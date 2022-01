Administrația Biden atacă dreptul americanilor la viață privată

Registrul Federal anunță că se pregătește să lanseze o nouă bază de date prin care americanii să fie monitorizați. Iar motivul este unul sinistru – în ea vor fi incluse doar persoanele care au solicitat exceptări pe bază religioasă de la mandatul de vaccinare.

De ce? Cine colectează datele? Ce vor face cu ele?, analizează Tony Perkins într-o postare Family Research Council.

În timp ce în restul lumii restricțiile COVID sunt pe sfârșite, Joe Biden abia ce și-a făcut încălzirea. La aproape doi ani de când a început acest abuz de putere al conducerii guvernamentale, Casa Albă atinge noi culmi – de data aceasta printr-o bază de date federală atât de intruzivă încât și China ar fi mândră cu așa ceva. Dacă ați crezut că dreptul la viață privată este unul garantat de Constituție, țineți-vă bine. Termenul „băgăreț“ este o caracterizare mult prea palidă a actualului guvern.

Nu cu mult timp în urmă, în iulie anul trecut, secretarul HHS, Xavier Becerra, a fost pus să infirme zvonurile privind luarea în evidență a vaccinaților. „Ca să fie clar pentru toți: guvernul nu are o bază de date în care să se țină evidența persoanelor vaccinate“, declara Becerra. „Încurajăm oamenii să ia atitudine, să se protejeze pe ei înșiși și pe alții, vaccinându-se. Este cea mai bună cale pentru a salva vieți și a pune capăt acestei pandemii“.

Ei bine, s-ar putea să nu fi avut atunci o bază de date, dar în prezent cu siguranță este pe cale de a crea una – cel puțin una care-i are în vizor pe cei ce intră sub incidența mandatelor federale. Bob Destro, profesor la Columbus School of Law din cadrul The Catholic University of America, spune că detaliile sunt vagi – dar de rău augur.

„Nu știm prea multe despre această bază de date“, a explicat el pentru „Washington Watch“, „[cu excepția faptului că] a apărut în Registrul Federal, publicația în care sunt anunțate oficial propunerile de legislație. Așadar, tot ce știm este că vor face asta. Nu avem idee în baza cărei autorități. Nu avem idee de unde obțin datele. Nu știm la ce le vor folosi. Deci, pentru a răspunde la întrebarea ‘este o idee proastă sau foarte proastă?’, aș spune că este o idee îngrozitoare“.

Pentru conservatori, în special, ideea de a fi monitorizați este scandaloasă într-o țară cu o istorie îndelungată în protejarea vieții private. Și totuși, se pare că pandemia doar a accelerat abuzul de putere comis de guvern. În acest caz, însă, motivul este unul deosebit de sinistru. Se aplică doar persoanelor care au solicitat exceptări pe bază religioasă.

„La ce le trebuie aceste informații, în afară că vor să aibă lista celor care s-au opus mandatului lor?“ a întrebat Destro. Americanii trebuie să ceară răspunsuri: De ce colectează aceste date? Cine colectează aceste date? Ce vor face cu ele? La majoritatea bazelor de date guvernamentale au acces cercetătorii și alte grupări. Ce garanție am avea oricare dintre noi că datele noastre personale nu vor fi transmise către organizații sau cauze de stânga?

Când Becerra a încercat să infirme zvonurile, în iulie, el a insistat totuși că guvernul are dreptul să știe. „Guvernul federal a cheltuit trilioane de dolari pentru a-i proteja pe americani în timpul pandemiei, așa că are tot dreptul să știe. Și contribuabilii au dreptul să știe, dacă trebuie să continuăm să cheltuim bani pentru a încerca să-i ferim pe oameni de infectarea cu COVID“.

Un număr tot mai mare de parlamentari nu sunt de acord. Recent, un grup de 40 de republicani – condus de Rep. Andy Biggs (R-Ariz.) a transmis o scrisoare acidă președintelui, argumentând: „Administrația dumneavoastră nu are dreptul de a se folosi de puterea guvernului federal pentru a monitoriza angajații federali care au aplicat pentru o exceptare pe motiv religios de la vaccinarea anti-COVID-19. Încă din prima zi, administrația dumneavoastră a manifestat o continuă atitudine de dispreț față de americanii cu convingeri religioase ferme“.

După cum subliniază parlamentarii, guvernul nu se obosește să explice de ce trebuie să „țină o evidență a convingerilor religioase personale ale angajaților săi“. „Administrația dumneavoastră nu a oferit nicio justificare validă pentru aceste baze de date intruzive, care au în vedere doar americanii ce au refuzat vaccinarea anti-COVID-19“.

În esență, susține Destro, aceasta este o problemă ce ține de drepturile omului. Stânga deja pretinde mai mult acces în treburile personale ale americanilor. Când Rept. Maxine Waters (D-Calif.) insistă că guvernul federal ar trebui să preia controlul asupra instituției de monitorizare a creditului, iar IRS vrea ca orice tranzacție de peste 600 de dolari să fie raportată, astfel de pretenții sună tot mai mult a China. „Toată lumea ar trebui să se plângă de asta și să comenteze pe tema respectivă. Apoi, de îndată ce proiectul intră în vigoare, ar trebui să fie dați în judecată“.

Judecând după rata de succes avută de Biden cu celelalte mandate COVID prost concepute, o bază de date cu vaccinații nu ar avea o durată de viață prea lungă. Dar ar arăta totuși cât de departe este dispusă această administrație să meargă pentru a controla fiecare aspect al vieții americanilor. Să sperăm că instanțele vor considera acțiunea exact ceea ce este: un alt abuz de putere neautorizat.

Traducere și adaptare

Tribuna.US