urmă el a câștigat bătăliile legale“, se menționează în cel mai recent document depus în instanță. „S-a împlinit deja un deceniu de când luptă să își apere libertatea în tribunale. Această cruciadă împotriva lui Phillips ar trebui să înceteze“.

Prietenii și susținătorii lui Phillips, care locuiesc peste tot în Statele Unite și în lume, sunt îngroziți de faptul că sistemul nostru juridic îi neagă unui american drepturile sale constituționale și îl supune unui deceniu de hărțuire plină de prejudecăți. Ei observă, de asemenea, efectele pe care le au asupra vieții de zi cu zi a artistului-cofetar activiștii politici ce îl persecută pentru convingerile sale creștine cu privire la sex.

Adrian Sherrill, pastor la Trinity Lutheran Church din Denver, vizitează regulat magazinul lui Phillips. Recunoscător pentru felul în care Phillips rămâne ferm pe poziție, Sherrill a reparat mânerele ușilor de la magazinul lui Jack și i-a ajutat familia să se mute.

În timpul mutării, lui Sherrill i-a atras atenția în mod special duba lui Phillips. Vehiculul cu care livrează de 22 de ani sute de produse de patiserie la comandă, are aproximativ 200.000 de mile pe el. Persecuția permisă de stat asupra lui Phillips și muncii lui de-o viață i-a redus veniturile, iar prețurile mașinilor sunt acum mult mai mari din cauza inflației crescute.

Așa că Sherrill și alți prieteni pastori au decis să înceapă o campanie de strângere de fonduri online pentru a-i oferi lui Phillips o dubă nouă. Ei consideră că măcar atât pot face pentru a-l susține pe Phillips, care îi reprezintă pe toți cei ce cred că bărbații și femeile sunt diferiți și că niciun american nu ar trebui să fie pedepsit pentru opiniile sale religioase sau forțat să lucreze pentru cineva împotriva conștiinței sale. Sherrill a precizat că, deși ADF s-a ocupat gratuit de cazul juridic al lui Phillips, el tot a suferit pierderi semnificative din cauza acestei lupte, cum ar fi reducerea numărului de clienți și hărțuirea frecventă la magazin și în altă parte.

În timp ce prietenii și admiratorii lui Jack observă efectele lipsei de justiție asupra afacerii lui Phillips și asupra familiei sale, Phillips a răspuns la întrebările privind persecuția sa cu credință. Bătălia sa juridică de mai bine de 10 ani, a spus Phillips în interviu, „a schimbat cu siguranță tipul de afacere pe care o facem, pentru că acum este o afacere diferită. Este, totodată, ceea ce Dumnezeu a plănuit pentru mine de mai înainte. El știa unde vom fi și ce vom face. E destul de bine că facem ce facem. Aș putea să-mi pierd timpul făcând altceva, dar nu cred că ce se întâmplă acum este o pierdere de timp, cred că este ceva foarte important. Avem posibilitatea să ajutăm oamenii să înțeleagă că fiecare american ar trebui să fie liber să trăiască și să lucreze conform propriilor convingeri“.

„Au fost oameni care mi-au spus că povestea noastră i-a inspirat să ia atitudine și să facă ceea ce trebuie, s-au gândit: ‘Ce ar face cofetarul?’. Le-a dat imboldul necesar să facă ceea ce este corect“, a continuat el.

Întrebat dacă se gândește să părăsească Colorado pentru a se muta într-un stat cu un guvern mai puțin abuziv, Phillips a răspuns: „Nu. Dumnezeu ne-a pus aici, în Lakewood, o suburbie din Denver. Am fost aici toată viața. Aceasta este casa mea, am crescut la două mile de aici, așa că nu am niciun motiv să merg în altă parte. Dumnezeu ne va oferi aici tot ce avem nevoie pentru această bătălie“.

Oricum, „Nu există nici un loc în care ai putea să te muți sau unde ar trebui să te muți, pentru că fiecare american ar trebui să fie liber să trăiască conform conștiinței sale“, a continuat el. „Acest lucru este protejat de Primul Amendament“.

Sau ar fi, dacă instanțele americane ar aplica Primul Amendament. În ciuda sugestiei foarte vizibile că justiția americană funcționează lent, asta dacă chiar funcționează, în cazul lui Phillips, Warner a declarat că lucrurile stau cu adevărat mai bine în ceea ce privește implementarea Primului Amendament în America.

„ADF a reprezentat persoane din domeniul creativ în toată țara și în ultimii câțiva ani am început să avem parte de hotărâri corecte din partea instanțelor, mai mult decât de unele eronate“, a menționat el.

Încrederea multor americani în sistemul lor juridic se bazează pe felul în care instanțele respectă legile sau le abuzează. Instanțele americane au distrus încrederea americanilor refuzând, de exemplu, să se pronunțe mai pe larg asupra cazului lui Phillips atunci când Curtea Supremă a avut șansa în 2018 și redactând noi legi de pe băncile Tribunalului, așa cum a făcut Curtea Supremă în 2020 în decizia Bostock v. Clayton County, când a adăugat identitatea de gen unei legi adoptate de Congres pe vremea când conceptul de identitate de gen nu exista.

Încrederea lui Phillips, însă, nu stă în instanțe sau politicieni și nici măcar în câți bani câștigă cu abilitățile sale artistice extraordinare. Încrederea lui Phillips este în singurul Dumnezeu adevărat, ale cărui promisiuni nu eșuează niciodată, spre deosebire de promisiunile din Constituția SUA, pe care judecătorii nu reușesc adesea să le respecte.

Alliance Defending Freedom este o organizație nonprofit creștin-conservatoare americană, care de mai bine de 25 de ani luptă pentru libertatea religioasă, apărarea sanctității vieții și protejarea căsătoriei și familiei.

