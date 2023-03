Administrația Biden, prinsă când elibera imigranți ilegali chinezi pe teritoriul SUA – VIDEO

Fox News a filmat cum agenți ai Poliției de Frontieră de la granița de sud eliberează imigranți ilegali pe teritoriul SUA, doar că nu e vorba de imigranții ilegali obișnuiți.

Aceștia nu proveneau din Mexic sau din America Centrală, ci din China, analizează Peter Partoll pentru Western Journal.

Recent, reporterul Griff Jenkins de la Fox News a postat pe Twitter o înregistrare video în care se vede cum agenții Poliției de Frontieră din Rio Grande Valley înconjoară un grup de imigranți chinezi care intraseră ilegal în țară.

Dar lucrurile nu se opresc aici. A doua zi, Jenkins a postat o altă filmare în care se vede cum agenți ai Poliției de Frontieră din Brownsville, Texas, eliberează un grup de cetățeni chinezi cu somații de a se prezenta la tribunal. Aparent, aceștia au fost încredințați unui ONG, deoarece nu există spații de cazare în centrele destinate unor astfel de persoane.

NEW: FOX News cameras were rolling as more Chinese nationals illegally cross into the RGV sector this morning… this group of 5 would not say how much they paid to smugglers. The RGV sector seeing a more than 900% increase in Chinese nationals since last year… @FoxNews pic.twitter.com/8ZsGnHURnv

