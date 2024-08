Administrația Biden-Harris continuă seria de condamnări și sentințe împotriva americanilor pro-viață

Departamentul de Justiție (DOJ) al administrației Biden-Harris a condamnat încă trei americani pro-viață pentru apărarea nenăscuților. Recent, James Zastrow, Eva Zastrow și Paul Place au fost condamnați la 90 de zile de detenție la domiciliu și trei ani de probațiune pentru încălcarea Legii privind libertatea de acces la intrările în clinici (FACE), potrivit ABC News.

Trioul, împreună cu Eva Edl, au fost condamnați de un judecător magistrat federal pentru încălcări minore ale Legii FACE în aprilie, în legătură cu un protest pașnic din 2021 în fața unui centru de avort din zona Nashville.

Alți șase americani pro-viață au fost condamnați în ianuarie pentru încălcări ale Legii FACE legate de același protest. Patru dintre aceștia au fost condamnați mai devreme în iulie. Paul Vaughn și Dennis Green au fost condamnați la trei ani de libertate supravegheată, Coleman Boyd a fost amendat cu 10.000 de dolari și condamnat la cinci ani de probațiune, iar organizatorul protestului, Calvin Zastrow, a fost condamnat la șase luni de închisoare și trei ani de libertate supravegheată. Procurorii de la Departamentul de Justiție al administrației Biden-Harris au solicitat sentințe mult mai severe, însă judecătoarea Aleta Trauger a citat în sentință motivația convingerilor religioase sincere ale apărătorilor vieții și „faptele lor bune în comunitate”.

Acuzată Caroline Davis a pledat vinovată anul trecut pentru încălcări minore ale Legii FACE și a fost condamnată la începutul acestui an la trei ani de probațiune. Sentința a fost amânată pentru Heather Idoni, Chester Gallagher și Eva Eld, în vârstă de 89 de ani, care vor fi judecați luna aceasta în Michigan pentru acuzații similare legate de protestele pro-viață. Edl, care a supraviețuit încarcerării într-un lagăr comunist din Iugoslavia după al Doilea Război Mondial, a declarat într-un interviu pentru The Daily Signal că nu se așteaptă să supraviețuiască închisorii după ce a fost condamnată pentru încălcarea Legii FACE. „Când am fost inculpată, am început să mă pregătesc să mor acolo”, a spus ea în aprilie. „Nu există nicio garanție că voi supraviețui acolo”.

Urmărirea penală a americanilor pro-viață a devenit un standard pentru Departamentul de Justiție sub președinția lui Joe Biden și a vicepreședintelui său, Kamala Harris. Anul trecut, nouă susținători pro-viață din grupul Progressive Anti-Abortion Uprising (PAAU) au fost condamnați pentru încălcări ale Legii FACE pentru că au protestat în fața unei facilități de avort din zona Washington, D.C. și au fost imediat închiși înainte de sentință. Judecătoarea Colleen Kollar-Kotelly a comentat la momentul respectiv că a considerat încălcările FACE Act drept „infracțiuni de violență”. Directorul PAAU Activism, Lauren Handy, a fost în cele din urmă condamnată la aproape cinci ani de închisoare.

Părintele catolic Mark Houck a fost pus sub acuzare în 2022 pentru presupuse încălcări ale Legii FACE în fața unui centru de avort din zona Philadelphia. Deși Houck a fost de acord să coopereze cu procurorii în cazul în care i se aduceau acuzații, Departamentul de Justiție a trimis în schimb o echipă de aproximativ 20 de agenți FBI înarmați cu puști automate și echipament antirevoltă pentru a face un raid la domiciliul lui Houck și a-l aresta în fața soției și a copiilor săi.

Houck a fost achitat la proces, dar susține că raidul de la domiciliul său și urmărirea penală ulterioară fac parte dintr-un efort mai amplu al Departamentului de Justiție al lui Biden de a reduce la tăcere și intimida americanii pro-viață. Potrivit unui proces intentat în luna mai, copiii lui Houck au fost traumatizați de raidul FBI asupra casei lor. Cazul lui Houck este singurul caz de urmărire penală FACE Act pe care administrația Biden l-a pierdut de la preluarea puterii în 2021.

