Administrația Biden declară la ONU că promovează avortul în rândul minorităților pentru a „combate rasismul“

Administrația Biden a declarat unei organizații a Națiunilor Unite că promovează avortul în rândul minorităților și al imigranților ilegali pentru a combate rasismul, informează Ben Johnson, Washington Stand.

Afirmația a fost făcută pe 12 august, în timpul evaluării periodice a ONU cu privire la modul în care SUA implementează U.N. Convention on the Elimination of Racial Discrimination (CERD).

În contextul deciziei Curții Supreme de Justiție de a anula Roe vs. Wade, „ce măsuri au fost luate pentru a aborda impactul discriminării intersecționale și al rasismului sistemic asupra sănătății și drepturilor sexuale și reproductive ale minorităților rasiale și etnice?“, a întrebat membrul sud-african care a supervizat evaluarea CERD, Faith Dikeledi Pansy Tlakula.

Menținerea accesului la avort rămâne „un obiectiv esențial al administrației Biden-Harris“, a răspuns reprezentanta administrației Biden, Jessica Swafford Marcella, responsabilă pe domeniul populație în cadrul Departamentului de Sănătate și Servicii Sociale(HHS).

Guvernul american „își concentrează în continuare atenția pe extinderea accesului la medicamentele abortive“, pe care Marcella l-a numit „un factor esențial“.

Ea a precizat, de asemenea, că președintele Joe Biden a emis două ordine executive, a fost lansat un site web care informează americanii cum să facă avort și s-a lăudat că serviciile de avort sunt oferite tuturor „inclusiv imigranților, non-cetățenilor, [și] persoanelor fără acte“.

Susținătorii pro-viață au declarat că este ridicol ca administrația Biden să promoveze avortul, care diminuează în mod disproporționat populația minoritară din Statele Unite, ca mijloc de combatere a discriminării.

‘Avortul este rasism sistemic’

„Avortul este rasism sistemic. Este principala cauză de deces în comunitatea de culoare, depășind primele 20 de cauze de deces combinate“, a declarat Ryan Bomberger din cadrul Fundației Radiance.

Statisticile sumbre arată impactul disproporționat al avortului asupra comunității de culoare.

„Mai mulți copii de culoare sunt avortați decât născuți vii în Manhattan, unde își are sediul Planned Parenthood. În 2019, la fiecare 1.000 de copii născuți vii, au fost uciși 1.228 prin ‘servicii de avort’.

Având în frunte Planned Parenthood, industria avortului nu rezolvă nicio problemă socială, nu promovează nicio egalitate și provoacă mai multe morți în comunitățile deja devastate de violență“, a declarat Bomberger pentru TWS.

Cu toate acestea, aceiași politicieni – în special social-liberalii influențați de Teoria Critică Rasială – consideră că guvernul ar trebui să corecteze disparitățile negative în materie de asistență medicală, iar apologeții avortului prezintă întreruperea sarcinilor drept „justiție reproductivă“ și „susțin că este ‘rasist’ să nu finanțezi mai multe avorturi, prin intermediul Medicaid, în comunitatea de culoare, unde ratele sunt deja de 3,6 ori mai mari decât în rândul populației majoritare“.

„O administrație cu adevărat interesată să combată rasismul ar începe prin a demonta o industrie a avortului determinată să promoveze moartea în comunitatea de culoare“, a adăugat Bomberger.

Liderii Planned Parenthood, inclusiv fondatoarea Margaret Sanger și Dr. Alan Guttmacher, au avut un lung și îngrijorător istoric de promovare a eugeniei.

„Activiștii pro-avort nu vor să discute despre rasismul flagrant al eugeniei, pentru că ei încă îi susțin scopurile: reducerea masivă sau eliminarea completă a populației de culoare din clasele de jos. Ar trebui să vorbească, de asemenea, despre faptul că ratele avorturilor continuă să crească în comunitățile de culoare, în timp ce scad în rândul albilor și hispanicilor“, a declarat Bomberger pentru TWS.

„Ce cifră a avorturilor e suficientă pentru adepții Stângii?“

„Dacă avortul se încadrează la categoria ‘serviciu medical’, atunci și sclavia a fost un serviciu privind forțele de muncă. Același partid politic care a pornit la război pentru a apăra cruzimea sclaviei, luptă pentru a proteja barbaria avortului“, a conchis Bomberger.

Promovarea avortului „nu potrivește cu subiectul rasism“, a declarat pentru The Washington Stand Rebecca Oas, Ph.D., director asociat pe domeniul cercetare în cadrul organizației de monitorizare a ONU Catholic Family and Human Rights Institute (C-FAM) – care a participat la fiecare dezbatere majoră pe teme de politică socială susținută la ONU în ultimii 25 de ani.

„Dar, având în vedere modul în care subiecte precum avortul, orientarea sexuală și identitatea de gen s-au răspândit rapid în diversele structuri ale Alianței, nu există niciun motiv să credem că nu vor profita de șansa de a face presiuni asupra SUA în acest fel“.

De fapt, oficialii ONU au promovat frecvent avortul, în ciuda faptului că fiecare încercare de a legifera avortul la cerere ca „drept al omului“ a eșuat în cadrul organizației internaționale.

Expert ONU: Avortul nu este un drept internațional al omului

„Nu există un consens internațional cu privire la faptul că avortul ar trebui să fie un drept, iar încercările de a crea un astfel de drept au eșuat întotdeauna. Avortul nu este un drept internațional al omului și nici un drept umanitar internațional“, a declarat Oas pentru TWS.

Declarația Drepturilor Omului a ONU nu conține niciun „drept“ la avort, iar două conferințe internaționale pe această temă – la Cairo (1994) și Beijing (1995) – s-au încheiat concluzionând:

„Avortul nu trebuie promovat ca metodă de planificare familială“.

Presupușii capi ai culturii de la ONU au încercat să consacre avortul ca un drept al omului „prin alte mijloace, mai puțin consensuale“, cum ar fi organismele de monitorizare a tratatelor care supervizează acorduri precum CERD, a declarat Oas.

Națiunile care ratifică oricare dintre cele nouă tratate fundamentale ale ONU privind drepturile omului trebuie să se prezinte în fața organismelor de monitorizare, care emit „observații finale“ – recomandări prin care națiunea respectivă să implementeze mai bine presupusele cerințe ale tratatului.

„De menționat că textul tratatului în sine impune obligații din punct de vedere juridic, dar sugestiile organismului de monitorizare nu sunt obligatorii“, a precizat Oas.

Ea a subliniat că 80% dintre recomandările legate de un singur tratat – Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) – au instruit națiunile să adopte politici mai liberale pe tema avortului.

În multe cazuri, aceste organisme de supervizare a tratatelor ONU nu fac decât să amplifice lobby-ul activiștilor de stânga din SUA, pe cheltuiala contribuabililor americani.

„Grupurile de activiști pentru avort din SUA, precum și aliații lor pro-avort din străinătate“, cum ar fi „Global Justice Center și Center for Reproductive Rights emit propriile lor rapoarte către aceste organisme de monitorizare, în calitate de părți interesate din societatea civilă, denunțând ceea ce ei numesc abuzuri ale drepturilor omului în SUA, iar uneori organismele de supervizare abordează aspecte din aceste rapoarte ale părților interesate“, a declarat Oas.

„Tendința acestor organisme de a exercita presiuni asupra țărilor în chestiuni precum avortul a fost un argument adus în timpul audierilor din Senat împotriva ratificării“ altor tratate, inclusiv CEDAW, pe care SUA nu l-au adoptat niciodată.

Din nefericire, activismul „organismelor însărcinate cu monitorizarea tratatelor a fost preluat și de alte organizații ONU, cum ar fi UNFPA și Organizația Mondială a Sănătății“.

Națiunile Unite au depus un amicus brief la Curtea Supremă împotriva deciziei din cazul Dobbs, argumentând că „accesul legal și sigur la avort constituie o parte esențială a drepturilor omului“.

Când judecătorii le-au respins logica, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a denunțat hotărârea lor de protejare a vieții drept „un regres major după cinci decenii de protecție a drepturilor … sexuale“.

Bachelet a precizat că alte națiuni au adoptat legi mai puțin protectoare pentru viața umană.

„Prin decizia de astăzi, SUA se îndepărtează în mod regretabil de această tendință progresistă“.

În luna mai, reprezentantul Mike Rogers (R-Ala.) a propus „Legea de restaurare a suveranității americane din 2022“, care ar „pune capăt aderării la orice convenții și acorduri cu Națiunile Unite“, inclusiv CERD.

De asemenea, ar elimina toți observatorii ONU din clădirile guvernului american și ar pune capăt membriei SUA în cadrul ONU, UNESCO și Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

În prezent, legislația se bucură de sprijinul altor patru politicieni: Thomas Massie (R-Ky.), Diana Harshbarger (R-Tenn.), Paul Gosar (R-Ariz.) și Ronny Jackson (R-Texas).