Anul trecut, un informator al FBI a raportat că agenția a aplicat o „etichetă de amenințare” specială, destinată inițial amenințărilor la adresa judecătorilor Curții Supreme a SUA după ce Roe vs Wade a fost anulat, pentru americanii pro-life. Conform datelor DOJ obținute de The Daily Caller, administrația Biden „utilizează o nouă aplicare a unei legi din 1870 pentru a spori pedepsele aplicate protestatarilor pașnici pentru avort”.

Se pare că DOJ a adăugat acuzații de „conspirație împotriva drepturilor” la acuzațiile de încălcare a Legii FACE, asigurându-se că susținătorii pro-viață condamnați pentru încălcarea Legii FACE se confruntă cu până la 10 ani de închisoare. În plus, 97% din urmăririle penale în temeiul Legii FACE, de la adoptarea legii în 1994, au fost împotriva americanilor pro-viață, chiar dacă legea protejează și bisericile și centrele de resurse pentru gravide.

„Încă o dată, vedem intenția administrației Biden de a-i face pe activiștii pro-viață să plătească un preț ridicat pentru încercările lor de a proteja viața nenăscută”, a declarat Arielle Del Turco, director al Centrului pentru Libertate Religioasă din cadrul Family Research Council, în comentariile pentru The Washington Stand. „Acest lucru este supărător pentru americanii pro-viață care au primit sentința, dar este, de asemenea, un indiciu al unui DOJ condus de stânga care prioritizează țintirea oponenților ideologici, ignorând atacurile asupra bisericilor, de exemplu”.

Potrivit unui raport al FRC al cărui autor este Del Turco, atacurile împotriva bisericilor din SUA au crescut cu 800% din 2018. Între începutul anului 2018 și sfârșitul anului 2023, au existat peste 700 de atacuri de vandalism, 135 de atacuri legate de incendii, peste 30 de amenințări cu bombă, peste 20 de incidente legate de arme și o multitudine de alte atacuri, agresiuni și amenințări – toate împotriva bisericilor. “Violence Tracker” al CatholicVote raportează că aproape 300 de biserici catolice au fost atacate din mai 2022, cu puțin timp înainte ca Curtea Supremă să anuleze hotărârea Roe vs Wade.

Erin Hawley, vicepreședinte al Centrului pentru viață și practici de reglementare din cadrul Alianței pentru apărarea libertății (ADF), a remarcat că, cel puțin în cursul anului 2022, nu au fost inițiate urmăriri penale împotriva celor care au atacat biserici sau centre de resurse pentru gravide, deși 26 de americani pro-viață au fost vizați de urmăriri penale în temeiul Legii FACE în acel an.

De la preluarea mandatului de către Biden în 2021, au existat 55 de urmăriri penale în temeiul Legii FACE, dintre care doar cinci au implicat atacuri violente împotriva centrelor de resurse pentru femei însărcinate. În total, urmăririle în temeiul Legii FACE ale administrației Biden pe parcursul a mai puțin de patru ani reprezintă un sfert din toate urmăririle în temeiul Legii FACE din ultimii 30 de ani.

„Acest lucru este deosebit de relevant acum, când se apropie sezonul electoral”, a observat Del Turco, arătând complicitatea vicepreședintelui Harris în țintirea de către administrație a americanilor pro-viață. Ea a reamintit că Harris l-a urmărit în mod agresiv pe reporterul David Daleiden atunci când acesta a publicat dovezi video conform cărora „Planned Parenthood vindea părți ale corpului bebelușilor avortați”

Del Turco a subliniat că Planned Parenthood făcea donații pentru campania senatorială a lui Harris la acea vreme. „Dacă Harris va fi aleasă președinte, ne putem aștepta ca atacurile la care am asistat în ultimii patru ani împotriva apărătorilor vieții să continue, sau poate chiar să se agraveze”, a concluzionat Del Turco.

